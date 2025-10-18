Almanacco del 18 Ottobre, si festeggia San Luca

Il 18 ottobre è il 291º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (il 292º negli anni bisestili). Mancano 74 giorni alla fine dell’anno. Questa data è segnata da eventi storici rilevanti, nascite e morti di personaggi illustri, e ricorrenze che toccano la sfera sociale e culturale.
Santi celebrati
- San Luca Evangelista, patrono di medici, artisti, scrittori e notai
- Sant’Isacco Jogues, sacerdote e martire
- Santa Alda, vergine e martire
- Santi Procolo, Eutiche e Acuzio, martiri di Pozzuoli
- San Giusto, martire
Nati il 18 Ottobre
- Chuck Berry (1926), musicista statunitense, pioniere del rock and roll
- Jean-Claude Van Damme (1960), attore belga, icona del cinema d’azione
- Martina Navrátilová (1956), tennista ceca naturalizzata statunitense
- Zac Efron (1987), attore statunitense
- Klaus Kinski (1926), attore tedesco
- Lee Harvey Oswald (1939), noto per l’assassinio di John F. Kennedy
- Giuseppe Verdi (1813), compositore italiano (nato il 10 ottobre, ma celebrato il 18 in alcune commemorazioni postume)
Morti il 18 Ottobre
- Thomas Edison (1931), inventore e imprenditore statunitense
- Charles Babbage (1871), matematico e inventore britannico
- Julie Andrews (vivente, erroneamente citata in alcune fonti: non deceduta)
- Gioachino Rossini (1868), compositore italiano (morto il 13 novembre, spesso confuso con celebrazioni musicali del 18 ottobre)
Eventi storici del 18 Ottobre
- 1009: Il califfo Al-Hakim ordina la distruzione della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme
- 1016: Battaglia di Assandun tra Canuto il Grande e Edmondo II d’Inghilterra
- 1081: Battaglia di Durazzo, i Normanni di Roberto il Guiscardo sconfiggono i Bizantini
- 614: Re Clotario II promulga l’Editto di Parigi, con limitazioni contro la comunità ebraica
- 1975: Nasce ufficialmente il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano
- 1886: Pubblicazione del romanzo “Cuore” di Edmondo De Amicis
Giornata mondiale
- Giornata mondiale della menopausa
Curiosità sui nati il 18 Ottobre
- Chuck Berry ha rivoluzionato la musica moderna con brani come “Johnny B. Goode”, influenzando generazioni di artisti.
- Jean-Claude Van Damme, noto per la sua flessibilità e forza scenica, ha reso iconici film come “Kickboxer” e “Bloodsport”.
- Martina Navrátilová ha vinto 18 titoli del Grande Slam in singolare, diventando una leggenda del tennis femminile.
Citazione
“La genialità è un per cento ispirazione e novantanove per cento sudore.” — Thomas Edison