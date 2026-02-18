Almanacco del 18 febbraio, oggi si celebra Santa Bernadette

Il 18 febbraio è il 49º giorno del calendario gregoriano. Questa data, sospesa tra la fine dell’inverno e i primi timidi segnali della primavera, ha visto nel corso dei secoli l’avvicendarsi di scoperte astronomiche rivoluzionarie, nascite di geni assoluti dell’arte e della tecnologia, e momenti cruciali per la storia dell’umanità.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica ricorda Santa Bernadette Soubirous, la veggente di Lourdes, e San Teotonio, primo santo del Portogallo. Si celebra inoltre la memoria di San Flaviano, patriarca di Costantinopoli, e del Beato Angelico, patrono degli artisti, di cui proprio oggi ricorre la festa liturgica.

Nati celebri

Il 18 febbraio ha dato i natali a personalità che hanno cambiato il volto della cultura e dell’industria. Tra i nati in questo giorno si ricordano:

Leon Battista Alberti (1404), architetto e umanista italiano.

Alessandro Volta (1745), fisico italiano inventore della pila.

Enzo Ferrari (1898), pilota e fondatore della scuderia Ferrari.

Paco Rabanne (1934), stilista e designer spagnolo.

Yoko Ono (1933), artista e musicista giapponese.

John Travolta (1954), attore e ballerino statunitense.

Roberto Baggio (1967), leggendario calciatore italiano.

Dr. Dre (1965), rapper e produttore discografico statunitense.

Morti celebri

In questa data il mondo ha salutato figure di immenso valore storico e artistico:

Michelangelo Buonarroti (1564), scultore, pittore e architetto del Rinascimento italiano.

Martin Lutero (1546), teologo tedesco e iniziatore della Riforma protestante.

Fra Angelico (1455), pittore italiano e frate domenicano.

Robert Oppenheimer (1967), fisico statunitense, padre della bomba atomica.

Balthus (2001), pittore francese di origine polacca.

Eventi storici

Diversi momenti chiave si sono verificati il 18 febbraio nel corso della storia:

1861: A Torino si riunisce per la prima volta il Parlamento dell’Italia unita.

1930: L’astronomo Clyde Tombaugh scopre il pianeta nano Plutone analizzando fotografie scattate a gennaio.

1977: Il veicolo spaziale Space Shuttle Enterprise effettua il suo primo volo di prova sopra un Boeing 747.

2021: Il rover Perseverance della NASA atterra con successo sul suolo di Marte, nel cratere Jezero.

Giornata mondiale

Il 18 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle balene, istituita originariamente nel 1980 a Maui, nelle Hawaii, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla protezione di questi giganti del mare e del loro habitat naturale.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 18 febbraio appartiene al segno dell’Acquario (o ai primi gradi dei Pesci, a seconda dell’ora). Si tratta spesso di individui dotati di una grande inventiva e di una visione che anticipa i tempi, proprio come Volta o Ferrari. Spesso mostrano un forte desiderio di indipendenza e una curiosità intellettuale che li porta a esplorare campi non convenzionali.

Citazione del giorno

“Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo.” – Attribuita spesso a menti visionarie come quelle nate in questo giorno, questa frase incarna lo spirito di chi non si limita a osservare il mondo, ma cerca di modellarlo.