Almanacco del 21 Novembre: si celebra la presentazione della Beata Vergine Maria. Scopri fatti, eventi e programmi tv sul Canale 79

Il 21 novembre la Chiesa celebra la Presentazione della Beata Vergine Maria. Tra i santi ricordati vi sono anche Sant’Agapio di Cesarea, San Gelasio I Papa, Sant’Aimone di Urtières, Sant’Amalberga di Susteren, i martiri Celso e Clemente, e la beata Clelia Merloni.

Nati il 21 novembre

Voltaire (1694), filosofo e scrittore francese

Björk (1965), cantante islandese

Goldie Hawn (1945), attrice statunitense

Carly Rae Jepsen (1985), cantante canadese

Lorenzo Guerini (1966), politico italiano

Luciano Barca (1920), giornalista e politico italiano

Vincenzo Iaquinta (1979), calciatore italiano

Rocco Hunt (1994), rapper italiano

Morti il 21 novembre

Francesco Giuseppe I d’Austria (1916), imperatore austro-ungarico

Bruno Leoni (1967), giurista e filosofo italiano

Quentin Crisp (1999), scrittore e attore inglese

Jean-Baptiste Henri Lacordaire (1861), religioso e politico francese

Mel Ott (1958), giocatore di baseball statunitense

Eventi storici del 21 novembre

164 a.C.: Giuda Maccabeo ripristina il Tempio di Gerusalemme, evento commemorato con Hanukkah

235: Antero viene eletto Papa

533: Pubblicazione delle Istituzioni di Giustiniano

1272: Edoardo I sale al trono d’Inghilterra

1964: Inaugurato il Ponte di Verrazzano a New York

a New York 1975: Esce l’album “A Night at the Opera” dei Queen

Giornata mondiale

Il 21 novembre in Italia si celebra la Giornata nazionale degli alberi, istituita per promuovere la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio naturale.

Curiosità sui nati

Voltaire, nato il 21 novembre 1694, è considerato uno dei padri dell’Illuminismo e difensore della libertà di pensiero.

Björk, nata nel 1965, è nota per la sua voce unica e per le sperimentazioni musicali che hanno rivoluzionato il pop internazionale.

Goldie Hawn, attrice nata nel 1945, vinse l’Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1970.

Citazione

Voltaire, nato proprio il 21 novembre, scrisse: “Non condivido la tua opinione, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a esprimerla.”

Programmi tv

