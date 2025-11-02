Almanacco del 2 Novembre: oggi si commemorano i defunti

Il 2 novembre è un giorno dedicato alla memoria e alla riflessione. La Chiesa celebra la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, mentre la storia registra eventi significativi e nascite illustri. È una data che unisce il ricordo dei morti alla vitalità di chi ha lasciato un segno nel mondo.

Santi celebrati

Commemorazione di tutti i fedeli defunti (Festa dei Morti)

Santi Acindino, Pegasio, Aftonio, Elpidiforo, Anempodisto e compagni (martiri in Persia)

Nati il 2 novembre

Maria Antonietta (1755), regina di Francia

George Boole (1815), matematico e logico britannico

Burt Lancaster (1913), attore statunitense

Stefano D’Orazio (1948), batterista e paroliere italiano, membro dei Pooh

David Schwimmer (1966), attore statunitense

Nelly (1974), rapper statunitense

Gigi Di Biagio (1971), ex calciatore e allenatore italiano

Morti il 2 novembre

Pier Paolo Pasolini (1975), poeta, regista e intellettuale italiano

Diofanto di Alessandria (circa 250), matematico greco antico

James Thurber (1961), scrittore e umorista statunitense

Irène Joliot-Curie (1956), chimica francese, premio Nobel

Hal Roach (1992), produttore cinematografico statunitense

Eventi storici del 2 novembre

1898: Nasce il cheerleading grazie a Johnny Campbell all’Università del Minnesota

1917: Dichiarazione Balfour, il governo britannico sostiene la creazione di una “dimora nazionale” per il popolo ebraico in Palestina

1975: Pier Paolo Pasolini viene assassinato all’Idroscalo di Ostia

2000: Viene lanciata la prima missione permanente sulla Stazione Spaziale Internazionale (Expedition 1)

2013: Viene inaugurato il Museo delle Scienze di Trento (MUSE), progettato da Renzo Piano

Giornata mondiale

Giornata internazionale per porre fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti

Curiosità sui nati

George Boole, nato il 2 novembre 1815, è considerato il padre della logica matematica moderna: il suo “algebra booleana” è alla base dell’informatica.

Maria Antonietta, nata nel 1755, fu l’ultima regina di Francia prima della Rivoluzione: il suo nome è ancora oggi simbolo di sfarzo e decadenza.

Burt Lancaster, nato nel 1913, fu acclamato per la sua versatilità, passando dal cinema d’azione al dramma con eleganza e intensità.

Citazione

“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo.” — Sant’Agostino