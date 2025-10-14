Almanacco del 14 Ottobre. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 14 ottobre segna la storica Battaglia di Hastings, la nascita di Eisenhower e l’esordio di Winnie the Pooh. Scopri eventi, santi e curiosità del giorno.

A cura di Ernesto Rocco
Winnie The Pooh

Il 14 ottobre è il 287º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 78 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi storici di grande rilievo, la nascita e la scomparsa di figure illustri, e la celebrazione di importanti ricorrenze religiose e civili.

Santi del giorno

  • San Callisto I (Papa e martire)
  • San Celeste di Metz (Vescovo)
  • San Donaziano di Reims (Vescovo)
  • Santa Angadrisma (Badessa)

Nati il 14 Ottobre

  • Dwight D. Eisenhower (1890), generale e presidente degli Stati Uniti
  • Roger Moore (1927), attore britannico celebre per il ruolo di James Bond
  • E. E. Cummings (1894), poeta e scrittore statunitense
  • Ralph Lauren (1939), stilista e imprenditore statunitense
  • Usher (1978), cantante e attore statunitense
  • Gianni Infantino (1970), dirigente sportivo svizzero-italiano, presidente FIFA
  • Renato Pozzetto (1940), attore e comico italiano
  • Goffredo di Buglione (1060), condottiero crociato franco-italiano

Morti il 14 Ottobre

  • Erwin Rommel (1944), generale tedesco noto come “la volpe del deserto”
  • Leonard Bernstein (1990), compositore e direttore d’orchestra statunitense
  • Bing Crosby (1977), cantante e attore statunitense
  • Marcel Proust (1922), scrittore francese (data di morte erroneamente attribuita, in realtà deceduto il 18 novembre)

Eventi storici del 14 Ottobre

  • 1066 – Battaglia di Hastings: Guglielmo il Conquistatore sconfigge l’esercito inglese e uccide re Aroldo II, segnando l’inizio della conquista normanna dell’Inghilterra.
  • 1894 – Brevettato il pandoro: Domenico Melegatti ottiene il certificato di privativa industriale per il celebre dolce veronese.
  • 1926 – Esordio di Winnie the Pooh: Il celebre personaggio fa la sua prima apparizione letteraria.
  • 1947 – Primo volo supersonico: Chuck Yeager supera la barriera del suono a bordo del Bell X-1.
  • 1962 – Crisi dei missili di Cuba: Inizia la tensione tra Stati Uniti e URSS che porterà il mondo sull’orlo della guerra nucleare.

Giornata mondiale

  • Giornata mondiale per gli standard: Celebrata il 14 ottobre per riconoscere il contributo degli esperti che sviluppano gli standard internazionali.

Curiosità sui nati il 14 Ottobre

  • Ralph Lauren, nato in una famiglia modesta nel Bronx, ha costruito un impero della moda partendo da una linea di cravatte.
  • Dwight D. Eisenhower fu il primo presidente statunitense a utilizzare l’elicottero per spostamenti ufficiali.
  • Roger Moore è stato l’attore che ha interpretato James Bond nel maggior numero di film della saga.

Citazione del giorno

“La storia è la versione degli eventi passati su cui la gente ha deciso di accordarsi.” — Napoleon Bonaparte

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi.

Alle 21.15 torna l’appuntamento con la politica. Ernesto Rocco, insieme agli opinionisti Bruno Mautone e Olimpia Vano, conduce Palazzo di Città. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.

