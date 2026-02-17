Almanacco del 17 Febbraio, moriva oggi Giordano Bruno

17 febbraio 1600 moriva Giordano Bruno. Ripercorriamo la storia del filosofo che sfidò l'Inquisizione diventando il simbolo eterno della libertà di pensiero

Giordano Bruno

Il 17 febbraio è il 48º giorno del calendario gregoriano. Questa data, che cade nel cuore dell’inverno, è stata testimone di profondi cambiamenti filosofici, scoperte scientifiche rivoluzionarie e momenti di transizione politica che hanno segnato il passaggio tra diverse epoche storiche.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica celebra i Sette Santi Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria, un gruppo di nobili fiorentini che nel XIII secolo scelsero la vita solitaria e la preghiera. Si commemora inoltre San Teodoro di Amasea, soldato e martire del IV secolo, e San Bonoso di Treviri.

Nati celebri del 17 febbraio

In questa data sono nate personalità che hanno trasformato lo sport, la scienza e l’intrattenimento:

  • Arcangelo Corelli (1653), compositore e violinista italiano, pilastro della musica barocca.
  • Tobias Mayer (1723), astronomo tedesco noto per i suoi studi cartografici della Luna.
  • Alessandro Volkoff (1885), regista cinematografico russo.
  • Michael Jordan (1963), leggenda della pallacanestro statunitense, considerato tra i più grandi atleti di sempre.
  • Giuseppe Signori (1968), ex calciatore italiano, tra i massimi marcatori della Serie A.
  • Billie Joe Armstrong (1972), musicista statunitense e frontman della band Green Day.
  • Valentino Rossi (1979), pilota motociclistico italiano, vincitore di nove titoli mondiali.
  • Ed Sheeran (1991), cantautore e polistrumentista britannico di fama internazionale.

Morti celebri del 17 febbraio

Il 17 febbraio si ricorda la scomparsa di figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nel pensiero e nell’arte:

  • Giordano Bruno (1600), filosofo e frate domenicano italiano, arso vivo a Roma per eresia.
  • Molière (1673), celebre commediografo e attore francese, colto da malore durante una rappresentazione.
  • Gerolamo Induno (1890), pittore e patriota italiano, esponente del verismo.
  • Albert I del Belgio (1934), Re dei Belgi, deceduto a causa di un incidente alpinistico.
  • Thelonious Monk (1982), pianista e compositore statunitense, pioniere del jazz moderno.

Eventi storici principali

  • 1600: In Campo de’ Fiori a Roma viene giustiziato Giordano Bruno, simbolo della libertà di pensiero contro l’oscurantismo.
  • 1848: Il Re Carlo Alberto emana le Lettere Patenti, che riconoscono i diritti civili e politici ai Valdesi, dando il via al processo di emancipazione religiosa in Italia.
  • 1904: Al Teatro alla Scala di Milano debutta la Madama Butterfly di Giacomo Puccini, inizialmente accolta da un clamoroso insuccesso.
  • 1992: A Milano viene arrestato Mario Chiesa mentre accetta una tangente: inizia ufficialmente l’inchiesta Mani Pulite che porterà a Tangentopoli.
  • 2008: Il Kosovo dichiara unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia.

Giornata mondiale

Il 17 febbraio si celebra la Giornata mondiale del gatto in molti paesi, tra cui l’Italia. Questa ricorrenza è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul benessere dei felini domestici e per celebrare il loro ruolo iconico nella cultura e nella vita quotidiana. Si celebra inoltre la Giornata mondiale della resilienza del turismo, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere un settore turistico più sostenibile e capace di adattarsi alle crisi.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 17 febbraio appartiene al segno dell’Acquario. Secondo le interpretazioni astrologiche, i nati in questo giorno possiedono una natura determinata e originale, spesso inclini a sfidare le convenzioni sociali per perseguire ideali di giustizia o progresso tecnico. Spiccano per una spiccata indipendenza e per la capacità di eccellere in discipline che richiedono rapidità di pensiero e coordinazione.

La verità non muta perché non è creduta dalla maggioranza degli uomini. (Giordano Bruno)

