Almanacco del 18 Febbraio

Il 18 febbraio è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Santi Massimo, Claudio, Prepedigna, Alessandro e Cuzia (Martiri di Ostia)

Beato Giovanni da Fiesole (detto Beato Angelico o Fra Angelico – Domenicano)

San Simeone di Gerusalemme (Vescovo e Martire, cugino di Gesù)

San Teotonio (Sacerdote)

Sant’Elladio di Toledo (Vescovo)

Santa Esuperia di Vercelli

Beato Giovanni da Fiesole è il protettore di pittori e artisti.

Accadde Oggi

1861: Si riunisce il primo Parlamento dell’Italia unita (163 anni fa). Una Torino festante e tappezzata di tricolori accolse la prima seduta del Parlamento dell’Italia unita. Completata (mancava solo Roma) l’unificazione geografica, bisognava costruire da zero quella politica e amministrativa. Il Parlamento divenne il simbolo del nuovo Stato unitario.

Nati in Questo Giorno

1745: Alessandro Volta. Fisico e inventore tra i più famosi della storia, è grazie a lui che termini come “pila”, “tensione” e “capacità elettrica” sono entrati nell’uso comune. Volta è celebre per aver inventato la prima batteria elettrica, conosciuta come “pila di Volta”.

1954: John Travolta. Dalla disco music al twist, il ballo è sempre stata una componente identitaria della sua carriera di attore, al punto che “essere John Travolta” è diventata un’espressione di grande popolarità. Travolta è noto per film iconici come “La febbre del sabato sera” e “Pulp Fiction”.

1404: Leon Battista Alberti. Considerato con Brunelleschi il fondatore dell’architettura rinascimentale, per lui progettare un’opera era la sintesi di calcoli matematici e principi filosofici. Nato a Genova e morto a Roma, Alberti è stato un poliedrico umanista del Rinascimento.

1940: Fabrizio De André. Maestro riconosciuto di generazioni di cantautori italiani, “Faber” viene ricordato come il poeta degli emarginati, della libertà e dell’ironia dissacrante. Genovese doc, De André ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana con brani come “La canzone di Marinella” e “Bocca di rosa”.

Nati… Sportivi

1967: Roberto Baggio. Nato a Caldogno, Vicenza, è stato un calciatore, attaccante di Fiorentina, Juventus (dove ha vinto nella stagione 94/95 lo scudetto e la Coppa Italia), Milan (scudetto 95/96) e altre squadre. Baggio è considerato uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi.

1898: Enzo Ferrari. Nato a Modena e qui morto nel 1988, è stato un pilota automobilistico e imprenditore, fondatore della casa automobilistica che da lui ha preso il nome. La Ferrari è nota in tutto il mondo per le sue auto da corsa e sportive.

1983: Roberta Vinci. Nata a Taranto, è un’ex tennista, che ha nel suo palmarès quattro Fed Cup (2006, 2009, 2010 e 2013). Nel ranking mondiale WTA è arrivata fino all’11° posto nel singolare (il 10 giugno 2016) e al primo posto nel doppio (il 15 ottobre 2012).

Scomparsi Oggi

1564: Michelangelo Buonarroti. Tra i grandi maestri del Rinascimento, portano la sua firma alcuni tra gli esempi più alti dell’arte italiana: dal David al ciclo di affreschi nella Cappella Sistina. Nato a Caprese Michelangelo, Arezzo, è considerato uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.

1546: Martin Lutero. La storia lo ricorda come l’uomo dello scisma, che con le proprie idee “rivoluzionarie” segnò il destino del Cristianesimo, dando vita a una “seconda” via verso la salvezza. Lutero è il fondatore della Riforma protestante.

1900: Eugenio Beltrami. Nato a Cremona e morto a Roma nel 1900, è stato un matematico di grande valore. Frequentò l’Università di Pavia, dove ebbe come docente di fisica il celebre matematico Francesco Brioschi.

2023: Ilario Castagner. Nato a Vittorio Veneto, Treviso, è stato prima calciatore e poi allenatore di calcio. Dall’inizio del nuovo millennio è stato commentatore televisivo.