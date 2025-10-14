Almanacco del 14 Ottobre. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 14 ottobre è il 287º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 78 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi storici di grande rilievo, la nascita e la scomparsa di figure illustri, e la celebrazione di importanti ricorrenze religiose e civili.

Santi del giorno

San Callisto I (Papa e martire)

San Celeste di Metz (Vescovo)

San Donaziano di Reims (Vescovo)

Santa Angadrisma (Badessa)

Nati il 14 Ottobre

Dwight D. Eisenhower (1890), generale e presidente degli Stati Uniti

Roger Moore (1927), attore britannico celebre per il ruolo di James Bond

E. E. Cummings (1894), poeta e scrittore statunitense

Ralph Lauren (1939), stilista e imprenditore statunitense

Usher (1978), cantante e attore statunitense

Gianni Infantino (1970), dirigente sportivo svizzero-italiano, presidente FIFA

Renato Pozzetto (1940), attore e comico italiano

Goffredo di Buglione (1060), condottiero crociato franco-italiano

Morti il 14 Ottobre

Erwin Rommel (1944), generale tedesco noto come “la volpe del deserto”

Leonard Bernstein (1990), compositore e direttore d'orchestra statunitense

Bing Crosby (1977), cantante e attore statunitense

(1977), cantante e attore statunitense Marcel Proust (1922), scrittore francese (data di morte erroneamente attribuita, in realtà deceduto il 18 novembre)

Eventi storici del 14 Ottobre

1066 – Battaglia di Hastings : Guglielmo il Conquistatore sconfigge l’esercito inglese e uccide re Aroldo II, segnando l’inizio della conquista normanna dell’Inghilterra.

: Guglielmo il Conquistatore sconfigge l’esercito inglese e uccide re Aroldo II, segnando l’inizio della conquista normanna dell’Inghilterra. 1894 – Brevettato il pandoro : Domenico Melegatti ottiene il certificato di privativa industriale per il celebre dolce veronese.

: Domenico Melegatti ottiene il certificato di privativa industriale per il celebre dolce veronese. 1926 – Esordio di Winnie the Pooh : Il celebre personaggio fa la sua prima apparizione letteraria.

: Il celebre personaggio fa la sua prima apparizione letteraria. 1947 – Primo volo supersonico : Chuck Yeager supera la barriera del suono a bordo del Bell X-1.

: Chuck Yeager supera la barriera del suono a bordo del Bell X-1. 1962 – Crisi dei missili di Cuba: Inizia la tensione tra Stati Uniti e URSS che porterà il mondo sull’orlo della guerra nucleare.

Giornata mondiale

Giornata mondiale per gli standard: Celebrata il 14 ottobre per riconoscere il contributo degli esperti che sviluppano gli standard internazionali.

Curiosità sui nati il 14 Ottobre

Ralph Lauren, nato in una famiglia modesta nel Bronx, ha costruito un impero della moda partendo da una linea di cravatte.

Dwight D. Eisenhower fu il primo presidente statunitense a utilizzare l’elicottero per spostamenti ufficiali.

Roger Moore è stato l’attore che ha interpretato James Bond nel maggior numero di film della saga.

Citazione del giorno

“La storia è la versione degli eventi passati su cui la gente ha deciso di accordarsi.” — Napoleon Bonaparte

