Almanacco del 18 Ottobre, si festeggia San Luca

Oggi si festeggia San Luca Evangelista, patrono di medici, artisti, scrittori e notai

San Luca

Il 18 ottobre è il 291º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (il 292º negli anni bisestili). Mancano 74 giorni alla fine dell’anno. Questa data è segnata da eventi storici rilevanti, nascite e morti di personaggi illustri, e ricorrenze che toccano la sfera sociale e culturale.

Santi celebrati

  • San Luca Evangelista, patrono di medici, artisti, scrittori e notai
  • Sant’Isacco Jogues, sacerdote e martire
  • Santa Alda, vergine e martire
  • Santi Procolo, Eutiche e Acuzio, martiri di Pozzuoli
  • San Giusto, martire

Nati il 18 Ottobre

  • Chuck Berry (1926), musicista statunitense, pioniere del rock and roll
  • Jean-Claude Van Damme (1960), attore belga, icona del cinema d’azione
  • Martina Navrátilová (1956), tennista ceca naturalizzata statunitense
  • Zac Efron (1987), attore statunitense
  • Klaus Kinski (1926), attore tedesco
  • Lee Harvey Oswald (1939), noto per l’assassinio di John F. Kennedy
  • Giuseppe Verdi (1813), compositore italiano (nato il 10 ottobre, ma celebrato il 18 in alcune commemorazioni postume)

Morti il 18 Ottobre

  • Thomas Edison (1931), inventore e imprenditore statunitense
  • Charles Babbage (1871), matematico e inventore britannico
  • Julie Andrews (vivente, erroneamente citata in alcune fonti: non deceduta)
  • Gioachino Rossini (1868), compositore italiano (morto il 13 novembre, spesso confuso con celebrazioni musicali del 18 ottobre)

Eventi storici del 18 Ottobre

  • 1009: Il califfo Al-Hakim ordina la distruzione della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme
  • 1016: Battaglia di Assandun tra Canuto il Grande e Edmondo II d’Inghilterra
  • 1081: Battaglia di Durazzo, i Normanni di Roberto il Guiscardo sconfiggono i Bizantini
  • 614: Re Clotario II promulga l’Editto di Parigi, con limitazioni contro la comunità ebraica
  • 1975: Nasce ufficialmente il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano
  • 1886: Pubblicazione del romanzo “Cuore” di Edmondo De Amicis

Giornata mondiale

  • Giornata mondiale della menopausa

Curiosità sui nati il 18 Ottobre

  • Chuck Berry ha rivoluzionato la musica moderna con brani come “Johnny B. Goode”, influenzando generazioni di artisti.
  • Jean-Claude Van Damme, noto per la sua flessibilità e forza scenica, ha reso iconici film come “Kickboxer” e “Bloodsport”.
  • Martina Navrátilová ha vinto 18 titoli del Grande Slam in singolare, diventando una leggenda del tennis femminile.

Citazione

“La genialità è un per cento ispirazione e novantanove per cento sudore.” — Thomas Edison

