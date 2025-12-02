Almanacco del 2 Dicembre: oggi

Il 2 dicembre è il 336º giorno del calendario gregoriano e mancano 29 giorni alla fine dell’anno. È una data densa di avvenimenti che hanno cambiato il corso della storia politica e scientifica mondiale, spaziando dall’apogeo dell’era napoleonica all’inizio dell’era atomica.
Santi del giorno
Oggi la Chiesa Cattolica celebra Santa Bibiana (o Viviana), martire romana, considerata protettrice contro le malattie mentali e l’epilessia. Si ricorda anche San Silverio, papa e martire.
Nati il 2 dicembre
Ecco un elenco dei principali personaggi italiani e stranieri nati in questa data:
- Maria Callas (1923), soprano statunitense di origine greca, naturalizzata italiana.
- Gianni Versace (1946), stilista e imprenditore italiano fondatore dell’omonima casa di moda.
- Britney Spears (1981), cantautrice e ballerina statunitense.
- Lucy Liu (1968), attrice statunitense.
- Monica Seles (1973), ex tennista jugoslava naturalizzata statunitense.
- Nelly Furtado (1978), cantautrice canadese.
- Luisa Ranieri (1973), attrice e conduttrice televisiva italiana.
- Georges Seurat (1859), pittore francese pioniere del puntinismo.
- Otto Dix (1891), pittore tedesco esponente della Nuova oggettività.
Morti il 2 dicembre
Di seguito i principali personaggi storici e contemporanei scomparsi oggi:
- Hernán Cortés (1547), condottiero spagnolo che abbatté l’impero azteco.
- Marchese de Sade (1814), scrittore e filosofo francese.
- Edmond Rostand (1918), poeta e drammaturgo francese, autore del Cyrano de Bergerac.
- Filippo Tommaso Marinetti (1944), poeta e scrittore italiano, fondatore del Futurismo.
- Romain Gary (1980), scrittore e diplomatico lituano naturalizzato francese.
- Pablo Escobar (1993), criminale e trafficante di droga colombiano.
- Marisa Del Frate (2015), cantante e attrice italiana.
Principali eventi storici
- 1804: Nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi, Napoleone Bonaparte si autoincorona Imperatore dei Francesi alla presenza di Papa Pio VII.
- 1805: Napoleone sconfigge le forze austro-russe nella battaglia di Austerlitz, nota anche come la Battaglia dei tre imperatori.
- 1915: Albert Einstein pubblica la teoria della relatività generale.
- 1942: Sotto le gradinate dello stadio dell’Università di Chicago, il gruppo guidato da Enrico Fermi attiva la Chicago Pile-1, ottenendo la prima reazione a catena nucleare autoalimentata della storia. Viene inviato il messaggio in codice “Il navigatore italiano è sbarcato nel nuovo mondo”.
- 1971: Sei emirati si uniscono per formare gli Emirati Arabi Uniti.
- 1993: Il narcotrafficante Pablo Escobar viene ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia a Medellín, in Colombia.
Giornata mondiale
Il 2 dicembre si celebra la Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare l’adozione della convenzione contro il traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione.
Curiosità sui nati
Una curiosità legata a Gianni Versace, nato oggi, riguarda la scelta del logo della sua azienda: la testa di Medusa. Lo stilista scelse questa figura mitologica perché chiunque si innamorasse di Medusa non poteva più fuggire; Versace sperava che le persone facessero lo stesso con la sua moda e i suoi abiti, rimanendone fatalmente attratte senza potersene distaccare.
Citazione del giorno
“Non ho bisogno di soldi. Io lavoro per l’arte.” (Maria Callas)