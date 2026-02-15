Almanacco del 15 Febbraio, oggi si celebra San Faustino

Il 15 febbraio è una data che attraversa i secoli unendo scoperte scientifiche rivoluzionarie, conquiste dei diritti civili e momenti di profonda riflessione internazionale. Questo quarantaseiesimo giorno dell’anno gregoriano segna spesso il passaggio verso la fine dell’inverno, portando con sé eredità storiche che spaziano dal Rinascimento all’era digitale.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica ricorda e celebra i Santi Faustino e Giovita, martiri del II secolo e patroni di Brescia. Viene inoltre commemorato San Sigfrido di Växjö, apostolo della Svezia, e San Claudio de la Colombière, gesuita francese noto per la diffusione della devozione al Sacro Cuore di Gesù.

Nati celebri del 15 febbraio

Galileo Galilei (1564), fisico, astronomo e filosofo italiano, padre della scienza moderna.

Louis XV (1710), re di Francia noto come il Beneamato.

Cyrus McCormick (1809), inventore statunitense della mietitrice meccanica.

Ernest Shackleton (1874), esploratore britannico celebre per le sue spedizioni in Antartide.

Totò (Antonio de Curtis, 1898), iconico attore, commediografo e poeta italiano.

Graham Hill (1929), pilota automobilistico britannico, unico vincitore della Triple Crown del motorismo.

Matt Groening (1954), fumettista statunitense e creatore de I Simpson.

Morti celebri del 15 febbraio

Piero de’ Medici (1503), politico italiano detto il Fatuo.

Gotthold Ephraim Lessing (1781), scrittore, filosofo e drammaturgo tedesco.

Nat King Cole (1965), celebre cantante e pianista jazz statunitense.

Luigi Malipiero (1975), pittore e scenografo italiano.

Giuseppe Dossetti (1996), politico, giurista e presbitero italiano.

Eventi storici principali

1798: Viene proclamata la Repubblica Romana dopo l’invasione delle truppe francesi guidate da Louis-Alexandre Berthier.

1898: L’esplosione della nave da guerra USS Maine nel porto dell’Avana funge da pretesto per l’inizio della guerra ispano-americana.

1944: Durante la Seconda guerra mondiale, inizia il massiccio bombardamento alleato dell’Abbazia di Montecassino, che porterà alla sua totale distruzione.

1965: Il Canada adotta ufficialmente la bandiera con la foglia d’acero, sostituendo la Red Ensign britannica.

2003: Si svolge la più grande manifestazione pacifista della storia, con milioni di persone in tutto il mondo che protestano contro l’imminente guerra in Iraq.

Giornata mondiale

Il 15 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro infantile (International Childhood Cancer Day). Questa ricorrenza ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide che i bambini e gli adolescenti affetti da tumore devono affrontare e di promuovere un accesso equo alle cure in tutto il mondo.

Curiosità sui nati il 15 febbraio

Chi nasce in questo giorno è spesso caratterizzato da una mente brillante e da un forte desiderio di indipendenza, tratti incarnati perfettamente dalla figura di Galileo Galilei. Sono individui che tendono a sfidare le convenzioni e a cercare la verità attraverso l’osservazione e l’esperienza. Spesso possiedono un senso dell’umorismo arguto e una capacità innata di influenzare la cultura popolare, come dimostrato dai contributi di Totò o Matt Groening.

Citazione del giorno

“Non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono.” (Galileo Galilei)