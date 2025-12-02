Almanacco del 2 Dicembre: oggi

Il 2 dicembre è il 336º giorno del calendario gregoriano e mancano 29 giorni alla fine dell’anno. È una data densa di avvenimenti che hanno cambiato il corso della storia politica e scientifica mondiale, spaziando dall’apogeo dell’era napoleonica all’inizio dell’era atomica.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa Cattolica celebra Santa Bibiana (o Viviana), martire romana, considerata protettrice contro le malattie mentali e l’epilessia. Si ricorda anche San Silverio, papa e martire.

Nati il 2 dicembre

Ecco un elenco dei principali personaggi italiani e stranieri nati in questa data:

Maria Callas (1923), soprano statunitense di origine greca, naturalizzata italiana.

Gianni Versace (1946), stilista e imprenditore italiano fondatore dell’omonima casa di moda.

Britney Spears (1981), cantautrice e ballerina statunitense.

Lucy Liu (1968), attrice statunitense.

Monica Seles (1973), ex tennista jugoslava naturalizzata statunitense.

Nelly Furtado (1978), cantautrice canadese.

Luisa Ranieri (1973), attrice e conduttrice televisiva italiana.

Georges Seurat (1859), pittore francese pioniere del puntinismo.

Otto Dix (1891), pittore tedesco esponente della Nuova oggettività.

Morti il 2 dicembre

Di seguito i principali personaggi storici e contemporanei scomparsi oggi:

Hernán Cortés (1547), condottiero spagnolo che abbatté l’impero azteco.

Marchese de Sade (1814), scrittore e filosofo francese.

Edmond Rostand (1918), poeta e drammaturgo francese, autore del Cyrano de Bergerac.

Filippo Tommaso Marinetti (1944), poeta e scrittore italiano, fondatore del Futurismo.

Romain Gary (1980), scrittore e diplomatico lituano naturalizzato francese.

Pablo Escobar (1993), criminale e trafficante di droga colombiano.

Marisa Del Frate (2015), cantante e attrice italiana.

Principali eventi storici

1804: Nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi, Napoleone Bonaparte si autoincorona Imperatore dei Francesi alla presenza di Papa Pio VII.

1805: Napoleone sconfigge le forze austro-russe nella battaglia di Austerlitz, nota anche come la Battaglia dei tre imperatori.

1915: Albert Einstein pubblica la teoria della relatività generale.

1942: Sotto le gradinate dello stadio dell’Università di Chicago, il gruppo guidato da Enrico Fermi attiva la Chicago Pile-1, ottenendo la prima reazione a catena nucleare autoalimentata della storia. Viene inviato il messaggio in codice “Il navigatore italiano è sbarcato nel nuovo mondo”.

1971: Sei emirati si uniscono per formare gli Emirati Arabi Uniti.

1993: Il narcotrafficante Pablo Escobar viene ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia a Medellín, in Colombia.

Giornata mondiale

Il 2 dicembre si celebra la Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare l’adozione della convenzione contro il traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione.

Curiosità sui nati

Una curiosità legata a Gianni Versace, nato oggi, riguarda la scelta del logo della sua azienda: la testa di Medusa. Lo stilista scelse questa figura mitologica perché chiunque si innamorasse di Medusa non poteva più fuggire; Versace sperava che le persone facessero lo stesso con la sua moda e i suoi abiti, rimanendone fatalmente attratte senza potersene distaccare.

Citazione del giorno