Almanacco del 22 Ottobre, oggi si celebra San Giovanni Paolo II. Scopri fatti, curisiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 22 ottobre è il 295º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (296º negli anni bisestili). Mancano 70 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto l’inizio di pontificati memorabili, il rilascio di innovazioni tecnologiche e manifestazioni sociali di rilievo. È anche una giornata dedicata alla consapevolezza e all’inclusione.

Santi celebrati il 22 ottobre

San Giovanni Paolo II, papa

San Donato di Fiesole

Santa Maria Salomé

San Marco, vescovo di Gerusalemme

Nati il 22 ottobre (italiani e stranieri)

Franz Liszt (1811), compositore e pianista ungherese

Sarah Bernhardt (1844), attrice francese

Doris Lessing (1919), scrittrice britannica, premio Nobel per la letteratura

Christopher Lloyd (1938), attore statunitense

Valeria Golino (1965), attrice e regista italiana

Roberto Murolo (1912), cantautore e chitarrista italiano

Giovanni Battista Piranesi (1720), incisore e architetto italiano

Morti il 22 ottobre (italiani e stranieri)

Paul Cézanne (1906), pittore francese

Giovanni Battista Piranesi (1778), incisore e architetto italiano

Clelia Barbieri (1870), santa italiana

Nadia Boulanger (1979), compositrice e insegnante francese

Eventi storici del 22 ottobre

1972 – Manifestazione nazionale a Reggio Calabria in seguito ai moti di Reggio

1978 – Inizia il pontificato di papa Giovanni Paolo II, il primo papa polacco della storia

2009 – Microsoft rilascia il sistema operativo Windows 7

1962 – Il presidente Kennedy annuncia il blocco navale a Cuba, in risposta ai missili sovietici: è l’inizio della crisi dei missili di Cuba

1797 – Il trattato di Campoformio sancisce la fine della Prima coalizione contro la Francia rivoluzionaria

Giornata mondiale

Giornata internazionale della consapevolezza della balbuzie

Giornata mondiale delle missioni (ricorrenza mobile, spesso celebrata in questa data)

Curiosità sui nati il 22 ottobre

Franz Liszt, nato il 22 ottobre 1811, fu uno dei più grandi virtuosi del pianoforte e innovatore della forma musicale del poema sinfonico.

Doris Lessing, nata il 22 ottobre 1919, è stata una delle voci più incisive della letteratura del Novecento, premiata con il Nobel nel 2007.

Christopher Lloyd, nato il 22 ottobre 1938, è celebre per il ruolo del “Doc” in “Ritorno al futuro”, diventato icona della cultura pop.

Citazione

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.” – Eleanor Roosevelt

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi Podcast. Alle 20.40 Angela Bonora vi aspetta con Parola all’esperto; a seguire, alle 21:15, i viaggi nella provincia di Salerno di Una finestra sul mondo, condotto da Raffaella Giaccio. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.