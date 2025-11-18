Almanacco del 18 Novembre, consacrata la Basilica di San Pietro. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 18 novembre segna la consacrazione di San Pietro, eventi storici, nascite illustri e la Giornata europea degli Antibiotici

Basilica di San Pietro

Il 18 novembre è il 322º giorno dell’anno (323º negli anni bisestili) e mancano 43 giorni alla fine del calendario gregoriano. Una data ricca di eventi storici, celebrazioni religiose e ricorrenze mondiali.

Santi del giorno

Il 18 novembre si celebrano Sant’Oddone di Cluny, abate e riformatore cluniacense; San Frediano di Lucca, vescovo; e il patriarca San Noè, figura biblica legata al diluvio universale.

Nati il 18 novembre

  • Anna Marchesini (1953), attrice e comica italiana
  • Amanda Lear (1939), cantante e personaggio televisivo
  • Margaret Atwood (1939), scrittrice canadese
  • Alan Shepard (1923), astronauta statunitense, primo americano nello spazio
  • Louis Daguerre (1787), inventore francese della dagherrotipia
  • Carlo Levi (1902), scrittore e pittore italiano
  • Gianni Rivera (1943), calciatore e dirigente sportivo italiano

Morti il 18 novembre

  • Gustave Flaubert (1880), scrittore francese
  • Marcel Proust (1922), scrittore francese
  • Cab Calloway (1994), cantante e bandleader statunitense
  • Francesco Cossiga (2010), politico italiano, Presidente della Repubblica dal 1985 al 1992

Eventi del 18 novembre

  • 1302: Papa Bonifacio VIII emana la bolla Unam Sanctam, affermando la supremazia spirituale del papato.
  • 1307: Secondo la leggenda, Guglielmo Tell colpisce la mela posta sul capo del figlio.
  • 1421: La diga di Zuider Zee cede, causando un’inondazione nei Paesi Bassi con circa 10.000 vittime.
  • 1626: Viene consacrata la Basilica di San Pietro a Roma, dopo 120 anni di lavori.
  • 1928: Walt Disney presenta per la prima volta Topolino nel cortometraggio sonoro Steamboat Willie.
  • 2003: Lutto nazionale in Italia per i caduti di Nassiriya.
  • 2007: Silvio Berlusconi annuncia la nascita del partito Popolo della Libertà.

Giornata mondiale

Il 18 novembre ricorre la Giornata europea degli Antibiotici, dedicata alla sensibilizzazione sull’uso corretto e responsabile degli antimicrobici.

Curiosità sui nati

  • Amanda Lear ha sempre giocato con il mistero delle sue origini e della sua età, rendendola una figura enigmatica e affascinante.
  • Alan Shepard, oltre ad essere il primo americano nello spazio, nel 1971 portò una pallina da golf sulla Luna durante la missione Apollo 14.
  • Margaret Atwood è autrice de Il racconto dell’ancella, romanzo che ha ispirato una celebre serie televisiva.

Citazione

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.” – Marcel Proust

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all'insegna dell'informazione e dell'attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi. Alle 21.15 torna l'appuntamento con la politica. Ernesto Rocco, insieme agli opinionisti Bruno Mautone e Olimpia Vano, conduce Palazzo di Città. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.

