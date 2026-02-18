Almanacco del 18 febbraio, oggi si celebra Santa Bernadette

Il 18 febbraio è il 49º giorno del calendario gregoriano. Questa data, sospesa tra la fine dell’inverno e i primi timidi segnali della primavera, ha visto nel corso dei secoli l’avvicendarsi di scoperte astronomiche rivoluzionarie, nascite di geni assoluti dell’arte e della tecnologia, e momenti cruciali per la storia dell’umanità.
Santi del giorno
In questo giorno la Chiesa cattolica ricorda Santa Bernadette Soubirous, la veggente di Lourdes, e San Teotonio, primo santo del Portogallo. Si celebra inoltre la memoria di San Flaviano, patriarca di Costantinopoli, e del Beato Angelico, patrono degli artisti, di cui proprio oggi ricorre la festa liturgica.
Nati celebri
Il 18 febbraio ha dato i natali a personalità che hanno cambiato il volto della cultura e dell’industria. Tra i nati in questo giorno si ricordano:
- Leon Battista Alberti (1404), architetto e umanista italiano.
- Alessandro Volta (1745), fisico italiano inventore della pila.
- Enzo Ferrari (1898), pilota e fondatore della scuderia Ferrari.
- Paco Rabanne (1934), stilista e designer spagnolo.
- Yoko Ono (1933), artista e musicista giapponese.
- John Travolta (1954), attore e ballerino statunitense.
- Roberto Baggio (1967), leggendario calciatore italiano.
- Dr. Dre (1965), rapper e produttore discografico statunitense.
Morti celebri
In questa data il mondo ha salutato figure di immenso valore storico e artistico:
- Michelangelo Buonarroti (1564), scultore, pittore e architetto del Rinascimento italiano.
- Martin Lutero (1546), teologo tedesco e iniziatore della Riforma protestante.
- Fra Angelico (1455), pittore italiano e frate domenicano.
- Robert Oppenheimer (1967), fisico statunitense, padre della bomba atomica.
- Balthus (2001), pittore francese di origine polacca.
Eventi storici
Diversi momenti chiave si sono verificati il 18 febbraio nel corso della storia:
- 1861: A Torino si riunisce per la prima volta il Parlamento dell’Italia unita.
- 1930: L’astronomo Clyde Tombaugh scopre il pianeta nano Plutone analizzando fotografie scattate a gennaio.
- 1977: Il veicolo spaziale Space Shuttle Enterprise effettua il suo primo volo di prova sopra un Boeing 747.
- 2021: Il rover Perseverance della NASA atterra con successo sul suolo di Marte, nel cratere Jezero.
Giornata mondiale
Il 18 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle balene, istituita originariamente nel 1980 a Maui, nelle Hawaii, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla protezione di questi giganti del mare e del loro habitat naturale.
Curiosità sui nati in questo giorno
Chi nasce il 18 febbraio appartiene al segno dell’Acquario (o ai primi gradi dei Pesci, a seconda dell’ora). Si tratta spesso di individui dotati di una grande inventiva e di una visione che anticipa i tempi, proprio come Volta o Ferrari. Spesso mostrano un forte desiderio di indipendenza e una curiosità intellettuale che li porta a esplorare campi non convenzionali.
Citazione del giorno
“Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo.” – Attribuita spesso a menti visionarie come quelle nate in questo giorno, questa frase incarna lo spirito di chi non si limita a osservare il mondo, ma cerca di modellarlo.