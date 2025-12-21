Almanacco del 21 dicembre: la dissoluzione dell’Unione Sovietica

Il 21 dicembre segna un momento di passaggio fondamentale nell’anno solare, coincidendo spesso con il solstizio d’inverno nell’emisfero boreale. È una giornata che, nel corso dei secoli, ha visto l’alternarsi di scoperte scientifiche rivoluzionarie, nascite di icone del cinema e momenti di profonda trasformazione politica e sociale.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa Cattolica commemora San Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa, noto per il suo impegno nella Controriforma. Si celebrano inoltre San Michea, profeta dell’Antico Testamento, e San Temistocle di Licia, martire del III secolo.

Nati celebri del 21 dicembre

In questa data sono nate personalità che hanno segnato lo spettacolo, la politica e la scienza:

Masaccio (1401), pittore italiano iniziatore del Rinascimento fiorentino.

Benjamin Disraeli (1804), politico e scrittore britannico, due volte Primo Ministro.

Heinrich Böll (1917), scrittore tedesco e Premio Nobel per la letteratura.

Jane Fonda (1937), attrice, produttrice e attivista statunitense.

Frank Zappa (1940), musicista, compositore e genio del rock sperimentale statunitense.

Piero Pozzi (1953), attore e regista cinematografico italiano.

Samuel L. Jackson (1948), attore e produttore cinematografico statunitense.

Emmanuel Macron (1977), politico francese e attuale Presidente della Repubblica Francese.

Morti celebri del 21 dicembre

Personaggi illustri che hanno lasciato un vuoto nel mondo della cultura e della storia:

Giovanni Boccaccio (1375), celebre scrittore e poeta italiano, autore del Decameron.

Guglielmo VII d’Aquitania (1030), duca d’Aquitania e conte di Poitiers.

F. Scott Fitzgerald (1940), scrittore statunitense, autore de Il grande Gatsby.

George S. Patton (1945), generale statunitense protagonista della seconda guerra mondiale.

Nicolae Ceaușescu (1989), dittatore rumeno (catturato in questo giorno prima dell’esecuzione avvenuta il 25 dicembre).

Eventi storici principali

Il 21 dicembre è ricordato per tappe fondamentali della storia moderna e contemporanea:

1898: Marie e Pierre Curie scoprono il radio, elemento chimico che rivoluzionerà la fisica e la medicina.

1913: Viene pubblicato sul New York World il primo cruciverba della storia, ideato da Arthur Wynne.

1937: Walt Disney presenta in anteprima al Carthay Circle Theatre il film Biancaneve e i sette nani, il primo lungometraggio animato a colori.

1968: Viene lanciata la missione Apollo 8, la prima navicella spaziale con equipaggio umano a orbitare intorno alla Luna.

1988: Un attentato terroristico fa esplodere il volo Pan Am 103 sopra la cittadina scozzese di Lockerbie.

1991: Ad Alma-Ata, i leader di 11 repubbliche ex-sovietiche firmano il protocollo che decreta la fine dell’Unione Sovietica e la nascita della CSI.

Giornata mondiale

Il 21 dicembre si celebra la Giornata mondiale del basket (World Basketball Day), istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere l’impatto globale di questo sport nella promozione della pace, del dialogo e della cooperazione internazionale. La data non è casuale: proprio il 21 dicembre 1891 il dottor James Naismith giocò la prima partita di pallacanestro a Springfield.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 21 dicembre appartiene al segno del Sagittario, ma si trova sulla “cuspide” con il Capricorno. Questa posizione astrologica conferisce spesso una personalità estremamente determinata e ambiziosa, capace di unire l’entusiasmo idealista del Sagittario alla concretezza pragmatica del Capricorno. Sono individui noti per la loro resilienza e per la capacità di mantenere il sangue freddo anche nelle situazioni di crisi, spesso dotati di un senso dell’umorismo pungente e molto originale.

Citazione del giorno

La vita non è che un’ombra in cammino, un povero attore che si agita e si pavoneggia per un’ora sulla scena e poi non se ne sa più nulla. (William Shakespeare)