Almanacco del 16 gennaio, oggi si celebra San Marcello. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 16 gennaio è il sedicesimo giorno del calendario gregoriano. Questa data attraversa secoli di storia, segnando passaggi cruciali dalla fine dell’Impero Romano fino alle moderne esplorazioni spaziali e alle riforme geopolitiche del Novecento. Di seguito è riportato l’almanacco completo degli eventi e delle personalità che hanno caratterizzato questa giornata.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa Cattolica commemora San Marcello I Papa, martire sotto l’imperatore Massenzio; San Berardo e compagni, i primi protomartiri dell’ordine francescano uccisi in Marocco; San Furseo, abate irlandese; e San Tiziano di Oderzo, vescovo.

Nati celebri del 16 gennaio

Vittorio Alfieri (1749), drammaturgo e poeta italiano.

Niccolò Piccinni (1728), compositore italiano.

André Michelin (1853), industriale francese e co-fondatore dell’omonima azienda di pneumatici.

Fulgencio Batista (1901), politico e militare cubano.

Aristotele Onassis (1906), armatore greco.

Dian Fossey (1932), zoologa statunitense celebre per i suoi studi sui gorilla.

Susan Sontag (1933), scrittrice e saggista statunitense.

Sade (1959), cantante britannica di origine nigeriana.

Kate Moss (1974), supermodella britannica.

Lin-Manuel Miranda (1980), attore e compositore statunitense.

Morti celebri del 16 gennaio

Edmond de Goncourt (1896), scrittore e critico letterario francese.

Arturo Toscanini (1957), direttore d’orchestra italiano.

Carole Lombard (1942), attrice statunitense.

Gina Lollobrigida (2023), attrice e icona del cinema italiano.

Prince Buster (2016), musicista giamaicano fondamentale per la musica ska.

Eventi principali

27 a.C.: Il Senato romano conferisce a Gaio Giulio Cesare Ottaviano il titolo di Augusto, segnando di fatto l’inizio dell’Impero Romano.

1547: Ivan IV di Russia, noto come “il Terribile”, viene incoronato primo Zar di tutte le Russie.

1605: Viene pubblicata a Madrid la prima edizione de “Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes.

1920: Entra in vigore negli Stati Uniti il XVIII emendamento, dando inizio all’era del Proibizionismo.

1945: Adolf Hitler si stabilisce nel Führerbunker a Berlino, dove rimarrà fino al suo suicidio.

1969: Lo studente cecoslovacco Jan Palach si dà fuoco in Piazza San Venceslao a Praga per protestare contro l’invasione sovietica.

1979: Lo Scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, fugge dall’Iran insieme alla sua famiglia a seguito della rivoluzione islamica.

1991: Gli Stati Uniti e la coalizione internazionale danno il via all’Operazione Desert Storm per liberare il Kuwait occupato dall’Iraq.

2003: Lancio dello Space Shuttle Columbia per la missione STS-107, l’ultima prima del tragico disastro al rientro in atmosfera.

2023: Dopo trent’anni di latitanza, viene arrestato a Palermo il boss mafioso Matteo Messina Denaro.

Giornata mondiale

Il 16 gennaio si celebra il World Religion Day (Giornata mondiale della religione), istituita nel 1950 per promuovere la comprensione e l’armonia tra i diversi culti e sottolineare l’importanza dell’unità spirituale dell’umanità. In ambito informale, è nota anche come la Giornata mondiale dei Beatles, in quanto nel 1957 aprì il Cavern Club di Liverpool, luogo simbolo del loro esordio.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 16 gennaio appartengono al segno del Capricorno. Secondo l’astrologia e la psicologia dei profili, le persone nate in questa data tendono a essere estremamente resilienti e dotate di una forte disciplina interiore. Spesso manifestano un interesse precoce per la conservazione dell’ordine o della natura, come dimostrato dall’opera di Dian Fossey. Hanno la capacità di trasformare ambizioni astratte in progetti concreti e duraturi.

