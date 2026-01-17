Almanacco del 17 gennaio, oggi si festeggia Sant’Antonio Abate

Il 17 gennaio è il diciassettesimo giorno del calendario gregoriano. Questa data, storicamente legata ai ritmi dell’agricoltura e della spiritualità popolare, segna un momento di passaggio nel cuore dell’inverno, aprendo la strada a celebrazioni che fondono sacro e profano attraverso i secoli.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica e le tradizioni popolari ricordano oggi Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici e dei macellai. In questa giornata è tradizione benedire le stalle e gli animali sul sagrato delle chiese. Si celebrano inoltre San Giuliano l’eremita, San Marcello di Die e San Sulpizio il Pio.

Nati celebri del 17 gennaio

Benjamin Franklin (1706), scienziato e politico statunitense; Anne Brontë (1820), scrittrice britannica; Al Capone (1899), criminale statunitense; Dalida (1933), cantante e attrice italo-francese; Muhammad Ali (1942), pugile statunitense; Françoise Hardy (1944), cantante francese; Mick Taylor (1949), chitarrista dei Rolling Stones; Jim Carrey (1962), attore e comico canadese; Michelle Obama (1964), ex First Lady degli Stati Uniti; Naveen Andrews (1969), attore britannico; Tiago Monteiro (1976), pilota automobilistico portoghese; Zooey Deschanel (1980), attrice e cantante statunitense.

Morti celebri del 17 gennaio

Teodosio I (395), imperatore romano; Giorgio Scanderbeg (1468), condottiero e patriota albanese; Catherine de’ Medici (1589), regina di Francia (data del funerale, morte avvenuta il 5 gennaio); Rutherford B. Hayes (1893), 19º presidente degli Stati Uniti; Patrice Lumumba (1961), politico congolese; Turi Ferro (2001), attore teatrale e cinematografico italiano; Bobby Fischer (2008), scacchista statunitense.

Eventi storici principali

Nel 1377 Papa Gregorio XI riporta ufficialmente la sede papale a Roma da Avignone, ponendo fine al periodo della cattività avignonese. Nel 1773 la nave Resolution, guidata dal capitano James Cook, è la prima a superare il Circolo polare antartico. Nel 1893 un gruppo di insorti rovescia il governo della regina Liliuokalani nelle Hawaii, portando alla fine della monarchia. Nel 1929 fa la sua prima apparizione il personaggio di Braccio di Ferro (Popeye) nelle strisce a fumetti di Elzie Crisler Segar. Nel 1991 inizia l’Operazione Desert Storm durante la Guerra del Golfo, con massicci bombardamenti aerei contro l’Iraq. Nel 1994 un violento terremoto di magnitudo 6.7 colpisce Northridge, vicino Los Angeles, causando decine di vittime e ingenti danni.

Giornata mondiale e ricorrenze

In Italia il 17 gennaio si celebra la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, istituita per promuovere la conservazione dei patrimoni linguistici territoriali. A livello internazionale, questa data coincide con la Giornata mondiale della pizza, scelta in onore di Sant’Antonio Abate, anticamente patrono dei fornai e dei pizzaioli.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 17 gennaio appartiene al segno del Capricorno. Storicamente, molti individui nati in questa data hanno dimostrato una fortissima determinazione nel voler cambiare lo status quo, come dimostrato dall’impatto sociale di figure quali Muhammad Ali o Benjamin Franklin. Spesso mostrano una combinazione insolita di rigore logico e una vena di eccentricità o creatività ribelle.

Citazione del giorno

L’uomo che a cinquant’anni vede il mondo come lo vedeva a venti, ha sprecato trent’anni della sua vita. (Muhammad Ali)