Almanacco del 20 febbraio, oggi nasceva Enzo Ferrari

Il 20 febbraio si colloca nel cuore dell’inverno, un giorno che nel corso dei secoli ha testimoniato passaggi di potere, scoperte scientifiche e la nascita di menti brillanti che hanno influenzato l’arte e la politica mondiale. È una data che invita alla riflessione sulla giustizia sociale e sul progresso tecnologico.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica commemora diversi santi e beati, tra i quali spiccano i santi Francesco e Giacinta Marto, i pastorelli di Fátima canonizzati per la loro profonda devozione. Si ricordano inoltre sant’Eleuterio di Tournai, vescovo e martire, e san Leone di Catania, noto come il Taumaturgo per i miracoli a lui attribuiti.

Nati celebri il 20 febbraio

Il 20 febbraio ha dato i natali a personalità di spicco in vari ambiti, dalla musica al cinema fino alla politica:

Voltaire (1694), filosofo e scrittore francese, figura centrale dell’Illuminismo.

Karl Czerny (1791), compositore e pianista austriaco, celebre per i suoi studi didattici.

Leonida Bissolati (1857), politico italiano e tra i fondatori del Partito Socialista Riformista Italiano.

Enzo Ferrari (1898), imprenditore e pilota automobilistico italiano, fondatore della scuderia Ferrari.

Kurt Cobain (1967), cantautore e chitarrista statunitense, frontman dei Nirvana e icona del grunge.

Cindy Crawford (1966), supermodella e attrice statunitense.

Rihanna (1988), cantante, imprenditrice e attrice barbadiana.

Morti celebri il 20 febbraio

In questa data sono scomparse figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia e nella cultura:

Papa Leone XIII (1903), noto per l’enciclica Rerum Novarum che gettò le basi della dottrina sociale della Chiesa.

Ferruccio Lamborghini (1993), imprenditore italiano e fondatore della celebre casa automobilistica Lamborghini.

Robert Altman (2006), regista e sceneggiatore statunitense, maestro del cinema corale.

Umberto Eco (2016), semilogo, filosofo e scrittore italiano, autore de Il nome della rosa.

Eventi storici principali

1816: Al Teatro Argentina di Roma debutta Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, inizialmente accolto da un clamoroso fiasco prima di diventare un capolavoro mondiale.

1872: A New York viene inaugurato il Metropolitan Museum of Art, uno dei musei più grandi e importanti al mondo.

1909: Il quotidiano francese Le Figaro pubblica il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti, segnando la nascita del movimento d’avanguardia.

1962: John Glenn, a bordo della Friendship 7, diventa il primo statunitense a orbitare attorno alla Terra.

1986: L’Unione Sovietica lancia il modulo base della stazione spaziale Mir, la prima stazione di ricerca abitata in modo permanente in orbita.

Giornata mondiale

Il 20 febbraio si celebra la Giornata mondiale della giustizia sociale, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questa ricorrenza ha lo scopo di promuovere sforzi per affrontare questioni come la povertà, l’esclusione, la disoccupazione e la promozione del lavoro dignitoso e dell’uguaglianza di genere.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 20 febbraio appartiene al segno dei Pesci. Queste persone sono spesso dotate di una grande sensibilità e di un’intuizione fuori dal comune. Una curiosità interessante riguarda Enzo Ferrari: sebbene sia nato il 18 febbraio, la sua nascita fu registrata all’anagrafe solo il 20 a causa di una forte nevicata che impedì al padre di raggiungere gli uffici comunali. Molti nati in questo giorno mostrano un dualismo tra una natura sognatrice e una determinazione ferrea nel realizzare progetti ambiziosi.

Citazione del giorno

L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non l’hai ancora trovato, continua a cercare.