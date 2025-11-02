Almanacco del 2 Novembre: oggi si commemorano i defunti

Il 2 novembre 1975 Pier Paolo Pasolini viene assassinato: l’Italia perde una voce scomoda e profonda. Un delitto che ancora interroga la coscienza collettiva.

A cura di Redazione Infocilento
Candele defunti

Il 2 novembre è un giorno dedicato alla memoria e alla riflessione. La Chiesa celebra la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, mentre la storia registra eventi significativi e nascite illustri. È una data che unisce il ricordo dei morti alla vitalità di chi ha lasciato un segno nel mondo.

Santi celebrati

  • Commemorazione di tutti i fedeli defunti (Festa dei Morti)
  • Santi Acindino, Pegasio, Aftonio, Elpidiforo, Anempodisto e compagni (martiri in Persia)

Nati il 2 novembre

  • Maria Antonietta (1755), regina di Francia
  • George Boole (1815), matematico e logico britannico
  • Burt Lancaster (1913), attore statunitense
  • Stefano D’Orazio (1948), batterista e paroliere italiano, membro dei Pooh
  • David Schwimmer (1966), attore statunitense
  • Nelly (1974), rapper statunitense
  • Gigi Di Biagio (1971), ex calciatore e allenatore italiano

Morti il 2 novembre

  • Pier Paolo Pasolini (1975), poeta, regista e intellettuale italiano
  • Diofanto di Alessandria (circa 250), matematico greco antico
  • James Thurber (1961), scrittore e umorista statunitense
  • Irène Joliot-Curie (1956), chimica francese, premio Nobel
  • Hal Roach (1992), produttore cinematografico statunitense

Eventi storici del 2 novembre

  • 1898: Nasce il cheerleading grazie a Johnny Campbell all’Università del Minnesota
  • 1917: Dichiarazione Balfour, il governo britannico sostiene la creazione di una “dimora nazionale” per il popolo ebraico in Palestina
  • 1975: Pier Paolo Pasolini viene assassinato all’Idroscalo di Ostia
  • 2000: Viene lanciata la prima missione permanente sulla Stazione Spaziale Internazionale (Expedition 1)
  • 2013: Viene inaugurato il Museo delle Scienze di Trento (MUSE), progettato da Renzo Piano

Giornata mondiale

  • Giornata internazionale per porre fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti

Curiosità sui nati

  • George Boole, nato il 2 novembre 1815, è considerato il padre della logica matematica moderna: il suo “algebra booleana” è alla base dell’informatica.
  • Maria Antonietta, nata nel 1755, fu l’ultima regina di Francia prima della Rivoluzione: il suo nome è ancora oggi simbolo di sfarzo e decadenza.
  • Burt Lancaster, nato nel 1913, fu acclamato per la sua versatilità, passando dal cinema d’azione al dramma con eleganza e intensità.

Citazione

“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo.” — Sant’Agostino

