Almanacco del 19 Febbraio

Il 19 febbraio è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Beato Corrado Confalonieri da Piacenza (Eremita, Terziario francescano)

San Mansueto di Milano (Vescovo)

San Barbato di Benevento (Vescovo)

San Conone di Alessandria d’Egitto (Monaco in Palestina)

San Dositeo (Monaco)

San Proclo (Prodo) di Bisignano

San Quodvultdeus (Vescovo di Cartagine)

Sant’Asia (Medico, Martire ad Antiochia)

Accadde Oggi

1878: Edison ottiene il brevetto del fonografo. «Mary aveva un agnellino». Una semplice filastrocca per bambini entrò grazie a Thomas Edison e al suo fonografo nella storia delle invenzioni e dei primi tentativi di registrare e riprodurre suoni. Questo innovativo dispositivo fu il precursore dei moderni lettori audio.

Nati in Questo Giorno

1473: Niccolò Copernico. L’artefice della rivoluzione astronomica che, mettendo in discussione il sapere scientifico di un millennio e mezzo, indicò la giusta via per svelare i meccanismi dell’Universo. Nato a Toruń, Polonia, Copernico è celebre per la teoria eliocentrica, secondo cui la Terra e gli altri pianeti ruotano intorno al Sole.

1953: Massimo Troisi. Capostipite di una nuova generazione di registi-attori, con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nato a San Giorgio a Cremano, Napoli, Troisi è noto per film come “Ricomincio da tre” e “Il postino”.

1965: Veronica Pivetti. Dai cartoni animati alla cattedra passando per il palco dell’Ariston. Si sviluppa così la carriera di un’attrice tra le più amate della fiction italiana. Nata a Milano, ha appena sette anni quando comincia a doppiare cartoni animati, per poi affermarsi come attrice e conduttrice televisiva.

Nati… Sportivi

1993: Mauro Icardi. Nato a Rosario, Argentina, è un calciatore, dal settembre 2022 attaccante del Galatasaray, prima in prestito dal Paris Saint-Germain e poi a titolo definitivo. Icardi è noto per il suo talento come attaccante e per le sue prestazioni con l’Inter.

1977: Gianluca Zambrotta. Nato a Como, è un ex calciatore, dal novembre 2013 all’aprile 2015 sulla panchina del Chiasso, squadra svizzera, e come assistente di Fabio Capello al Jiangsu Suning dal giugno 2017 al marzo 2018. Zambrotta è stato un terzino destro di fama mondiale.

1980: Ma Lin. Nato a Shenyang, Cina, è un ex tennistavolista di grande livello, avendo vinto tre ori olimpici: nel doppio ad Atene 2004, nel singolo e nella gara a squadre a Pechino 2008. Ricco il suo palmarès di vittorie e riconoscimenti nel mondo del tennistavolo.

Scomparsi Oggi

2016: Umberto Eco. Dalla fine del secolo scorso è uno dei maggiori scrittori italiani, autore di best-seller tradotti in tutto il mondo. Piemontese di Alessandria, ha dato un notevole contributo alla letteratura ed è celebre per opere come “Il nome della rosa” e “Il pendolo di Foucault”.

1951: André Gide. Scrittore dalla spiccata vena anticonformista e dall’alto rigore formale, è stato un modello per autori del calibro di Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Nato a Parigi, è scomparso nel febbraio del 1951.