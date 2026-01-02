Almanacco del 2 gennaio. L’Italia perde il mito Fausto Coppi

Il 2 gennaio segna l’inizio effettivo del nuovo anno operativo, un momento di transizione tra i festeggiamenti di Capodanno e la ripresa delle attività quotidiane. Storicamente, questa data ha fatto da sfondo a scoperte scientifiche rivoluzionarie, conquiste territoriali e alla nascita di figure che hanno segnato indelebilmente la letteratura, la scienza e lo sport.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica celebra la memoria dei Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, entrambi vescovi e dottori della Chiesa. Viene inoltre ricordato San Telesforo, Papa e martire, e il beato Marcolino da Forlì.

Nati celebri del 2 gennaio

Giacomo Quarenghi (1744): Architetto e pittore italiano.

Teresa di Lisieux (1873): Religiosa e mistica francese, proclamata Santa.

Isaac Asimov (1920): Scrittore e biochimico russo naturalizzato statunitense, maestro della fantascienza.

Renato Guttuso (1911): Pittore e politico italiano.

Paolo Conte (1937): Cantautore, paroliere e polistrumentista italiano.

Christy Turlington (1969): Supermodella statunitense.

Taye Taiwo (1985): Calciatore nigeriano.

Davide Santon (1991): Ex calciatore italiano.

Morti celebri del 2 gennaio

Paolo Giacometti (1882): Drammaturgo italiano.

Fausto Coppi (1960): Leggendario ciclista su strada e pistard italiano.

Dick Powell (1963): Attore e regista statunitense.

Anne Desclos (1998): Scrittrice francese.

Enzo Baldoni (2004): Giornalista italiano.

Carmelo Bene (2002): Attore, regista e drammaturgo italiano.

Eventi storici principali

1492: Cade il Sultanato di Granada, l’ultima roccaforte dei Mori in Spagna, segnando la fine della Reconquista da parte dei Re Cattolici Ferdinando e Isabella.

1791: Viene pubblicato il primo numero del quotidiano “The Observer”, la testata domenicale più antica del mondo.

1959: L’Unione Sovietica lancia la sonda Luna 1, il primo veicolo spaziale a raggiungere le vicinanze della Luna e a entrare in orbita solare.

1960: All’età di 40 anni muore Fausto Coppi, “Il Campionissimo”, a causa della malaria non diagnosticata tempestivamente.

1968: Il cardiochirurgo Christiaan Barnard esegue a Città del Capo il secondo trapianto di cuore della storia su Philip Blaiberg.

Giornata mondiale

Il 2 gennaio si celebra la Giornata mondiale dell’introversione. Questa ricorrenza è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla natura degli introversi, spesso fraintesi in una società che premia l’estroversione, e per permettere a queste persone di ricaricarsi dopo lo stress sociale delle festività natalizie.

Curiosità sui nati il 2 gennaio

Chi nasce in questo giorno è sotto il segno del Capricorno e spesso dimostra una determinazione ferrea unita a una profonda capacità analitica. Una curiosità legata a Isaac Asimov riguarda il fatto che, sebbene celebrasse il compleanno il 2 gennaio, la sua data di nascita esatta è incerta a causa delle differenze tra i calendari russi dell’epoca; fu lui stesso a scegliere questa data per convenzione. I nati oggi tendono a essere pionieri nei loro campi, possedendo una visione che anticipa i tempi, proprio come accaduto per le leggi della robotica teorizzate da Asimov.

Citazione del giorno

“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci.” — Isaac Asimov