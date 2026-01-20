Almanacco del 20 Gennaio, oggi si celebra San Sebastiano

Il 20 gennaio è una data che segna spesso passaggi di consegne epocali e momenti di profonda riflessione spirituale. Nel calendario civile e storico, questo giorno rappresenta il fulcro di importanti transizioni politiche e scoperte scientifiche, posizionandosi come un ponte tra il rigore dell’inverno e le prime proiezioni verso il futuro dell’anno appena iniziato.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica celebra principalmente San Sebastiano, martire e patrono degli atleti e della Polizia Locale, e San Fabiano, Papa e martire, che guidò la Chiesa nel III secolo.

Nati celebri il 20 gennaio

Federico Fellini (1920) – Regista e sceneggiatore italiano, pilastro del cinema mondiale.

Aristotele Onassis (1906) – Armatore greco, tra gli uomini più ricchi del XX secolo.

Buzz Aldrin (1930) – Astronauta statunitense, secondo uomo a calpestare il suolo lunare.

Marco Simoncelli (1987) – Pilota motociclistico italiano, campione del mondo della classe 250.

David Lynch (1946) – Regista, sceneggiatore e pittore statunitense, maestro del surrealismo.

Lorenzo Lamas (1958) – Attore statunitense.

Gianni Amelio (1945) – Regista e sceneggiatore italiano.

Morti celebri il 20 gennaio

Giacomo Puccini (1924) – Compositore italiano (data riferita alla traslazione o commemorazioni specifiche, sebbene il decesso sia avvenuto a novembre, il 20 gennaio è spesso legato a onorificenze postume; tuttavia, storicamente il 20 gennaio 1900 morì John Ruskin, critico d’arte britannico).

Etta James (2012) – Cantante statunitense di jazz, blues e R&B.

Audrey Hepburn (1993) – Attrice britannica e icona di eleganza, impegnata nel sociale.

Claudio Abbado (2014) – Direttore d’orchestra e senatore a vita italiano.

Garrincha (1983) – Calciatore brasiliano, considerato uno dei più grandi dribblatori della storia.

Eventi storici principali

1265: Si riunisce per la prima volta il Parlamento inglese nella forma che prevede la rappresentanza delle città.

1892: A Springfield viene disputata la prima partita ufficiale di pallacanestro della storia.

1937: Per la prima volta negli Stati Uniti si tiene l’Inauguration Day il 20 gennaio, come stabilito dal XX emendamento.

1942: Si svolge la Conferenza di Wannsee, dove i gerarchi nazisti decidono la “soluzione finale della questione ebraica”.

1981: L’Iran libera 52 ostaggi statunitensi pochi minuti dopo l’insediamento di Ronald Reagan alla presidenza.

2009: Barack Obama presta giuramento come 44º Presidente degli Stati Uniti, diventando il primo afroamericano a ricoprire la carica.

Giornata mondiale

Il 20 gennaio si celebra la Giornata Mondiale della Neve (World Snow Day), istituita dalla Federazione Internazionale Sci per promuovere gli sport invernali e il contatto con la natura montana.

Curiosità sui nati il 20 gennaio

I nati in questo giorno si trovano spesso sulla cuspide tra il segno del Capricorno e quello dell’Acquario. Sono generalmente individui dotati di una creatività fuori dal comune e di una visione pionieristica, come dimostrano le carriere di Fellini e Aldrin. Tendono a unire una grande disciplina pratica a un desiderio di esplorazione, sia essa spaziale, cinematografica o spirituale.

Citazione del giorno

“L’unico vero realista è il visionario.” — Federico Fellini