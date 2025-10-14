Almanacco del 14 Ottobre. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 14 ottobre è il 287º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 78 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi storici di grande rilievo, la nascita e la scomparsa di figure illustri, e la celebrazione di importanti ricorrenze religiose e civili.
Santi del giorno
- San Callisto I (Papa e martire)
- San Celeste di Metz (Vescovo)
- San Donaziano di Reims (Vescovo)
- Santa Angadrisma (Badessa)
Nati il 14 Ottobre
- Dwight D. Eisenhower (1890), generale e presidente degli Stati Uniti
- Roger Moore (1927), attore britannico celebre per il ruolo di James Bond
- E. E. Cummings (1894), poeta e scrittore statunitense
- Ralph Lauren (1939), stilista e imprenditore statunitense
- Usher (1978), cantante e attore statunitense
- Gianni Infantino (1970), dirigente sportivo svizzero-italiano, presidente FIFA
- Renato Pozzetto (1940), attore e comico italiano
- Goffredo di Buglione (1060), condottiero crociato franco-italiano
Morti il 14 Ottobre
- Erwin Rommel (1944), generale tedesco noto come “la volpe del deserto”
- Leonard Bernstein (1990), compositore e direttore d’orchestra statunitense
- Bing Crosby (1977), cantante e attore statunitense
- Marcel Proust (1922), scrittore francese (data di morte erroneamente attribuita, in realtà deceduto il 18 novembre)
Eventi storici del 14 Ottobre
- 1066 – Battaglia di Hastings: Guglielmo il Conquistatore sconfigge l’esercito inglese e uccide re Aroldo II, segnando l’inizio della conquista normanna dell’Inghilterra.
- 1894 – Brevettato il pandoro: Domenico Melegatti ottiene il certificato di privativa industriale per il celebre dolce veronese.
- 1926 – Esordio di Winnie the Pooh: Il celebre personaggio fa la sua prima apparizione letteraria.
- 1947 – Primo volo supersonico: Chuck Yeager supera la barriera del suono a bordo del Bell X-1.
- 1962 – Crisi dei missili di Cuba: Inizia la tensione tra Stati Uniti e URSS che porterà il mondo sull’orlo della guerra nucleare.
Giornata mondiale
- Giornata mondiale per gli standard: Celebrata il 14 ottobre per riconoscere il contributo degli esperti che sviluppano gli standard internazionali.
Curiosità sui nati il 14 Ottobre
- Ralph Lauren, nato in una famiglia modesta nel Bronx, ha costruito un impero della moda partendo da una linea di cravatte.
- Dwight D. Eisenhower fu il primo presidente statunitense a utilizzare l’elicottero per spostamenti ufficiali.
- Roger Moore è stato l’attore che ha interpretato James Bond nel maggior numero di film della saga.
Citazione del giorno
“La storia è la versione degli eventi passati su cui la gente ha deciso di accordarsi.” — Napoleon Bonaparte
