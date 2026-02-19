Almanacco del 19 Febbraio, oggi si celebra San Corrado

Il 19 febbraio è il 50º giorno del calendario gregoriano. Questa data, che cade nel cuore dell’inverno ma proietta già lo sguardo verso i primi segnali di primavera, ha visto nel corso dei secoli l’avvicendarsi di scoperte astronomiche rivoluzionarie, nascite di talenti incommensurabili e momenti storici che hanno ridefinito i confini del mondo moderno.

Santi celebrati oggi

La Chiesa cattolica ricorda in questa giornata San Corrado Confalonieri da Piacenza, eremita del Terz’ordine francescano vissuto nel XIV secolo. Si celebrano inoltre San Mansueto di Milano, vescovo che si oppose all’eresia monotelita, San Barbato di Benevento, vescovo che convertì i Longobardi, e Santa Lucia Yi Zhenmei, martire cinese.

Nati celebri del 19 febbraio

In questa data sono nate personalità che hanno segnato la scienza, l’arte e lo spettacolo:

Niccolò Copernico (1473): astronomo e matematico polacco, autore della teoria eliocentrica.

Luigi Boccherini (1743): compositore e violoncellista italiano.

André Breton (1896): poeta e saggista francese, teorico del surrealismo.

Massimo Troisi (1953): attore, regista e sceneggiatore italiano, icona del cinema partenopeo.

Mauro Icardi (1993): calciatore argentino.

Millie Bobby Brown (2004): attrice britannica, nota per la serie Stranger Things.

Siniša Mihajlović (1969): calciatore e allenatore di calcio serbo.

Benicio del Toro (1967): attore portoricano premiato con l’Oscar.

Morti celebri del 19 febbraio

Il 19 febbraio ricordiamo la scomparsa di figure di immenso spessore culturale e politico:

Bonifazio Asioli (1832): compositore italiano.

Knut Hamsun (1952): scrittore norvegese, Premio Nobel per la letteratura.

Umberto Eco (2016): scrittore, filosofo e semiologo italiano, autore de Il nome della rosa.

Harper Lee (2016): scrittrice statunitense, autrice de Il buio oltre la siepe.

Karl Lagerfeld (2019): celebre stilista e fotografo tedesco.

Eventi storici principali

Il 19 febbraio è stato testimone di passaggi cruciali per la storia dell’umanità:

197: L’imperatore romano Settimio Severo sconfigge l’usurpatore Clodio Albino nella battaglia di Lugdunum, consolidando il suo potere sull’impero.

1878: Thomas Edison ottiene il brevetto per il fonografo, il primo strumento capace di registrare e riprodurre suoni.

1942: Durante la Seconda guerra mondiale, il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt firma l’Ordine Esecutivo 9066, che porta all’internamento dei cittadini nippo-americani.

1986: L’Unione Sovietica lancia nello spazio la stazione spaziale Mir, la prima stazione di ricerca abitata in modo permanente.

2002: La sonda spaziale Mars Odyssey inizia la mappatura della superficie di Marte utilizzando il suo sistema di emissione termica.

Giornata mondiale

Il 19 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle balene. Istituita originariamente nel 1980 a Maui, nelle Hawaii, questa ricorrenza mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla protezione di questi giganti del mare, minacciati dall’inquinamento, dai cambiamenti climatici e dalla caccia illegale.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 19 febbraio appartiene al segno zodiacale dei Pesci (o è sulla cuspide con l’Acquario). I nati in questo giorno sono spesso descritti come individui dotati di una profonda sensibilità e di una fervida immaginazione. Molti di loro mostrano una propensione naturale verso le arti o la ricerca scientifica pionieristica, guidati da un’intuizione che li porta a guardare oltre l’apparenza delle cose.

La citazione del giorno è di Umberto Eco: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è una immortalità all’indietro”.