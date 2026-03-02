Almanacco del 2 marzo: tra scoperte scientifiche e voli leggendari

Il 2 marzo è il 61º giorno del calendario gregoriano. La storia di oggi ci parla di passi da gigante per l’umanità, dal primo battito d’ali del Concorde alla scoperta dei segreti dell’atomo, passando per l’elezione di uno dei pontefici più discussi del Novecento.
Santi del giorno
La Chiesa cattolica oggi ricorda Sant’Agnese di Boemia, principessa che scelse la povertà seguendo l’esempio di Chiara e Francesco d’Assisi, e San Quinto il Taumaturgo.
Accadde oggi: i fatti storici
- 1896 – La scoperta della radioattività: Il fisico francese Henri Becquerel, quasi per caso, scopre la radioattività naturale analizzando i sali di uranio. È l’inizio di una nuova era per la fisica nucleare.
- 1933 – King Kong debutta a New York: Il gigantesco gorilla fa la sua prima apparizione sul grande schermo del Radio City Music Hall, diventando istantaneamente un’icona della cultura pop mondiale.
- 1939 – L’elezione di Pio XII: Nel giorno del suo 63º compleanno, il cardinale Eugenio Pacelli sale al soglio pontificio. Il suo papato sarà segnato dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale.
- 1951 – Primo All-Star Game NBA: A Boston si gioca la prima storica sfida tra i migliori giocatori della lega di basket americana, un appuntamento che diventerà leggenda.
- 1962 – Il record di Wilt Chamberlain: Nella partita contro i New York Knicks, Chamberlain segna 100 punti, un record imbattuto che resta la prestazione individuale più incredibile nella storia del basket.
- 1969 – Il volo del Concorde: Da Tolosa decolla per la prima volta l’aereo supersonico franco-britannico. Per decenni, il Concorde resterà il simbolo del lusso e della velocità nei cieli.
- 2004 – Missione Rosetta: L’Agenzia Spaziale Europea lancia la sonda Rosetta, destinata a un lungo viaggio per atterrare sulla cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.
Nati oggi
- Papa Leone XIII (1810) – Autore dell’enciclica Rerum Novarum.
- Mikhail Gorbaciov (1931) – Ultimo leader dell’Unione Sovietica e Premio Nobel per la Pace.
- Lou Reed (1942) – Anima dei Velvet Underground e icona del rock.
- Stefano Accorsi (1971) – Celebre attore italiano.
- Jon Bon Jovi (1962) – Frontman della storica rock band Bon Jovi.
- Daniel Craig (1968) – L’attore che ha dato un volto moderno a James Bond.
Curiosità del 2 marzo
Nel 1818, l’archeologo italiano Giovanni Battista Belzoni riesce a varcare la soglia della Piramide di Chefren a Giza, scoprendo l’ingresso principale e incidendo il proprio nome all’interno della camera funeraria.