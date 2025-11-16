Almanacco del 16 Novembre: nasce la Ferrari!

Il 16 Novembre è il 320º giorno dell’anno (321º negli anni bisestili). Mancano 45 giorni alla fine dell’anno. In questa giornata si ricordano eventi storici di grande impatto, si celebrano figure religiose e si riflette su valori fondamentali come la tolleranza.
Santi celebrati
- Santa Margherita di Scozia, regina e benefattrice, nota per la sua carità e devozione religiosa
- Santa Geltrude la Grande, mistica e teologa tedesca
- San Procolo di Pozzuoli, martire
- Sant’Otmaro di San Gallo, abate
- Sant’Aniano di Asti, vescovo
Nati il 16 Novembre (italiani e stranieri)
- José Saramago (1922), scrittore portoghese, premio Nobel per la Letteratura
- Eugenio Beltrami (1835), matematico italiano
- Lisa Bonet (1967), attrice statunitense
- Pete Davidson (1993), comico e attore statunitense
- Burgess Meredith (1907), attore e regista statunitense
- Diana Krall (1964), cantante e pianista jazz canadese
- Marco Minniti (1956), politico italiano
- Paul Scholes (1974), ex calciatore inglese
Morti il 16 Novembre (italiani e stranieri)
- Clark Gable (1960), attore statunitense
- Milton Friedman (2006), economista statunitense, premio Nobel
- Edward Adelbert Doisy (1986), biochimico statunitense, premio Nobel
- Giovanni Leone (2001), politico italiano, presidente della Repubblica
- Daniel Nathans (1999), microbiologo statunitense, premio Nobel
Eventi storici del 16 Novembre
- 1532: Francisco Pizarro cattura l’imperatore Inca Atahualpa a Cajamarca
- 1776: Durante la guerra d’indipendenza americana, i britannici conquistano Fort Washington
- 1929: Nasce la Scuderia Ferrari, fondata da Enzo Ferrari
- 1945: Viene istituita l’UNESCO, agenzia delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura
- 2001: Esce nelle sale “Harry Potter e la pietra filosofale”, primo film della celebre saga
- 2011: Mario Monti presta giuramento come Presidente del Consiglio dei Ministri italiano
Giornata mondiale
Giornata Internazionale della Tolleranza, istituita dall’UNESCO nel 1995 per promuovere il rispetto reciproco tra culture, religioni e popoli
Curiosità sui nati il 16 Novembre
- José Saramago fu il primo scrittore portoghese a vincere il Nobel per la Letteratura, nel 1998
- Eugenio Beltrami contribuì allo sviluppo della geometria non euclidea
- Pete Davidson è uno dei più giovani membri del cast del Saturday Night Live, dove ha debuttato a 20 anni
Citazione del giorno
“La tolleranza è la virtù che rende la pace possibile.” – Kofi Annan