Almanacco del 16 Novembre: nasce la Ferrari!

Il 16 Novembre 1929 nasce la Scuderia Ferrari. Scopri eventi, santi, nati, morti e curiosità di questa data storica.

Ferrari

Il 16 Novembre è il 320º giorno dell’anno (321º negli anni bisestili). Mancano 45 giorni alla fine dell’anno. In questa giornata si ricordano eventi storici di grande impatto, si celebrano figure religiose e si riflette su valori fondamentali come la tolleranza.

Santi celebrati

  • Santa Margherita di Scozia, regina e benefattrice, nota per la sua carità e devozione religiosa
  • Santa Geltrude la Grande, mistica e teologa tedesca
  • San Procolo di Pozzuoli, martire
  • Sant’Otmaro di San Gallo, abate
  • Sant’Aniano di Asti, vescovo

Nati il 16 Novembre (italiani e stranieri)

  • José Saramago (1922), scrittore portoghese, premio Nobel per la Letteratura
  • Eugenio Beltrami (1835), matematico italiano
  • Lisa Bonet (1967), attrice statunitense
  • Pete Davidson (1993), comico e attore statunitense
  • Burgess Meredith (1907), attore e regista statunitense
  • Diana Krall (1964), cantante e pianista jazz canadese
  • Marco Minniti (1956), politico italiano
  • Paul Scholes (1974), ex calciatore inglese

Morti il 16 Novembre (italiani e stranieri)

  • Clark Gable (1960), attore statunitense
  • Milton Friedman (2006), economista statunitense, premio Nobel
  • Edward Adelbert Doisy (1986), biochimico statunitense, premio Nobel
  • Giovanni Leone (2001), politico italiano, presidente della Repubblica
  • Daniel Nathans (1999), microbiologo statunitense, premio Nobel

Eventi storici del 16 Novembre

  • 1532: Francisco Pizarro cattura l’imperatore Inca Atahualpa a Cajamarca
  • 1776: Durante la guerra d’indipendenza americana, i britannici conquistano Fort Washington
  • 1929: Nasce la Scuderia Ferrari, fondata da Enzo Ferrari
  • 1945: Viene istituita l’UNESCO, agenzia delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura
  • 2001: Esce nelle sale “Harry Potter e la pietra filosofale”, primo film della celebre saga
  • 2011: Mario Monti presta giuramento come Presidente del Consiglio dei Ministri italiano

Giornata mondiale

Giornata Internazionale della Tolleranza, istituita dall’UNESCO nel 1995 per promuovere il rispetto reciproco tra culture, religioni e popoli

Curiosità sui nati il 16 Novembre

  • José Saramago fu il primo scrittore portoghese a vincere il Nobel per la Letteratura, nel 1998
  • Eugenio Beltrami contribuì allo sviluppo della geometria non euclidea
  • Pete Davidson è uno dei più giovani membri del cast del Saturday Night Live, dove ha debuttato a 20 anni

Citazione del giorno

“La tolleranza è la virtù che rende la pace possibile.” – Kofi Annan

