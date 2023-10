Almanacco del 16 ottobre 2023: vediamo i principali avvenimenti di oggi

Oggi, in primo piano, la Solennità di Sant’Edvige. Vediamo insieme le origini di questo nome e gli altri avvenimenti del giorno.

Santi del 16 ottobre

Sant’Edvige (Religiosa e Duchessa di Slesia e di Polonia)

San Gallo (Eremita a Bregenz)

Solennità di Longino (Martire)

San Lullo di Magonza (Vescovo)

San Mommolino di Noyon (Vescovo)

Sant’Anastasio di Cluny

San Gerardo Maiella (Religioso Redentorista)

Significato del nome Edvige

Nome di origine germanica, è attestato sin dal X secolo nella forma “Hathuwic”, (divenuta in seguito “Hedwig”), personale composto di “halthus”, “battaglia”, unito a “wic”, “santo”, nel significato di “guerra santa, battaglia sacra”.

Proverbio del 16 ottobre

Da San Gallo ara il monte e semina la valle. Per San Gallo para via e non fai fallo

Aforisma del 16 ottobre

Voglio cercare il mezzo di andare in Cielo per una via ben diritta, molto breve, una piccola via tutta nuova.

Oggi giornata mondiale dell’alimentazione

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione ricorre ogni anno il 16 ottobre. È una giornata organizzata dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) allo scopo di sensibilizzare in merito al problema della fame nel mondo e della malnutrizione.

La giornata fu celebrata, per la prima volta, nel 1981 e si è scelto di celebrarla proprio il 16 ottobre in memoria anche del giorno in cui (nel 1945) venne fondata la FAO che opera proprio in questo settore.

Accadde oggi, qualche tempo fa

1978 – Wojtyla è eletto Papa: «Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra… la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, mi corrigerete!». Sono le prime parole da papa di Karol Wojtyla, eletto con il nome di Giovanni Paolo II.

Sei nato il 16 ottobre? Ecco le tue caratteristiche

Sei gentile, accondiscendente e sai utilizzare al meglio il bell’aspetto che la natura ti ha regalato. In genere non incontri difficoltà per affermarti nel mondo del lavoro, soprattutto se operi nel campo artistico, né per garantirti un amore solido e confortante.

Personaggi famosi nati il 16 ottobre

1906 – Dino Buzzati: Scoperto e apprezzato solo dopo la morte, Dino Buzzati è stato un autore tra i più raffinati del suo tempo.

1854 – Oscar Wilde: «C’è al mondo una sola cosa peggiore del far parlare di sé: il non far parlare di sé». È uno dei tanti aforismi lasciati dal più irriverente ed eccentrico autore della letteratura occidentale.

1925 – Angela Lansbury: Figlia d’arte, da parte di madre, è nata a Londra ma vive negli Stati Uniti d’America da oltre settant’anni. Per il grande pubblico è Jessica Fletcher, alias La signora in giallo che, purtroppo, ci ha lasciati proprio qualche giorno fa.