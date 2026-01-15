Almanacco del 15 Gennaio, oggi si festeggia San Mauro. Scopri fatti, eventi e programmi tv sul Canale 79

Il 15 gennaio rappresenta una data di confine nel cuore dell’inverno, segnata storicamente da grandi scoperte scientifiche, rivoluzioni sociali e la nascita di menti che hanno cambiato il volto della letteratura e della politica mondiale.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica celebra San Mauro, abate e discepolo di San Benedetto, protettore dei giardinieri e dei carbonai. Si festeggiano inoltre San Paolo l’Eremita, considerato il primo degli eremiti cristiani, e Santa Secondina, martire di Anagni.

Nati celebri il 15 gennaio

Molière (1622), drammaturgo e attore teatrale francese.

Sofia di Baviera (1845), regina consorte delle Due Sicilie.

Margherita di Savoia (1851), prima regina d’Italia.

Aristotele Onassis (1906), armatore greco tra i più ricchi del mondo.

Edward Teller (1908), fisico ungherese naturalizzato statunitense, padre della bomba all’idrogeno.

Cesare Musatti (1897), celebre psicoanalista italiano.

Martin Luther King Jr. (1929), attivista e premio Nobel per la pace statunitense.

Enrico Mentana (1955), giornalista e conduttore televisivo italiano.

Margherita Buy (1962), pluripremiata attrice italiana.

Morti celebri il 15 gennaio

Rosa Luxemburg (1919), filosofa e rivoluzionaria polacca naturalizzata tedesca.

Karl Liebknecht (1919), leader spartachista tedesco.

Davide Maria Turoldo (1992), presbitero, teologo e poeta italiano.

Dolores O’Riordan (2018), cantautrice irlandese e voce dei The Cranberries.

Ninì Grassia (2010), regista e sceneggiatore italiano.

Eventi storici principali

1559: Elisabetta I viene incoronata regina d’Inghilterra nell’Abbazia di Westminster.

1759: Apre al pubblico a Londra il British Museum, una delle istituzioni culturali più importanti al mondo.

1892: James Naismith pubblica le regole del basket, sport da lui inventato.

1943: Viene completata la costruzione del Pentagono, l’edificio sede del Dipartimento della Difesa statunitense.

1968: Un violento terremoto colpisce la Valle del Belice, in Sicilia, radendo al suolo diversi centri abitati.

1993: Viene catturato a Palermo il boss mafioso Salvatore Riina, latitante da ventitré anni.

2001: Viene lanciata ufficialmente Wikipedia, l’enciclopedia online multilingue a contenuto libero.

2009: Il volo US Airways 1549 effettua un ammaraggio d’emergenza nel fiume Hudson a New York; tutti i 155 passeggeri si salvano.

Giornata mondiale

Il 15 gennaio non è associato a una singola ricorrenza internazionale fissa, ma negli Stati Uniti e in molte parti del mondo si celebra la memoria di Martin Luther King Jr., spesso coincidente con il “Martin Luther King Day” (fissato ufficialmente per il terzo lunedì di gennaio).

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 15 gennaio appartiene al segno del Capricorno. Si dice che i nati in questa data possiedano una spiccata capacità di influenzare gli altri attraverso la parola e l’esempio, unendo una grande disciplina interiore a una sensibilità spesso nascosta. Sono spesso figure che tendono a lottare per la giustizia sociale o per l’eccellenza nelle arti.

Citazione del giorno

I have a dream: che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. (Martin Luther King Jr.)

