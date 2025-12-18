Almanacco del 18 dicembre, oggi si celebra San Graziano. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 18 dicembre è il 352º giorno del calendario gregoriano (il 353º negli anni bisestili) e mancano 13 giorni alla fine dell’anno. È una data ricca di contrasti storici, che vede la nascita di città, la celebrazione di capolavori artistici immortali e momenti decisivi per i diritti civili globali.

I santi celebrati

La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Malachia, profeta biblico autore dell’ultimo libro dell’Antico Testamento. Vengono inoltre celebrati:

San Graziano di Tours (vescovo)

San Flannano (vescovo)

I Santi Rufo e Zosimo (martiri)

San Winebaldo (abate)

Nati il 18 dicembre

Paul Klee (1879) – Pittore tedesco di origine svizzera, figura chiave dell’astrattismo e del surrealismo.

(1879) – Pittore tedesco di origine svizzera, figura chiave dell’astrattismo e del surrealismo. Steven Spielberg (1946) – Regista e produttore cinematografico statunitense, tra i più influenti della storia del cinema.

(1946) – Regista e produttore cinematografico statunitense, tra i più influenti della storia del cinema. Keith Richards (1943) – Chitarrista e compositore britannico, membro fondatore dei Rolling Stones.

(1943) – Chitarrista e compositore britannico, membro fondatore dei Rolling Stones. Brad Pitt (1963) – Attore e produttore cinematografico statunitense.

(1963) – Attore e produttore cinematografico statunitense. Claudia Gerini (1971) – Attrice italiana.

(1971) – Attrice italiana. Francesco Ferdinando d’Austria (1863) – Arciduca la cui uccisione a Sarajevo scatenò la prima guerra mondiale.

(1863) – Arciduca la cui uccisione a Sarajevo scatenò la prima guerra mondiale. Christina Aguilera (1980) – Cantautrice statunitense.

(1980) – Cantautrice statunitense. Billie Eilish (2001) – Cantautrice statunitense.

Morti il 18 dicembre

Antonio Stradivari (1737) – Liutaio italiano, costruttore di violini di ineguagliabile fattura.

(1737) – Liutaio italiano, costruttore di violini di ineguagliabile fattura. Virna Lisi (2014) – Attrice italiana, vincitrice di numerosi premi tra cui quattro David di Donatello.

(2014) – Attrice italiana, vincitrice di numerosi premi tra cui quattro David di Donatello. Václav Havel (2011) – Drammaturgo, dissidente e politico ceco, primo presidente della Repubblica Ceca.

(2011) – Drammaturgo, dissidente e politico ceco, primo presidente della Repubblica Ceca. Zsa Zsa Gabor (2016) – Attrice e mondana ungherese naturalizzata statunitense.

(2016) – Attrice e mondana ungherese naturalizzata statunitense. Lando Buzzanca (2022) – Attore e cantante italiano.

(2022) – Attore e cantante italiano. Gilbert Bécaud (2001) – Cantante e compositore francese.

I principali eventi

1865 – Negli Stati Uniti viene ufficialmente abolita la schiavitù con la ratifica del XIII emendamento della Costituzione.

– Negli Stati Uniti viene ufficialmente abolita la schiavitù con la ratifica del XIII emendamento della Costituzione. 1890 – A Londra viene inaugurata la prima metropolitana elettrica a livello profondo, la City and South London Railway.

– A Londra viene inaugurata la prima metropolitana elettrica a livello profondo, la City and South London Railway. 1892 – Al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo va in scena la prima rappresentazione del balletto Lo schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

– Al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo va in scena la prima rappresentazione del balletto Lo schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij. 1932 – In Italia viene inaugurata la città di Littoria, che nel 1945 assumerà il nome attuale di Latina.

– In Italia viene inaugurata la città di Littoria, che nel 1945 assumerà il nome attuale di Latina. 1958 – Viene lanciato il SCORE, il primo satellite per telecomunicazioni della storia.

– Viene lanciato il SCORE, il primo satellite per telecomunicazioni della storia. 2019 – La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti approva l’impeachment contro il presidente Donald Trump per abuso di potere e ostruzione al Congresso.

Giornata mondiale

Il 18 dicembre si celebra la Giornata internazionale dei migranti. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2000, la ricorrenza commemora l’adozione della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, invitando a riflettere sulle sfide e sui diritti di chi lascia il proprio paese.

Curiosità sui nati

Una curiosità su Brad Pitt riguarda i suoi inizi: prima di raggiungere il successo a Hollywood, svolse lavori umili per pagarsi le lezioni di recitazione, tra cui indossare un costume da pollo per la catena di ristoranti El Pollo Loco per attirare clienti. Riguardo a Steven Spielberg, nonostante il suo enorme successo futuro, fu respinto tre volte dalla scuola di cinema della University of Southern California (USC) a causa dei voti scolastici troppo bassi.

Una citazione

“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è.” (Paul Klee)

