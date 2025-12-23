Almanacco del 23 Dicembre: 41 anni fa la strage del Rapido 904

Il 23 dicembre si colloca nel cuore del periodo natalizio, segnando il penultimo giorno della novena di Natale. È una data storicamente densa, che ha visto nascite di geni assoluti, scoperte scientifiche rivoluzionarie e momenti di profonda riflessione collettiva. In questo giorno l’inverno è già iniziato da quarantotto ore, portando con sé la suggestione delle giornate più corte dell’anno e il fermento dei preparativi festivi.

Santi del giorno

Il 23 dicembre la Chiesa cattolica celebra San Giovanni da Kety (noto anche come San Giovanni Canzio), sacerdote polacco e teologo. Si venerano inoltre Sant’Ivo di Chartres, vescovo, e i Dieci Martiri di Creta, che subirono il martirio nel III secolo durante la persecuzione di Decio.

Nati celebri del 23 dicembre

In questa data sono nati personaggi che hanno segnato la letteratura, lo spettacolo e la scienza:

Dino Risi (1916), celebre regista italiano, maestro della commedia all’italiana.

Chet Baker (1929), trombettista e cantante jazz statunitense, icona del cool jazz.

Clyde Tombaugh (1906), astronomo statunitense che scoprì il pianeta nano Plutone.

Jean-François Champollion (1790), archeologo e egittologo francese che decifrò i geroglifici.

Carla Bruni (1967), modella, cantautrice e ex première dame di Francia, nata a Torino.

Eddie Vedder (1964), cantautore e musicista statunitense, frontman dei Pearl Jam.

Marco Simoncelli (1987), indimenticato pilota motociclistico italiano.

Luca Medici, in arte Checco Zalone (1977), attore e comico italiano.

Morti celebri del 23 dicembre

Ricordiamo alcune personalità scomparse in questa giornata:

Pietro II del Brasile (1891), ultimo imperatore del Brasile.

Tojo Hideki (1948), generale e politico giapponese, giustiziato dopo il processo di Tokyo.

Giuseppe Di Vittorio (1957), politico e sindacalista italiano, figura storica della CGIL.

Pierre-Guillaume-Frédéric Le Play (1882), sociologo e economista francese.

Eventi storici principali

Il 23 dicembre è stato teatro di avvenimenti che hanno cambiato il corso degli eventi globali:

1672: L’astronomo Giovanni Domenico Cassini scopre Rea, la seconda luna più grande di Saturno.

1913: Viene istituita negli Stati Uniti la Federal Reserve (FED), la banca centrale americana.

1947: Nei laboratori Bell viene mostrato per la prima volta il transistor, invenzione che darà il via all’era dell’elettronica moderna.

1978: In Italia viene istituito ufficialmente il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con la legge 833.

1984: La tragedia del Rapido 904. Un attentato dinamitardo sul treno nella Grande Galleria dell’Appennino causa 16 morti e oltre 200 feriti.

1986: Il velivolo Voyager compie il primo giro del mondo in aereo senza scalo né rifornimento in volo.

Giornata mondiale

Il 23 dicembre non è ufficialmente designato come una giornata mondiale specifica nel calendario delle Nazioni Unite, ma è tradizionalmente considerato il giorno clou della distribuzione dei regali e della solidarietà locale in vista della vigilia di Natale.

Curiosità sui nati il 23 dicembre

Chi nasce in questo giorno appartiene al segno del Capricorno. Si dice che i nati il 23 dicembre possiedano una straordinaria capacità di pianificazione e una resilienza fuori dal comune. Sono spesso persone attratte dal mistero e dalla ricerca della verità, caratteristica che accomuna figure come Champollion (scopritore dei geroglifici) e Tombaugh (scopritore di Plutone). Hanno un carattere pragmatico ma capace di grandi intuizioni creative.

Citazione del giorno

Niente è più necessario del superfluo. (Dino Risi)