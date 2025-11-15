Almanacco del 15 Novembre. Oggi si celebra Sant’Alberto. Scopri fatti e curiosità di questa data

Sant'Alberto Magno

Il 15 Novembre è il 319º giorno dell’anno (320º negli anni bisestili) e mancano 46 giorni alla fine dell’anno. In questa data si sono verificati eventi che hanno segnato la storia, sono nati personaggi di rilievo e si celebra una giornata mondiale dedicata alla consapevolezza demografica.

Santi celebrati

Sant’Alberto Magno, vescovo e Dottore della Chiesa, patrono degli scienziati e degli studenti di scienze naturali; San Flaviano di Vercelli, vescovo; San Leopoldo III il Pio, margravio d’Austria Santi Giuria e Samona, martiri

Nati il 15 Novembre (italiani e stranieri)

  • William Herschel (1738), astronomo e compositore tedesco naturalizzato britannico
  • Gesualdo Bufalino (1920), scrittore italiano
  • Aleksander Kwaśniewski (1954), politico polacco, presidente della Polonia
  • Roberto Cavalli (1940), stilista italiano
  • Ed Asner (1929), attore statunitense
  • Beverly D’Angelo (1951), attrice statunitense
  • Chad Kroeger (1974), cantante canadese, leader dei Nickelback
  • Lily Aldridge (1985), modella statunitense

Morti il 15 Novembre (italiani e stranieri)

  • Johannes Kepler (1630), astronomo e matematico tedesco
  • Christoph Willibald Gluck (1787), compositore tedesco
  • Emile Durkheim (1917), sociologo francese
  • Gianni Rodari (1980), scrittore e pedagogista italiano
  • Henryk Sienkiewicz (1916), scrittore polacco, premio Nobel

Eventi storici del 15 Novembre

  • 565: Muore l’imperatore romano Giustiniano, gli succede il nipote Giustino II
  • 655: Battaglia di Winwaed: Penda di Mercia viene sconfitto da Oswiu di Northumbria
  • 1315: Battaglia di Morgarten: i fanti svizzeri sconfiggono gli Austriaci
  • 1971: Intel lancia il primo microprocessore della storia, il 4004
  • 2001: Microsoft lancia la console Xbox, entrando nel mercato videoludico

Giornata mondiale

Giornata Mondiale della Popolazione (World Population Day): promuove la consapevolezza sulle problematiche demografiche e lo sviluppo sostenibile

Curiosità sui nati il 15 Novembre

  • William Herschel scoprì il pianeta Urano nel 1781, rivoluzionando l’astronomia moderna
  • Roberto Cavalli è noto per aver introdotto la stampa animalier nella moda di lusso
  • Gesualdo Bufalino pubblicò il suo primo romanzo a 60 anni, vincendo il Premio Campiello

Citazione del giorno

“La verità è destinata a soffrire, ma non si estingue mai.” – Tito Livio, attribuita a Fabio Massimo

