Almanacco del 18 Novembre, consacrata la Basilica di San Pietro. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 18 novembre è il 322º giorno dell’anno (323º negli anni bisestili) e mancano 43 giorni alla fine del calendario gregoriano. Una data ricca di eventi storici, celebrazioni religiose e ricorrenze mondiali.

Santi del giorno

Il 18 novembre si celebrano Sant’Oddone di Cluny, abate e riformatore cluniacense; San Frediano di Lucca, vescovo; e il patriarca San Noè, figura biblica legata al diluvio universale.

Nati il 18 novembre

Anna Marchesini (1953), attrice e comica italiana

Amanda Lear (1939), cantante e personaggio televisivo

Margaret Atwood (1939), scrittrice canadese

Alan Shepard (1923), astronauta statunitense, primo americano nello spazio

Louis Daguerre (1787), inventore francese della dagherrotipia

Carlo Levi (1902), scrittore e pittore italiano

Gianni Rivera (1943), calciatore e dirigente sportivo italiano

Morti il 18 novembre

Gustave Flaubert (1880), scrittore francese

Marcel Proust (1922), scrittore francese

Cab Calloway (1994), cantante e bandleader statunitense

Francesco Cossiga (2010), politico italiano, Presidente della Repubblica dal 1985 al 1992

Eventi del 18 novembre

1302: Papa Bonifacio VIII emana la bolla Unam Sanctam, affermando la supremazia spirituale del papato.

1307: Secondo la leggenda, Guglielmo Tell colpisce la mela posta sul capo del figlio.

1421: La diga di Zuider Zee cede, causando un’inondazione nei Paesi Bassi con circa 10.000 vittime.

1626: Viene consacrata la Basilica di San Pietro a Roma, dopo 120 anni di lavori.

1928: Walt Disney presenta per la prima volta Topolino nel cortometraggio sonoro Steamboat Willie.

2003: Lutto nazionale in Italia per i caduti di Nassiriya.

2007: Silvio Berlusconi annuncia la nascita del partito Popolo della Libertà.

Giornata mondiale

Il 18 novembre ricorre la Giornata europea degli Antibiotici, dedicata alla sensibilizzazione sull’uso corretto e responsabile degli antimicrobici.

Curiosità sui nati

Amanda Lear ha sempre giocato con il mistero delle sue origini e della sua età, rendendola una figura enigmatica e affascinante.

Alan Shepard, oltre ad essere il primo americano nello spazio, nel 1971 portò una pallina da golf sulla Luna durante la missione Apollo 14.

Margaret Atwood è autrice de Il racconto dell’ancella, romanzo che ha ispirato una celebre serie televisiva.

Citazione

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.” – Marcel Proust

