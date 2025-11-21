Almanacco del 21 Novembre: si celebra la presentazione della Beata Vergine Maria. Scopri fatti, eventi e programmi tv sul Canale 79

Il 21 novembre segna eventi storici come l'inaugurazione del Ponte di Verrazzano e la nascita di Voltaire e Björk.

Presentazione Maria

Il 21 novembre la Chiesa celebra la Presentazione della Beata Vergine Maria. Tra i santi ricordati vi sono anche Sant’Agapio di Cesarea, San Gelasio I Papa, Sant’Aimone di Urtières, Sant’Amalberga di Susteren, i martiri Celso e Clemente, e la beata Clelia Merloni.

Nati il 21 novembre

  • Voltaire (1694), filosofo e scrittore francese
  • Björk (1965), cantante islandese
  • Goldie Hawn (1945), attrice statunitense
  • Carly Rae Jepsen (1985), cantante canadese
  • Lorenzo Guerini (1966), politico italiano
  • Luciano Barca (1920), giornalista e politico italiano
  • Vincenzo Iaquinta (1979), calciatore italiano
  • Rocco Hunt (1994), rapper italiano

Morti il 21 novembre

  • Francesco Giuseppe I d’Austria (1916), imperatore austro-ungarico
  • Bruno Leoni (1967), giurista e filosofo italiano
  • Quentin Crisp (1999), scrittore e attore inglese
  • Jean-Baptiste Henri Lacordaire (1861), religioso e politico francese
  • Mel Ott (1958), giocatore di baseball statunitense

Eventi storici del 21 novembre

  • 164 a.C.: Giuda Maccabeo ripristina il Tempio di Gerusalemme, evento commemorato con Hanukkah
  • 235: Antero viene eletto Papa
  • 533: Pubblicazione delle Istituzioni di Giustiniano
  • 1272: Edoardo I sale al trono d’Inghilterra
  • 1964: Inaugurato il Ponte di Verrazzano a New York
  • 1975: Esce l’album “A Night at the Opera” dei Queen

Giornata mondiale

Il 21 novembre in Italia si celebra la Giornata nazionale degli alberi, istituita per promuovere la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio naturale.

Curiosità sui nati

  • Voltaire, nato il 21 novembre 1694, è considerato uno dei padri dell’Illuminismo e difensore della libertà di pensiero.
  • Björk, nata nel 1965, è nota per la sua voce unica e per le sperimentazioni musicali che hanno rivoluzionato il pop internazionale.
  • Goldie Hawn, attrice nata nel 1945, vinse l’Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1970.

Citazione

Voltaire, nato proprio il 21 novembre, scrisse: “Non condivido la tua opinione, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a esprimerla.”

