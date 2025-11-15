Almanacco del 15 Novembre. Oggi si celebra Sant’Alberto. Scopri fatti e curiosità di questa data

Il 15 Novembre è il 319º giorno dell’anno (320º negli anni bisestili) e mancano 46 giorni alla fine dell’anno. In questa data si sono verificati eventi che hanno segnato la storia, sono nati personaggi di rilievo e si celebra una giornata mondiale dedicata alla consapevolezza demografica.
Santi celebrati
Sant’Alberto Magno, vescovo e Dottore della Chiesa, patrono degli scienziati e degli studenti di scienze naturali; San Flaviano di Vercelli, vescovo; San Leopoldo III il Pio, margravio d’Austria Santi Giuria e Samona, martiri
Nati il 15 Novembre (italiani e stranieri)
- William Herschel (1738), astronomo e compositore tedesco naturalizzato britannico
- Gesualdo Bufalino (1920), scrittore italiano
- Aleksander Kwaśniewski (1954), politico polacco, presidente della Polonia
- Roberto Cavalli (1940), stilista italiano
- Ed Asner (1929), attore statunitense
- Beverly D’Angelo (1951), attrice statunitense
- Chad Kroeger (1974), cantante canadese, leader dei Nickelback
- Lily Aldridge (1985), modella statunitense
Morti il 15 Novembre (italiani e stranieri)
- Johannes Kepler (1630), astronomo e matematico tedesco
- Christoph Willibald Gluck (1787), compositore tedesco
- Emile Durkheim (1917), sociologo francese
- Gianni Rodari (1980), scrittore e pedagogista italiano
- Henryk Sienkiewicz (1916), scrittore polacco, premio Nobel
Eventi storici del 15 Novembre
- 565: Muore l’imperatore romano Giustiniano, gli succede il nipote Giustino II
- 655: Battaglia di Winwaed: Penda di Mercia viene sconfitto da Oswiu di Northumbria
- 1315: Battaglia di Morgarten: i fanti svizzeri sconfiggono gli Austriaci
- 1971: Intel lancia il primo microprocessore della storia, il 4004
- 2001: Microsoft lancia la console Xbox, entrando nel mercato videoludico
Giornata mondiale
Giornata Mondiale della Popolazione (World Population Day): promuove la consapevolezza sulle problematiche demografiche e lo sviluppo sostenibile
Curiosità sui nati il 15 Novembre
- William Herschel scoprì il pianeta Urano nel 1781, rivoluzionando l’astronomia moderna
- Roberto Cavalli è noto per aver introdotto la stampa animalier nella moda di lusso
- Gesualdo Bufalino pubblicò il suo primo romanzo a 60 anni, vincendo il Premio Campiello
Citazione del giorno
“La verità è destinata a soffrire, ma non si estingue mai.” – Tito Livio, attribuita a Fabio Massimo