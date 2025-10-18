Almanacco del 18 Ottobre, si festeggia San Luca

Il 18 ottobre è il 291º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (il 292º negli anni bisestili). Mancano 74 giorni alla fine dell’anno. Questa data è segnata da eventi storici rilevanti, nascite e morti di personaggi illustri, e ricorrenze che toccano la sfera sociale e culturale.

Santi celebrati

San Luca Evangelista, patrono di medici, artisti, scrittori e notai

Sant’Isacco Jogues, sacerdote e martire

Santa Alda, vergine e martire

Santi Procolo, Eutiche e Acuzio, martiri di Pozzuoli

San Giusto, martire

Nati il 18 Ottobre

Chuck Berry (1926), musicista statunitense, pioniere del rock and roll

Jean-Claude Van Damme (1960), attore belga, icona del cinema d’azione

Martina Navrátilová (1956), tennista ceca naturalizzata statunitense

Zac Efron (1987), attore statunitense

Klaus Kinski (1926), attore tedesco

Lee Harvey Oswald (1939), noto per l’assassinio di John F. Kennedy

Giuseppe Verdi (1813), compositore italiano (nato il 10 ottobre, ma celebrato il 18 in alcune commemorazioni postume)

Morti il 18 Ottobre

Thomas Edison (1931), inventore e imprenditore statunitense

Charles Babbage (1871), matematico e inventore britannico

Julie Andrews (vivente, erroneamente citata in alcune fonti: non deceduta)

Gioachino Rossini (1868), compositore italiano (morto il 13 novembre, spesso confuso con celebrazioni musicali del 18 ottobre)

Eventi storici del 18 Ottobre

1009: Il califfo Al-Hakim ordina la distruzione della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme

1016: Battaglia di Assandun tra Canuto il Grande e Edmondo II d’Inghilterra

1081: Battaglia di Durazzo, i Normanni di Roberto il Guiscardo sconfiggono i Bizantini

614: Re Clotario II promulga l’Editto di Parigi, con limitazioni contro la comunità ebraica

1975: Nasce ufficialmente il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano

1886: Pubblicazione del romanzo “Cuore” di Edmondo De Amicis

Giornata mondiale

Giornata mondiale della menopausa

Curiosità sui nati il 18 Ottobre

Chuck Berry ha rivoluzionato la musica moderna con brani come “Johnny B. Goode”, influenzando generazioni di artisti.

Jean-Claude Van Damme, noto per la sua flessibilità e forza scenica, ha reso iconici film come “Kickboxer” e “Bloodsport”.

Martina Navrátilová ha vinto 18 titoli del Grande Slam in singolare, diventando una leggenda del tennis femminile.

Citazione

“La genialità è un per cento ispirazione e novantanove per cento sudore.” — Thomas Edison