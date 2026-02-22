Almanacco del 22 febbraio: tra storia, scienza e grandi navigatori

Il 22 febbraio è il 53° giorno del calendario gregoriano. Mancano 312 giorni alla fine dell’anno (313 negli anni bisestili). Questa data segna momenti di svolta radicale, dalle rivoluzioni ottocentesche alle frontiere della biotecnologia moderna.

Il santo del giorno

La Chiesa cattolica celebra oggi la Cattedra di San Pietro Apostolo. Questa festa liturgica, che risale al III secolo, simboleggia l’autorità e l’unità della Chiesa guidata dal successore di Pietro. Si festeggia inoltre Santa Margherita da Cortona, religiosa del Terz’Ordine Francescano vissuta nel XIII secolo, nota per la sua profonda conversione e dedizione verso i poveri e gli infermi.

Accadde oggi: i fatti storici principali

1300 – Il primo Giubileo : Papa Bonifacio VIII promulga la bolla Antiquorum habet fida relatio, istituendo ufficialmente il primo Anno Santo della storia cristiana.

: Papa Bonifacio VIII promulga la bolla Antiquorum habet fida relatio, istituendo ufficialmente il primo Anno Santo della storia cristiana. 1848 – Rivoluzione in Francia : A Parigi scoppia l’insurrezione contro il re Luigi Filippo. I moti porteranno alla caduta della monarchia e alla nascita della Seconda Repubblica francese.

: A Parigi scoppia l’insurrezione contro il re Luigi Filippo. I moti porteranno alla caduta della monarchia e alla nascita della Seconda Repubblica francese. 1931 – Il varo dell’Amerigo Vespucci : Nei cantieri di Castellammare di Stabia viene varata la nave scuola Amerigo Vespucci, definita ancora oggi “la nave più bella del mondo”.

: Nei cantieri di Castellammare di Stabia viene varata la nave scuola Amerigo Vespucci, definita ancora oggi “la nave più bella del mondo”. 1943 – La Rosa Bianca : A Monaco di Baviera, i membri del gruppo di resistenza antinazista “Rosa Bianca”, tra cui i fratelli Hans e Sophie Scholl, vengono giustiziati dal regime hitleriano dopo un processo sommario.

: A Monaco di Baviera, i membri del gruppo di resistenza antinazista “Rosa Bianca”, tra cui i fratelli Hans e Sophie Scholl, vengono giustiziati dal regime hitleriano dopo un processo sommario. 1980 – Il “Miracolo sul ghiaccio” : Durante i XIII Giochi Olimpici invernali a Lake Placid, la giovane squadra statunitense di hockey sconfigge a sorpresa i campioni in carica dell’Unione Sovietica, un evento diventato leggendario nella storia dello sport.

: Durante i XIII Giochi Olimpici invernali a Lake Placid, la giovane squadra statunitense di hockey sconfigge a sorpresa i campioni in carica dell’Unione Sovietica, un evento diventato leggendario nella storia dello sport. 1997 – La pecora Dolly: Un gruppo di scienziati scozzesi del Roslin Institute annuncia ufficialmente il successo della prima clonazione di un mammifero da una cellula adulta.

Nati illustri del 22 febbraio

George Washington (1732) : Primo Presidente degli Stati Uniti d’America e figura chiave della guerra d’indipendenza.

: Primo Presidente degli Stati Uniti d’America e figura chiave della guerra d’indipendenza. Arthur Schopenhauer (1788) : Grande filosofo tedesco, autore de Il mondo come volontà e rappresentazione.

: Grande filosofo tedesco, autore de Il mondo come volontà e rappresentazione. Fryderyk Chopin (1810) : Compositore e pianista polacco, tra i massimi esponenti del Romanticismo musicale (data di nascita discussa tra il 22 febbraio e il 1° marzo).

: Compositore e pianista polacco, tra i massimi esponenti del Romanticismo musicale (data di nascita discussa tra il 22 febbraio e il 1° marzo). Niki Lauda (1949) : Pilota automobilistico austriaco, tre volte campione del mondo di Formula 1 e simbolo di resilienza.

: Pilota automobilistico austriaco, tre volte campione del mondo di Formula 1 e simbolo di resilienza. Drew Barrymore (1975): Attrice, produttrice e conduttrice televisiva statunitense, celebre fin dall’infanzia per il film E.T. l’extra-terrestre.

Scomparsi in questa data