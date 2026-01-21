Almanacco del 21 gennaio, oggi si celebra Sant’Agnese

Il 21 gennaio è il ventunesimo giorno del calendario gregoriano. Questa data incrocia momenti di profonda trasformazione politica, come la fine della monarchia francese, con innovazioni tecnologiche e pietre miliari della cultura popolare italiana e internazionale.

Santi del giorno

Il 21 gennaio la Chiesa cattolica celebra Santa Agnese, vergine e martire, considerata la protettrice delle fanciulle e dei giardinieri. Si ricordano inoltre San Publio di Malta, vescovo e martire, e Sant’Epifanio di Pavia, vescovo.

Nati celebri il 21 gennaio

Cristoforo Colombo (1451) – Navigatore ed esploratore genovese.

Grigorij Efimovic Rasputin (1869) – Mistico russo e figura influente alla corte dei Romanov.

Umberto Nobile (1885) – Generale, esploratore e ingegnere italiano.

Christian Dior (1905) – Stilista francese, fondatore dell’omonima casa di moda.

Telly Savalas (1922) – Attore statunitense, celebre per l’interpretazione del tenente Kojak.

Gianni Rivera (1943) – Ex calciatore e politico italiano, primo Pallone d’oro italiano.

Geena Davis (1956) – Attrice statunitense, nota per “Thelma & Louise”.

Placido Domingo (1941) – Tenore e direttore d’orchestra spagnolo.

Morti celebri il 21 gennaio

Luigi XVI di Francia (1793) – Re di Francia, ghigliottinato durante la Rivoluzione francese.

Lenin (1924) – Rivoluzionario e politico russo, fondatore dell’Unione Sovietica.

George Orwell (1950) – Scrittore e giornalista britannico, autore di “1984”.

Cecil B. DeMille (1959) – Regista e produttore cinematografico statunitense.

Peggy Lee (2002) – Cantante e attrice statunitense.

Emanuele Severino (2020) – Filosofo italiano.

Eventi storici del 21 gennaio

1793: Luigi XVI viene giustiziato a Parigi con la ghigliottina in Piazza della Rivoluzione.

1921: A Livorno, a seguito di una scissione nel Partito Socialista Italiano, nasce il Partito Comunista d’Italia.

1925: L’Albania si proclama repubblica.

1954: Negli Stati Uniti viene varato il Nautilus, il primo sottomarino a propulsione nucleare della storia.

1976: Il Concorde, l’aereo supersonico, inizia i suoi primi voli commerciali sulle rotte Londra-Bahrein e Parigi-Rio de Janeiro.

2001: Il regime talebano in Afghanistan distrugge le antiche statue dei Buddha di Bamiyan.

Giornata mondiale del 21 gennaio

Il 21 gennaio si celebra la Giornata mondiale degli abbracci (National Hugging Day). Nata negli Stati Uniti nel 1986, questa ricorrenza mira a incoraggiare le persone a esprimere il proprio affetto e a riscoprire il valore del contatto umano per il benessere psicofisico.

Curiosità sui nati il 21 gennaio

Chi nasce in questo giorno si trova sulla cuspide tra il segno del Capricorno e quello dell’Acquario. Secondo le tradizioni astrologiche, i nati il 21 gennaio possiedono una personalità magnetica e spesso pionieristica. Tendono a essere individui che amano rompere gli schemi, come dimostrato dalla creatività rivoluzionaria di Christian Dior o dalla visione esplorativa di Umberto Nobile. Spesso mostrano un mix tra il rigore metodico del Capricorno e l’originalità visionaria dell’Acquario.

Citazione del giorno

Nel tempo dell’inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. (George Orwell)

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi Podcast. Alle 20.40 Manuel Chiariello e Chiara Esposito propongono Podcast Sport; a seguire, alle 21:15, i viaggi nella provincia di Salerno di Una finestra sul mondo, condotto da Raffaella Giaccio. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.