Almanacco del 17 Ottobre: scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 17 ottobre è il 290º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (il 291º negli anni bisestili). Mancano 75 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi storici di rilievo, la nascita di personalità influenti e la commemorazione di figure religiose di grande importanza.

Santi del giorno

Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire, uno dei primi Padri della Chiesa

San Fiorenzo di Orange, vescovo

Santi Catervio, Severina e Basso, martiri

Nati il 17 Ottobre

Rita Hayworth (1918), attrice statunitense

Evel Knievel (1938), stuntman statunitense

Eminem (1972), rapper e produttore discografico statunitense

Arthur Miller (1915), drammaturgo e sceneggiatore statunitense

Margot Kidder (1948), attrice canadese

Giovanni Trapattoni (1939), calciatore e allenatore italiano

Giuseppe Giacomini (1940), tenore italiano

Paolo Bonolis (1961), conduttore televisivo italiano

Morti il 17 Ottobre

Frédéric Chopin (1849), compositore e pianista polacco

Jean-Baptiste Lamarck (1829), naturalista francese

Albert Szent-Györgyi (1986), medico e premio Nobel ungherese

Teresa di Lisieux (1897), religiosa francese, proclamata santa

Levi Coffin (1877), abolizionista statunitense

Giovanni Paolo I (1978), papa italiano (morte avvenuta il 28 settembre, ma commemorato in alcune fonti il 17 ottobre per eventi postumi)

Eventi storici del 17 Ottobre

589: L’Adige rompe gli argini alla Cucca, modificando l’idrografia del basso Veneto

743: Carlo Martello vince la battaglia di Poitiers, fermando l’avanzata islamica in Europa

1346: Re Davide II di Scozia viene catturato dagli inglesi a Calais

1662: Carlo II d’Inghilterra vende Dunkerque alla Francia

1777: Le truppe americane ottengono una vittoria decisiva a Saratoga nella guerra d’indipendenza

1931: Al Capone viene condannato per evasione fiscale

1973: Inizia la prima crisi energetica mondiale con l’embargo petrolifero dell’OPEC

1979: Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio Nobel per la Pace

2011: La cometa Elenin transita vicino alla Terra

Giornata mondiale

Giornata mondiale del rifiuto della miseria: istituita nel 1987 a Parigi, è dedicata alla lotta contro la povertà estrema e l’esclusione sociale.

Curiosità sui nati il 17 Ottobre

Eminem, nato il 17 ottobre 1972, è uno dei rapper più influenti della storia, noto per la sua abilità lirica e per aver portato il rap bianco al successo globale.

Arthur Miller, nato nel 1915, fu autore di opere teatrali fondamentali come “Morte di un commesso viaggiatore”, e fu anche marito di Marilyn Monroe.

Rita Hayworth, icona del cinema hollywoodiano, fu una delle dive più amate degli anni Quaranta.

Citazione del giorno

“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è.” — Paul Klee

