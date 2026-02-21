Almanacco del 21 febbraio: ecco santi, curiosità e fatti storici di oggi

Il 21 febbraio si rivela una data densa di significati, segnata da eventi che hanno cambiato il volto della letteratura, della geopolitica e dei diritti linguistici. Dalla difesa delle identità culturali ai grandi protagonisti del cinema e della scienza, questo giorno offre uno sguardo profondo sull’evoluzione della società moderna.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica celebra San Pietro Damiani, vescovo e dottore della Chiesa, figura centrale della riforma gregoriana nell’XI secolo. Si ricordano inoltre Sant’Eustazio di Antiochia, vescovo e confessore, e San Roberto Southwell, sacerdote gesuita e martire.

Nati celebri del 21 febbraio

Benedetto IX (1012): Papa della Chiesa cattolica.

Morti celebri del 21 febbraio

Papa Giulio II (1513): Conosciuto come il “Papa guerriero” e grande mecenate di Michelangelo e Raffaello.

Eventi storici principali

1440 : Viene formata la Confederazione Prussiana per opporsi all’Ordine Teutonico.

: Viene formata la Confederazione Prussiana per opporsi all’Ordine Teutonico. 1848 : Karl Marx e Friedrich Engels pubblicano a Londra il Manifesto del Partito Comunista.

: Karl Marx e Friedrich Engels pubblicano a Londra il Manifesto del Partito Comunista. 1916 : Inizia la battaglia di Verdun, una delle più lunghe e sanguinose della prima guerra mondiale.

: Inizia la battaglia di Verdun, una delle più lunghe e sanguinose della prima guerra mondiale. 1952 : A Dacca, nel Pakistan orientale (oggi Bangladesh), la polizia spara sui manifestanti che chiedono il riconoscimento della lingua bengalese, dando origine al movimento per la lingua.

: A Dacca, nel Pakistan orientale (oggi Bangladesh), la polizia spara sui manifestanti che chiedono il riconoscimento della lingua bengalese, dando origine al movimento per la lingua. 1972: Il presidente statunitense Richard Nixon visita la Cina, segnando un momento cruciale nel disgelo della Guerra Fredda.

Giornata mondiale

Il 21 febbraio si celebra la Giornata internazionale della lingua madre, istituita dall’UNESCO nel 1999 per promuovere la diversità linguistica, culturale e il multilinguismo. La data è stata scelta proprio per onorare gli studenti uccisi a Dacca nel 1952 mentre manifestavano per il diritto a usare la propria lingua natia.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 21 febbraio è spesso descritto come una persona dotata di una sensibilità artistica fuori dal comune e di un forte intuito. Questi individui tendono a essere molto determinati nel perseguire i propri ideali, proprio come dimostrato da figure come Nina Simone o Malcolm X. In astrologia, appartengono al segno dei Pesci, caratterizzato da empatia e una visione profonda della realtà.

Una citazione rappresentativa per oggi è di W.H. Auden: “Siamo tutti qui sulla terra per aiutare gli altri; cosa ci stiano a fare gli altri, non lo so.”