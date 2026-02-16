Almanacco del 16 Febbraio, oggi si celebra Santa Giuliana

Il 16 febbraio è il 47° giorno del calendario gregoriano. Questa data attraversa i secoli segnando momenti di transizione scientifica, politica e culturale, ricordando figure che hanno rivoluzionato la nostra comprensione del cosmo e della società.

I santi del giorno

Il 16 febbraio la Chiesa cattolica celebra Santa Giuliana di Nicomedia, vergine e martire sotto l’imperatore Massimiano. Si venerano inoltre San Maruta, vescovo in Mesopotamia, e i Beati Martiri di Jordanów.

Nati il 16 febbraio

Gasparo Contarini (1483) – Cardinale e diplomatico italiano.

Giambattista Bodoni (1740) – Incisore e tipografo italiano, celebre per i suoi caratteri tipografici.

Francis Galton (1822) – Esploratore, antropologo e climatologo britannico.

Giosuè Carducci (1835) – Poeta e scrittore italiano, primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la letteratura.

Octave Mirbeau (1848) – Giornalista e critico d’arte francese.

Valentino Rossi (1979) – Pilota motociclistico italiano, vincitore di nove titoli mondiali.

The Weeknd (1990) – Cantante e produttore discografico canadese.

Morti il 16 febbraio

Alfonso d’Albuquerque (1515) – Ammiraglio e politico portoghese.

Giosuè Carducci (1907) – Poeta italiano (deceduto nella stessa data di nascita di altri illustri, ma in anni differenti).

Moneen (1915) – Capo indigeno della Patagonia.

Keith Haring (1990) – Pittore e writer statunitense, icona della pop art.

Boutros Boutros-Ghali (2016) – Diplomatico egiziano, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Eventi storici principali

1923: Viene ufficialmente aperto il sarcofago del faraone Tutankhamon nella Valle dei Re, rivelando uno dei tesori archeologici più importanti della storia.

1937: La DuPont brevetta il nylon, una fibra sintetica destinata a rivoluzionare l’industria tessile mondiale.

1959: Fidel Castro presta giuramento come Primo Ministro di Cuba dopo il successo della rivoluzione.

2005: Entra ufficialmente in vigore il Protocollo di Kyoto, l’accordo internazionale per il contrasto al riscaldamento globale.

Giornata mondiale

Il 16 febbraio non è associato a una singola ricorrenza fissa universale patrocinata dall’ONU, ma è spesso identificato come la Giornata mondiale dell’antropologia (World Anthropology Day), celebrata ogni terzo giovedì di febbraio per promuovere la comprensione delle culture umane.

Curiosità sui nati in questo giorno

Citazione del giorno

“Il mondo è fatto di rarità, non di regolarità.” – Francis Galton