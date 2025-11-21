Almanacco del 21 Novembre: si celebra la presentazione della Beata Vergine Maria. Scopri fatti, eventi e programmi tv sul Canale 79

Il 21 novembre la Chiesa celebra la Presentazione della Beata Vergine Maria. Tra i santi ricordati vi sono anche Sant’Agapio di Cesarea, San Gelasio I Papa, Sant’Aimone di Urtières, Sant’Amalberga di Susteren, i martiri Celso e Clemente, e la beata Clelia Merloni.
Nati il 21 novembre
- Voltaire (1694), filosofo e scrittore francese
- Björk (1965), cantante islandese
- Goldie Hawn (1945), attrice statunitense
- Carly Rae Jepsen (1985), cantante canadese
- Lorenzo Guerini (1966), politico italiano
- Luciano Barca (1920), giornalista e politico italiano
- Vincenzo Iaquinta (1979), calciatore italiano
- Rocco Hunt (1994), rapper italiano
Morti il 21 novembre
- Francesco Giuseppe I d’Austria (1916), imperatore austro-ungarico
- Bruno Leoni (1967), giurista e filosofo italiano
- Quentin Crisp (1999), scrittore e attore inglese
- Jean-Baptiste Henri Lacordaire (1861), religioso e politico francese
- Mel Ott (1958), giocatore di baseball statunitense
Eventi storici del 21 novembre
- 164 a.C.: Giuda Maccabeo ripristina il Tempio di Gerusalemme, evento commemorato con Hanukkah
- 235: Antero viene eletto Papa
- 533: Pubblicazione delle Istituzioni di Giustiniano
- 1272: Edoardo I sale al trono d’Inghilterra
- 1964: Inaugurato il Ponte di Verrazzano a New York
- 1975: Esce l’album “A Night at the Opera” dei Queen
Giornata mondiale
Il 21 novembre in Italia si celebra la Giornata nazionale degli alberi, istituita per promuovere la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio naturale.
Curiosità sui nati
- Voltaire, nato il 21 novembre 1694, è considerato uno dei padri dell’Illuminismo e difensore della libertà di pensiero.
- Björk, nata nel 1965, è nota per la sua voce unica e per le sperimentazioni musicali che hanno rivoluzionato il pop internazionale.
- Goldie Hawn, attrice nata nel 1945, vinse l’Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1970.
Citazione
Voltaire, nato proprio il 21 novembre, scrisse: “Non condivido la tua opinione, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a esprimerla.”
