Almanacco del 22 Ottobre, oggi si celebra San Giovanni Paolo II. Scopri fatti, curisiosità e programmi tv sul Canale 79

Giovanni Paolo II

Il 22 ottobre è il 295º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (296º negli anni bisestili). Mancano 70 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto l’inizio di pontificati memorabili, il rilascio di innovazioni tecnologiche e manifestazioni sociali di rilievo. È anche una giornata dedicata alla consapevolezza e all’inclusione.

Santi celebrati il 22 ottobre

  • San Giovanni Paolo II, papa
  • San Donato di Fiesole
  • Santa Maria Salomé
  • San Marco, vescovo di Gerusalemme

Nati il 22 ottobre (italiani e stranieri)

  • Franz Liszt (1811), compositore e pianista ungherese
  • Sarah Bernhardt (1844), attrice francese
  • Doris Lessing (1919), scrittrice britannica, premio Nobel per la letteratura
  • Christopher Lloyd (1938), attore statunitense
  • Valeria Golino (1965), attrice e regista italiana
  • Roberto Murolo (1912), cantautore e chitarrista italiano
  • Giovanni Battista Piranesi (1720), incisore e architetto italiano

Morti il 22 ottobre (italiani e stranieri)

  • Paul Cézanne (1906), pittore francese
  • Giovanni Battista Piranesi (1778), incisore e architetto italiano
  • Clelia Barbieri (1870), santa italiana
  • Nadia Boulanger (1979), compositrice e insegnante francese

Eventi storici del 22 ottobre

  • 1972 – Manifestazione nazionale a Reggio Calabria in seguito ai moti di Reggio
  • 1978 – Inizia il pontificato di papa Giovanni Paolo II, il primo papa polacco della storia
  • 2009 – Microsoft rilascia il sistema operativo Windows 7
  • 1962 – Il presidente Kennedy annuncia il blocco navale a Cuba, in risposta ai missili sovietici: è l’inizio della crisi dei missili di Cuba
  • 1797 – Il trattato di Campoformio sancisce la fine della Prima coalizione contro la Francia rivoluzionaria

Giornata mondiale

  • Giornata internazionale della consapevolezza della balbuzie
  • Giornata mondiale delle missioni (ricorrenza mobile, spesso celebrata in questa data)

Curiosità sui nati il 22 ottobre

  • Franz Liszt, nato il 22 ottobre 1811, fu uno dei più grandi virtuosi del pianoforte e innovatore della forma musicale del poema sinfonico.
  • Doris Lessing, nata il 22 ottobre 1919, è stata una delle voci più incisive della letteratura del Novecento, premiata con il Nobel nel 2007.
  • Christopher Lloyd, nato il 22 ottobre 1938, è celebre per il ruolo del “Doc” in “Ritorno al futuro”, diventato icona della cultura pop.

Citazione

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.” – Eleanor Roosevelt

Programmi tv

