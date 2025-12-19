Almanacco del 19 dicembre, oggi si festeggia San Dario, scopri fatti, eventi e programmi tv sul Canale 79

Il 19 dicembre è il 353º giorno del calendario gregoriano (il 354º negli anni bisestili) e mancano 12 giorni alla fine dell’anno. È una data sospesa tra storia della letteratura, esplorazione spaziale e cronaca, segnando il momento in cui l’umanità ha definito l’immaginario natalizio moderno e ha concluso, per ora, la sua avventura diretta sulla Luna.

I santi celebrati

La Chiesa Cattolica celebra oggi Sant’Anastasio I, papa noto per la sua difesa della fede e la grande povertà di spirito. Si ricordano inoltre:

San Dario (martire)

Santa Fausta (martire)

Beato Urbano V (papa)

San Gregorio di Auxerre (vescovo)

Nati il 19 dicembre

Italo Svevo (1861) – Scrittore e drammaturgo italiano, autore de La coscienza di Zeno.

(1861) – Scrittore e drammaturgo italiano, autore de La coscienza di Zeno. Edith Piaf (1915) – Cantautrice francese, icona della chanson e voce indimenticabile del Novecento.

(1915) – Cantautrice francese, icona della chanson e voce indimenticabile del Novecento. Alberto Tomba (1966) – Ex sciatore alpino italiano, campione olimpico e mondiale, soprannominato “Tomba la Bomba”.

(1966) – Ex sciatore alpino italiano, campione olimpico e mondiale, soprannominato “Tomba la Bomba”. Jake Gyllenhaal (1980) – Attore statunitense.

(1980) – Attore statunitense. Elisa (1977) – Cantautrice e musicista italiana.

(1977) – Cantautrice e musicista italiana. Mileva Marić (1875) – Fisica serba e prima moglie di Albert Einstein.

(1875) – Fisica serba e prima moglie di Albert Einstein. Alyssa Milano (1972) – Attrice e attivista statunitense.

(1972) – Attrice e attivista statunitense. Andrea Baldini (1985) – Schermidore italiano, specializzato nel fioretto.

Morti il 19 dicembre

Marcello Mastroianni (1996) – Attore italiano, tra i più grandi interpreti del cinema mondiale e icona della dolce vita.

(1996) – Attore italiano, tra i più grandi interpreti del cinema mondiale e icona della dolce vita. Emily Brontë (1848) – Scrittrice britannica, autrice del celebre romanzo Cime tempestose.

(1848) – Scrittrice britannica, autrice del celebre romanzo Cime tempestose. William Turner (1851) – Pittore e incisore inglese, maestro del paesaggio e della luce.

(1851) – Pittore e incisore inglese, maestro del paesaggio e della luce. Gianni Brera (1992) – Giornalista e scrittore italiano, inventore di un nuovo linguaggio calcistico.

(1992) – Giornalista e scrittore italiano, inventore di un nuovo linguaggio calcistico. Renata Tebaldi (2004) – Soprano italiano, definita “Voce d’angelo” da Arturo Toscanini.

(2004) – Soprano italiano, definita “Voce d’angelo” da Arturo Toscanini. Alois Alzheimer (1915) – Psichiatra e neuropatologo tedesco, che descrisse per primo la malattia che porta il suo nome.

I principali eventi

1843 – Charles Dickens pubblica a Londra Canto di Natale (A Christmas Carol); il romanzo ottiene un successo immediato e contribuisce a rivitalizzare le tradizioni natalizie nell’epoca vittoriana.

– Charles Dickens pubblica a Londra Canto di Natale (A Christmas Carol); il romanzo ottiene un successo immediato e contribuisce a rivitalizzare le tradizioni natalizie nell’epoca vittoriana. 1972 – La missione Apollo 17 rientra sulla Terra con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico; è l’ultima missione umana sulla Luna del Programma Apollo.

– La missione Apollo 17 rientra sulla Terra con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico; è l’ultima missione umana sulla Luna del Programma Apollo. 1974 – Viene messo in vendita l’Altair 8800, considerato il primo personal computer che ha dato il via alla rivoluzione informatica domestica.

– Viene messo in vendita l’Altair 8800, considerato il primo personal computer che ha dato il via alla rivoluzione informatica domestica. 1984 – Il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese firmano la dichiarazione congiunta sino-britannica che prevede il trasferimento della sovranità di Hong Kong alla Cina nel 1997.

– Il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese firmano la dichiarazione congiunta sino-britannica che prevede il trasferimento della sovranità di Hong Kong alla Cina nel 1997. 1998 – La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti approva due articoli di impeachment contro il presidente Bill Clinton per lo scandalo Lewinsky.

– La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti approva due articoli di impeachment contro il presidente Bill Clinton per lo scandalo Lewinsky. 2016 – Un attentato terroristico a Berlino colpisce il mercatino di Natale di Breitscheidplatz, causando 12 morti e numerosi feriti. Nello stesso giorno, l’ambasciatore russo in Turchia, Andrej Karlov, viene assassinato ad Ankara.

Giornata mondiale

Per il 19 dicembre non sono previste grandi Giornate Mondiali o Internazionali riconosciute ufficialmente dall’ONU nel calendario attuale (la data si colloca tra la Giornata dei Migranti del 18 e la Giornata della Solidarietà Umana del 20). Tuttavia, in ambito storico, questa data è stata in passato associata alla cooperazione Sud-Sud prima dello spostamento della ricorrenza a settembre.

Curiosità sui nati

Una leggenda, alimentata dalla stessa artista, narra che Edith Piaf sia nata letteralmente per strada, sotto un lampione di rue de Belleville a Parigi, assistita da due poliziotti; in realtà nacque nell’ospedale di Tenon, ma il mito della “môme” (il passerotto) di strada rimase parte della sua identità. Per quanto riguarda Italo Svevo, il suo vero nome era Aron Hector Schmitz; scelse lo pseudonimo “Italo Svevo” per riflettere la sua doppia identità culturale: italiana per lingua e sentimenti, sveva (tedesca) per ascendenza e formazione culturale mitteleuropea.

Una citazione

“Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno.” (Charles Dickens, Canto di Natale)

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi Podcast. Alle 20.40 Alessandra Pazzanese con Maestri del Fare ci porta a conoscere associazioni e figure del mondo del volontariato; a seguire, alle 20:40 Maria Emilia Cobucci con Crimini e Delitti, il programma che racconta i fatti di cronaca locali. Alle 21:15 l’approfondimento religioso di Vito Rizzo on Ipse Dixit. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.