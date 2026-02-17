Almanacco del 17 Febbraio, moriva oggi Giordano Bruno

Il 17 febbraio è il 48º giorno del calendario gregoriano. Questa data, che cade nel cuore dell’inverno, è stata testimone di profondi cambiamenti filosofici, scoperte scientifiche rivoluzionarie e momenti di transizione politica che hanno segnato il passaggio tra diverse epoche storiche.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica celebra i Sette Santi Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria, un gruppo di nobili fiorentini che nel XIII secolo scelsero la vita solitaria e la preghiera. Si commemora inoltre San Teodoro di Amasea, soldato e martire del IV secolo, e San Bonoso di Treviri.

Nati celebri del 17 febbraio

In questa data sono nate personalità che hanno trasformato lo sport, la scienza e l’intrattenimento:

Arcangelo Corelli (1653), compositore e violinista italiano, pilastro della musica barocca.

Tobias Mayer (1723), astronomo tedesco noto per i suoi studi cartografici della Luna.

Alessandro Volkoff (1885), regista cinematografico russo.

Michael Jordan (1963), leggenda della pallacanestro statunitense, considerato tra i più grandi atleti di sempre.

Giuseppe Signori (1968), ex calciatore italiano, tra i massimi marcatori della Serie A.

Billie Joe Armstrong (1972), musicista statunitense e frontman della band Green Day.

Valentino Rossi (1979), pilota motociclistico italiano, vincitore di nove titoli mondiali.

Ed Sheeran (1991), cantautore e polistrumentista britannico di fama internazionale.

Morti celebri del 17 febbraio

Il 17 febbraio si ricorda la scomparsa di figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nel pensiero e nell’arte:

Giordano Bruno (1600), filosofo e frate domenicano italiano, arso vivo a Roma per eresia.

Molière (1673), celebre commediografo e attore francese, colto da malore durante una rappresentazione.

Gerolamo Induno (1890), pittore e patriota italiano, esponente del verismo.

Albert I del Belgio (1934), Re dei Belgi, deceduto a causa di un incidente alpinistico.

Thelonious Monk (1982), pianista e compositore statunitense, pioniere del jazz moderno.

Eventi storici principali

1600: In Campo de’ Fiori a Roma viene giustiziato Giordano Bruno, simbolo della libertà di pensiero contro l’oscurantismo.

1848: Il Re Carlo Alberto emana le Lettere Patenti, che riconoscono i diritti civili e politici ai Valdesi, dando il via al processo di emancipazione religiosa in Italia.

1904: Al Teatro alla Scala di Milano debutta la Madama Butterfly di Giacomo Puccini, inizialmente accolta da un clamoroso insuccesso.

1992: A Milano viene arrestato Mario Chiesa mentre accetta una tangente: inizia ufficialmente l’inchiesta Mani Pulite che porterà a Tangentopoli.

2008: Il Kosovo dichiara unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia.

Giornata mondiale

Il 17 febbraio si celebra la Giornata mondiale del gatto in molti paesi, tra cui l’Italia. Questa ricorrenza è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul benessere dei felini domestici e per celebrare il loro ruolo iconico nella cultura e nella vita quotidiana. Si celebra inoltre la Giornata mondiale della resilienza del turismo, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere un settore turistico più sostenibile e capace di adattarsi alle crisi.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 17 febbraio appartiene al segno dell’Acquario. Secondo le interpretazioni astrologiche, i nati in questo giorno possiedono una natura determinata e originale, spesso inclini a sfidare le convenzioni sociali per perseguire ideali di giustizia o progresso tecnico. Spiccano per una spiccata indipendenza e per la capacità di eccellere in discipline che richiedono rapidità di pensiero e coordinazione.