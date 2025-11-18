Almanacco del 18 Novembre, consacrata la Basilica di San Pietro. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 18 novembre è il 322º giorno dell’anno (323º negli anni bisestili) e mancano 43 giorni alla fine del calendario gregoriano. Una data ricca di eventi storici, celebrazioni religiose e ricorrenze mondiali.
Santi del giorno
Il 18 novembre si celebrano Sant’Oddone di Cluny, abate e riformatore cluniacense; San Frediano di Lucca, vescovo; e il patriarca San Noè, figura biblica legata al diluvio universale.
Nati il 18 novembre
- Anna Marchesini (1953), attrice e comica italiana
- Amanda Lear (1939), cantante e personaggio televisivo
- Margaret Atwood (1939), scrittrice canadese
- Alan Shepard (1923), astronauta statunitense, primo americano nello spazio
- Louis Daguerre (1787), inventore francese della dagherrotipia
- Carlo Levi (1902), scrittore e pittore italiano
- Gianni Rivera (1943), calciatore e dirigente sportivo italiano
Morti il 18 novembre
- Gustave Flaubert (1880), scrittore francese
- Marcel Proust (1922), scrittore francese
- Cab Calloway (1994), cantante e bandleader statunitense
- Francesco Cossiga (2010), politico italiano, Presidente della Repubblica dal 1985 al 1992
Eventi del 18 novembre
- 1302: Papa Bonifacio VIII emana la bolla Unam Sanctam, affermando la supremazia spirituale del papato.
- 1307: Secondo la leggenda, Guglielmo Tell colpisce la mela posta sul capo del figlio.
- 1421: La diga di Zuider Zee cede, causando un’inondazione nei Paesi Bassi con circa 10.000 vittime.
- 1626: Viene consacrata la Basilica di San Pietro a Roma, dopo 120 anni di lavori.
- 1928: Walt Disney presenta per la prima volta Topolino nel cortometraggio sonoro Steamboat Willie.
- 2003: Lutto nazionale in Italia per i caduti di Nassiriya.
- 2007: Silvio Berlusconi annuncia la nascita del partito Popolo della Libertà.
Giornata mondiale
Il 18 novembre ricorre la Giornata europea degli Antibiotici, dedicata alla sensibilizzazione sull’uso corretto e responsabile degli antimicrobici.
Curiosità sui nati
- Amanda Lear ha sempre giocato con il mistero delle sue origini e della sua età, rendendola una figura enigmatica e affascinante.
- Alan Shepard, oltre ad essere il primo americano nello spazio, nel 1971 portò una pallina da golf sulla Luna durante la missione Apollo 14.
- Margaret Atwood è autrice de Il racconto dell’ancella, romanzo che ha ispirato una celebre serie televisiva.
Citazione
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.” – Marcel Proust
