Almanacco del 15 dicembre. Oggi è Santa Virginia. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 15 dicembre è il 349º giorno del calendario gregoriano (il 350º negli anni bisestili) e mancano 16 giorni alla fine dell’anno. È una data che lega indissolubilmente la storia antica a quella moderna, passando dagli imperatori romani ai pionieri dell’ingegneria e dell’animazione. È anche un giorno fondamentale per la storia del cinema e per i diritti civili, con ricorrenze che spaziano dalla ratifica di carte costituzionali fondamentali a verdetti che hanno cambiato per sempre il mondo dello sport.

I santi celebrati il 15 dicembre

La Chiesa cattolica venera oggi Santa Virginia Centurione Bracelli, vedova e fondatrice delle Suore di Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario, dedita all’assistenza dei poveri e degli emarginati nella Genova del Seicento. Si ricordano inoltre:

, vescovo e martire, perseguitato dai Vandali per essersi rifiutato di consegnare gli arredi sacri della chiesa. Beata Maria Vittoria De Fornari Strata , fondatrice dell’Ordine della Santissima Annunziata.

, fondatrice dell’Ordine della Santissima Annunziata. San Carlo Steeb, sacerdote e fondatore.

I principali nati il 15 dicembre

In questo elenco sono riportati i personaggi storici e le celebrità italiane e straniere nate oggi:

(1951), conduttore televisivo, critico musicale e giornalista italiano. Adam Brody (1979), attore statunitense, noto per il ruolo di Seth Cohen nella serie televisiva “The O.C.”.

I principali morti il 15 dicembre

Si ricordano oggi le scomparsi di illustri personalità italiane e internazionali:

(1966), animatore, imprenditore e regista statunitense, creatore di Topolino e fondatore dell’impero mediatico che porta il suo nome. Blake Edwards (2010), regista e sceneggiatore statunitense, celebre per film come “Colazione da Tiffany” e la saga de “La Pantera Rosa”.

I principali eventi del 15 dicembre

Ecco una selezione dei fatti storici accaduti in questa data:

: La Corte di giustizia dell’Unione europea emette la “sentenza Bosman”, che liberalizza i trasferimenti dei calciatori professionisti a fine contratto all’interno dell’UE, rivoluzionando il calciomercato. 2001: Dopo oltre dieci anni di lavori di consolidamento per ridurne la pendenza, la Torre di Pisa viene riaperta al pubblico.

Giornata mondiale

Si celebra oggi la Giornata Zamenhof (Zamenhofa Tago), la festa più importante per la comunità esperantista mondiale, in onore della nascita del creatore della lingua esperanto. In Italia, dal 2020, il 15 dicembre è anche la Giornata nazionale del Servizio Civile Universale, istituita per ringraziare i volontari del loro impegno verso la comunità e le istituzioni.

Curiosità

Lo scheletro della Libertà : Gustave Eiffel, nato in questo giorno, è famoso per la sua torre a Parigi, ma pochi sanno che fu lui a progettare e costruire l’intricata struttura in ferro interna che sostiene la Statua della Libertà a New York, permettendole di resistere ai forti venti della baia.

: Gustave Eiffel, nato in questo giorno, è famoso per la sua torre a Parigi, ma pochi sanno che fu lui a progettare e costruire l’intricata struttura in ferro interna che sostiene la Statua della Libertà a New York, permettendole di resistere ai forti venti della baia. Dottor Esperanto: Quando L. L. Zamenhof pubblicò il suo primo libro sulla nuova lingua internazionale nel 1887, usò lo pseudonimo “Doktoro Esperanto”, che significa “Colui che spera”. Successivamente, questo nome passò a indicare la lingua stessa.

Citazione del giorno

“Se puoi sognarlo, puoi farlo. Ricorda sempre che questa intera avventura è partita da un topolino.” (Walt Disney)

