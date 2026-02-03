Almanacco del 2 febbraio: oggi si celebra la Candelora

Il 2 febbraio è il 33º giorno del calendario gregoriano. Questa data, che cade nel cuore dell’inverno, è tradizionalmente legata a riti di passaggio tra il buio e la luce, segnando un momento simbolico di purificazione e di attesa per l’imminente risveglio della natura.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica celebra oggi la Presentazione del Signore, popolarmente nota come festa della Candelora. Vengono inoltre ricordati san Biagio di Sebaste (sebbene la memoria principale sia il 3 febbraio, in alcune tradizioni inizia oggi), santa Caterina de’ Ricci e san Cornelio il Centurione.

Nati celebri

James Joyce (1882) – Scrittore e poeta irlandese, autore dell’Ulisse.

Farrah Fawcett (1947) – Attrice statunitense, icona della cultura pop degli anni Settanta.

Shakira (1977) – Cantautrice e ballerina colombiana di fama mondiale.

Filippo Magnini (1982) – Nuotatore italiano, due volte campione mondiale nei 100 metri stile libero.

Gerard Piqué (1987) – Ex calciatore spagnolo, bandiera del Barcellona.

Zsuzsanna Jakabos (1989) – Nuotatrice ungherese.

Morti celebri

Baldassarre Castiglione (1529) – Umanista, letterato e diplomatico italiano.

Bertrand Russell (1970) – Filosofo, logico e matematico britannico, Premio Nobel per la letteratura.

Sid Vicious (1979) – Musicista britannico e bassista dei Sex Pistols.

Gene Kelly (1996) – Attore, ballerino e coreografo statunitense.

Philip Seymour Hoffman (2014) – Attore e regista statunitense, premio Oscar per Truman Capote.

Monica Vitti (2022) – Attrice italiana, musa di Michelangelo Antonioni e regina della commedia.

Eventi storici principali

1848 – Viene firmato il Trattato di Guadalupe Hidalgo, che pone fine alla guerra tra Stati Uniti e Messico.

1870 – Il celebre inventore Mark Twain pubblica il suo primo racconto protetto da copyright.

1943 – Si conclude la battaglia di Stalingrado con la resa definitiva delle truppe tedesche, segnando una svolta decisiva nella Seconda guerra mondiale.

1990 – Il presidente sudafricano Frederik de Klerk annuncia la revoca del divieto sull’African National Congress e la prossima liberazione di Nelson Mandela.

Giornate mondiali

Il 2 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle zone umide (World Wetlands Day), istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore di questi ecosistemi per la biodiversità e la sopravvivenza del pianeta, in coincidenza con l’adozione della Convenzione di Ramsar nel 1971.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 2 febbraio è spesso caratterizzato da una forte determinazione e da una visione del mondo originale, quasi d’avanguardia. Una coincidenza singolare riguarda la coppia formata da Shakira e Gerard Piqué: entrambi sono nati lo stesso giorno, a esattamente dieci anni di distanza l’uno dall’altra. Inoltre, i nati in questa data tendono a mostrare una naturale propensione per le discipline artistiche o per ambiti che richiedono una grande disciplina mentale, come il nuoto agonistico o la scrittura sperimentale.

Citazione del giorno

“L’errore è il portale della scoperta.” – James Joyce