Almanacco del 15 Novembre. Oggi si celebra Sant’Alberto. Scopri fatti e curiosità di questa data

Il 15 Novembre è il 319º giorno dell’anno (320º negli anni bisestili) e mancano 46 giorni alla fine dell’anno. In questa data si sono verificati eventi che hanno segnato la storia, sono nati personaggi di rilievo e si celebra una giornata mondiale dedicata alla consapevolezza demografica.

Santi celebrati

Sant’Alberto Magno, vescovo e Dottore della Chiesa, patrono degli scienziati e degli studenti di scienze naturali; San Flaviano di Vercelli, vescovo; San Leopoldo III il Pio, margravio d’Austria Santi Giuria e Samona, martiri

Nati il 15 Novembre (italiani e stranieri)

William Herschel (1738), astronomo e compositore tedesco naturalizzato britannico

Gesualdo Bufalino (1920), scrittore italiano

Aleksander Kwaśniewski (1954), politico polacco, presidente della Polonia

Roberto Cavalli (1940), stilista italiano

Ed Asner (1929), attore statunitense

Beverly D’Angelo (1951), attrice statunitense

Chad Kroeger (1974), cantante canadese, leader dei Nickelback

Lily Aldridge (1985), modella statunitense

Morti il 15 Novembre (italiani e stranieri)

Johannes Kepler (1630), astronomo e matematico tedesco

Christoph Willibald Gluck (1787), compositore tedesco

Emile Durkheim (1917), sociologo francese

Gianni Rodari (1980), scrittore e pedagogista italiano

Henryk Sienkiewicz (1916), scrittore polacco, premio Nobel

Eventi storici del 15 Novembre

565: Muore l’imperatore romano Giustiniano, gli succede il nipote Giustino II

655: Battaglia di Winwaed: Penda di Mercia viene sconfitto da Oswiu di Northumbria

1315: Battaglia di Morgarten: i fanti svizzeri sconfiggono gli Austriaci

1971: Intel lancia il primo microprocessore della storia, il 4004

2001: Microsoft lancia la console Xbox, entrando nel mercato videoludico

Giornata mondiale

Giornata Mondiale della Popolazione (World Population Day): promuove la consapevolezza sulle problematiche demografiche e lo sviluppo sostenibile

Curiosità sui nati il 15 Novembre

William Herschel scoprì il pianeta Urano nel 1781, rivoluzionando l’astronomia moderna

Roberto Cavalli è noto per aver introdotto la stampa animalier nella moda di lusso

Gesualdo Bufalino pubblicò il suo primo romanzo a 60 anni, vincendo il Premio Campiello

Citazione del giorno

“La verità è destinata a soffrire, ma non si estingue mai.” – Tito Livio, attribuita a Fabio Massimo