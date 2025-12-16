Almanacco del 16 dicembre: oggi è Sant’Adelaide. Scopri eventi, ricorrenze e programmi tv sul Canale 79

Il 16 dicembre è il 350º giorno del calendario gregoriano (il 351º negli anni bisestili). Mancano 15 giorni alla fine dell’anno. Ci troviamo nel pieno dell’Avvento e, storicamente, questa data è stata teatro di rivoluzioni politiche, fondazioni sportive leggendarie e nascite di geni che hanno cambiato per sempre la musica e la letteratura.

Santi del giorno

La Chiesa Cattolica celebra oggi Sant’Adelaide imperatrice, nota per la sua carità verso i poveri e per l’impegno nella costruzione di chiese e monasteri. Si ricordano inoltre Sant’Albina (martire a Formia) e Sant’Everardo del Friuli.

Nati il 16 dicembre

Ecco un elenco delle principali personalità italiane e straniere nate in questa data:

Caterina d’Aragona (1485), regina consorte d’Inghilterra e prima moglie di Enrico VIII.

(1485), regina consorte d’Inghilterra e prima moglie di Enrico VIII. Ludwig van Beethoven (1770), compositore e pianista tedesco (data di nascita convenzionale, battezzato il 17).

(1770), compositore e pianista tedesco (data di nascita convenzionale, battezzato il 17). Jane Austen (1775), scrittrice britannica, autrice di capolavori come Orgoglio e pregiudizio.

(1775), scrittrice britannica, autrice di capolavori come Orgoglio e pregiudizio. Wassily Kandinsky (1866), pittore franco-russo, pioniere dell’arte astratta.

(1866), pittore franco-russo, pioniere dell’arte astratta. Philip K. Dick (1928), scrittore statunitense di fantascienza che ha ispirato film come Blade Runner.

(1928), scrittore statunitense di fantascienza che ha ispirato film come Blade Runner. Francesco Graziani (1952), detto Ciccio, allenatore di calcio ed ex attaccante italiano, campione del mondo nel 1982.

(1952), detto Ciccio, allenatore di calcio ed ex attaccante italiano, campione del mondo nel 1982. Ivana Spagna (1954), cantautrice italiana.

(1954), cantautrice italiana. Luisa Ranieri (1973), attrice e conduttrice televisiva italiana.

(1973), attrice e conduttrice televisiva italiana. Mats Hummels (1988), calciatore tedesco.

Morti il 16 dicembre

Le personalità di rilievo che ci hanno lasciato in questo giorno:

Wilhelm Grimm (1859), filologo e scrittore tedesco, celebre per le fiabe raccolte con il fratello Jacob.

(1859), filologo e scrittore tedesco, celebre per le fiabe raccolte con il fratello Jacob. Alphonse Daudet (1897), scrittore e drammaturgo francese.

(1897), scrittore e drammaturgo francese. Camille Saint-Saëns (1921), compositore, pianista e organista francese.

(1921), compositore, pianista e organista francese. William Somerset Maugham (1965), scrittore e commediografo britannico.

(1965), scrittore e commediografo britannico. Harland Sanders (1980), imprenditore statunitense fondatore della catena KFC.

(1980), imprenditore statunitense fondatore della catena KFC. Silvana Mangano (1989), attrice italiana, icona del cinema neorealista.

(1989), attrice italiana, icona del cinema neorealista. Sinisa Mihajlovic (2022), allenatore di calcio ed ex calciatore serbo, molto legato all’Italia.

Accadde oggi

I principali eventi storici avvenuti il 16 dicembre:

1773: Avviene il Boston Tea Party . Un gruppo di coloni americani, travestiti da indiani Mohawk, getta in mare un carico di tè britannico nel porto di Boston per protestare contro la tassazione inglese. È l’evento che accende la scintilla della Rivoluzione Americana.

Avviene il . Un gruppo di coloni americani, travestiti da indiani Mohawk, getta in mare un carico di tè britannico nel porto di Boston per protestare contro la tassazione inglese. È l’evento che accende la scintilla della Rivoluzione Americana. 1899: A Milano, presso l’Hotel du Nord, un gruppo di inglesi e italiani fonda il Milan Football and Cricket Club , oggi conosciuto come AC Milan.

A Milano, presso l’Hotel du Nord, un gruppo di inglesi e italiani fonda il , oggi conosciuto come AC Milan. 1944: Inizia l’ Offensiva delle Ardenne , l’ultimo grande attacco strategico tedesco sul fronte occidentale durante la Seconda Guerra Mondiale.

Inizia l’ , l’ultimo grande attacco strategico tedesco sul fronte occidentale durante la Seconda Guerra Mondiale. 1966: L’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta i Patti internazionali sui diritti civili e politici.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta i Patti internazionali sui diritti civili e politici. 1991: Il Kazakistan dichiara la propria indipendenza dall’Unione Sovietica.

Il Kazakistan dichiara la propria indipendenza dall’Unione Sovietica. 1998: Scatta l’Operazione Desert Fox: Stati Uniti e Regno Unito bombardano obiettivi in Iraq.

Giornata mondiale

In Italia si celebra la Giornata Nazionale dello Spazio. Istituita dal governo nel 2021, la data è stata scelta a ricordo del lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, avvenuto il 15 dicembre 1964 (ma con conferma dell’orbita il 16), che rese l’Italia il terzo Paese al mondo, dopo USA e URSS, a mettere in orbita un satellite artificiale in autonomia.

Curiosità sui nati

Una particolarità lega Jane Austen alla sua fama: sebbene oggi sia una delle autrici più lette al mondo, in vita pubblicò i suoi romanzi in forma anonima. La prima edizione di Ragione e sentimento recava semplicemente la dicitura “By a Lady” (Di una signora). Solo dopo la sua morte il fratello Henry rivelò pubblicamente la sua identità.

Citazione del giorno

“Non c’è fascino pari alla tenerezza del cuore.” (Jane Austen)

