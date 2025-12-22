Almanacco del 22 dicembre: approvata la Costituzione. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

L’almanacco del 22 dicembre ci porta nel cuore dell’inverno, a ridosso del solstizio, in una giornata che storicamente ha segnato passaggi fondamentali per la scienza, la politica e la cultura mondiale. È un momento di transizione che vede la fine del segno del Sagittario e l’inizio del Capricorno, caratterizzato da eventi che spaziano dalle grandi scoperte astronomiche alle riforme costituzionali.

Santi del 22 dicembre

In questo giorno la Chiesa Cattolica commemora Santa Francesca Saverio Cabrini, vergine e fondatrice della Congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, nota per il suo instancabile lavoro a favore degli immigrati. Si celebrano inoltre San Cheremone di Nilopoli e compagni martiri, e San Flaviano, martire a Roma.

Nati il 22 dicembre

Giacomo Puccini (1858), compositore italiano autore di opere immortali come Tosca e Turandot. Piero Angela (1928), divulgatore scientifico, giornalista e scrittore italiano. Jean-Michel Basquiat (1960), writer e pittore statunitense, esponente del graffitismo americano. Vanessa Paradis (1972), attrice e cantante francese. Ralph Fiennes (1962), attore britannico celebre per Schindler’s List e la saga di Harry Potter. Berguzar Korel (1982), attrice turca. Srinivasa Ramanujan (1887), matematico indiano che diede contributi fondamentali all’analisi e alla teoria dei numeri. Giuseppe Bergomi (1963), ex calciatore italiano, campione del mondo nel 1982.

Morti il 22 dicembre

Samuel Beckett (1989), scrittore, drammaturgo e poeta irlandese, autore di Aspettando Godot. Indro Montanelli (2001), giornalista, saggista e commediografo italiano. Joe Strummer (2002), cantautore e polistrumentista britannico, leader dei Clash. Beatrice d’Este (1497), duchessa di Milano e una delle figure più influenti del Rinascimento. Richard Trevithick (1833), inventore e ingegnere britannico, pioniere della locomotiva a vapore.

Eventi principali del 22 dicembre

1894: Inizia in Francia l’affare Dreyfus, quando Alfred Dreyfus viene ingiustamente condannato per tradimento. 1947: L’Assemblea Costituente italiana approva ufficialmente la Costituzione della Repubblica Italiana. 1989: Dopo una settimana di sanguinose proteste, cade il regime comunista di Nicolae Ceaușescu in Romania. 1990: Lech Wałęsa giura come Presidente della Polonia, diventando il primo presidente eletto direttamente nella storia del paese. 1849: La fucilazione di Fëdor Dostoevskij viene sospesa all’ultimo istante, commutata in lavori forzati in Siberia.

Giornate mondiali del 22 dicembre

Il 22 dicembre non è formalmente associato a una singola giornata mondiale riconosciuta dall’ONU con ricorrenza fissa annuale, tuttavia in molti paesi coincide con il solstizio d’inverno (a seconda dell’astronomia dell’anno specifico), celebrato come l’inizio della stagione fredda nell’emisfero boreale. In India si celebra la Giornata nazionale della matematica, in onore della nascita di Srinivasa Ramanujan.

Curiosità sui nati il 22 dicembre

Chi nasce in questo giorno si trova sulla cuspide tra Sagittario e Capricorno. Queste persone sono spesso dotate di una grande determinazione e di una visione pratica della vita, unite a un profondo desiderio di conoscenza. La curiosità intellettuale di figure come Piero Angela e il genio matematico di Ramanujan riflettono perfettamente la combinazione di rigore logico e intuizione creativa tipica di questa data.

Citazione del giorno

L’unico modo per essere sicuri di non fallire è non provare mai, ma questo sarebbe il fallimento più grande di tutti. (Attribuita a Giacomo Puccini)

