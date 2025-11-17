Almanacco del 17 settembre, nasce il mouse. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 17 novembre è una data ricca di eventi storici, nascite illustri e ricorrenze significative.

Santi celebrati il 17 Novembre

Sant’Elisabetta d’Ungheria (Religiosa, protettrice dei panettieri)

Sant’Eugenio di Firenze (Diacono)

San Florin (Sacerdote)

San Giordano Ansalone (Sacerdote Domenicano, Martire)

Sant’Aniano d’Orleans (Vescovo)

Sant’Ilda (Badessa)

Santi Acisclo e Vittoria (Martiri di Cordova)

Nati il 17 Novembre

Tito Flavio Vespasiano (9 d.C.), imperatore romano

Agnolo Bronzino (1503), pittore manierista italiano

August Ferdinand Möbius (1790), matematico e astronomo tedesco

Lee Strasberg (1901), regista e attore statunitense

Rock Hudson (1925), attore statunitense

Danny DeVito (1944), attore e regista statunitense

Martin Scorsese (1942), regista statunitense

Sophie Marceau (1966), attrice francese

Rachel McAdams (1978), attrice canadese

Morti il 17 Novembre

Leone II (474), imperatore romano d’Oriente

Maria I d’Inghilterra (1558), regina d’Inghilterra

Auguste Rodin (1917), scultore francese

Giovanni Leone (2001), presidente della Repubblica Italiana

Ferenc Puskás (2006), calciatore ungherese

Eventi storici del 17 Novembre

474: Muore Leone II, imperatore romano d’Oriente; gli succede il padre Zenone.

1292: Giovanni di Scozia diventa re di Scozia.

1558: Muore Maria I d’Inghilterra; sale al trono Elisabetta I, dando inizio all’epoca elisabettiana.

1570: Un violento terremoto colpisce Ferrara.

1869: Inaugurazione del Canale di Suez, opera ingegneristica di rilievo mondiale.

1970: Douglas Engelbart riceve il brevetto per il primo mouse, rivoluzionando l’informatica.

1989: Inizia la Rivoluzione di Velluto in Cecoslovacchia contro il regime comunista.

Giornata mondiale

Il 17 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità, dedicata alla sensibilizzazione sui bambini nati prematuri e alle loro famiglie.

Curiosità sui nati il 17 Novembre

Martin Scorsese, nato nel 1942, è considerato uno dei registi più influenti della storia del cinema, noto per film come “Taxi Driver” e “The Departed”.

Danny DeVito, nato nel 1944, ha saputo unire comicità e talento drammatico, diventando un’icona del cinema e della TV.

August Ferdinand Möbius ha dato il nome al celebre “nastro di Möbius”, figura geometrica dalle proprietà sorprendenti.

Citazione del giorno

“Ma io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e spietati.” – Pier Paolo Pasolini

Programmi tv

