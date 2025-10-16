Almanacco del 16 Ottobre: il giorno del rastrellamento di Roma. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 16 ottobre è il 289º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 76 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi storici di grande rilievo, ha dato i natali a figure di spicco della cultura e della politica, e ospita una delle giornate mondiali più significative per l’umanità.

Santi celebrati

Santa Edvige di Slesia

Santa Margherita Maria Alacoque

San Gallo

San Longino

Nati il 16 Ottobre

Oscar Wilde (1854), scrittore e drammaturgo irlandese

David Ben Gurion (1886), primo Primo Ministro di Israele

Dino Buzzati (1906), scrittore e giornalista italiano

Angela Lansbury (1925), attrice britannica naturalizzata statunitense

Suzanne Somers (1946), attrice statunitense

John Mayer (1977), cantautore statunitense

Caterina Murino (1977), attrice italiana

Morti il 16 Ottobre

Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena (1793), regina di Francia, giustiziata durante la Rivoluzione francese

Joachim von Ribbentrop (1946), ministro degli Esteri del Terzo Reich, giustiziato a Norimberga

Cole Porter (1964), compositore statunitense

Deborah Kerr (2007), attrice britannica

Eventi storici

456: Ricimero sconfigge l’imperatore romano Avito a Piacenza, assumendo il controllo dell’Impero d’Occidente

1094: Re Filippo I di Francia viene scomunicato al Concilio d’Autunno per aver sposato la cugina Bertrada di Montfort

1943: Inizia il rastrellamento del ghetto di Roma da parte delle SS naziste: oltre 1.000 ebrei vengono deportati ad Auschwitz

1978: Karol Wojtyła viene eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo II, primo pontefice polacco della storia

1984: Desmond Tutu riceve il Premio Nobel per la Pace per la sua lotta contro l’apartheid in Sudafrica

2002: Inaugurazione della Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi

Giornata mondiale

Giornata Mondiale dell’Alimentazione, istituita dalla FAO per sensibilizzare sulla lotta alla fame nel mondo

Curiosità sui nati

Oscar Wilde nacque il 16 ottobre 1854: la sua ironia e il suo stile incisivo lo resero uno degli autori più citati della letteratura inglese. Dino Buzzati, nato nel 1906, fu anche pittore e illustratore, oltre che autore de “Il deserto dei Tartari”. Angela Lansbury, celebre per il ruolo di Jessica Fletcher in “La signora in giallo”, ha avuto una carriera teatrale e cinematografica pluridecennale.

Citazione

“La vita non può essere scritta: la vita può essere soltanto vissuta.” — Oscar Wilde

