Almanacco del 14 Novembre: nasce la Xbox. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 14 novembre è il 318º giorno dell’anno (319º negli anni bisestili), con soli 47 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi memorabili, la nascita di figure influenti e la celebrazione di importanti ricorrenze internazionali.
Santi celebrati
- San Lorenzo O’Toole, arcivescovo irlandese del XII secolo, noto per la sua opera di mediazione durante le invasioni normanne
- San Giuseppe Pignatelli, sacerdote gesuita spagnolo, restauratore della Compagnia di Gesù
Nati il 14 Novembre
- Jawaharlal Nehru (1889), primo Primo Ministro dell’India indipendente
- Claude Monet (1840), pittore francese, padre dell’Impressionismo
- Nellie Bly (1864), giornalista americana, pioniera del reportage investigativo
- Condoleezza Rice (1954), politica e accademica statunitense
- Carlo Emilio Gadda (1893), scrittore e ingegnere italiano
- Giancarlo Giannini (1942), attore e regista italiano
- Patrick Warburton (1964), attore statunitense
Morti il 14 Novembre
- Gioachino Rossini (1868), compositore italiano, autore del “Barbiere di Siviglia”
- Frederick Banting (1941), medico canadese, co-scopritore dell’insulina
- Michelangelo Antonioni (2007), regista italiano, noto per “Blow-Up” e “L’eclisse”
- Ernst Mach (1916), fisico e filosofo austriaco
Eventi storici del 14 Novembre
- 1851: Pubblicazione del romanzo “Moby Dick” di Herman Melville
- 1889: Nellie Bly parte per il giro del mondo in meno di 80 giorni, ispirata da Jules Verne
- 1922: La BBC inizia le trasmissioni radiofoniche nel Regno Unito
- 1969: La NASA lancia Apollo 12, seconda missione con allunaggio
- 1971: Mariner 9 entra in orbita attorno a Marte, prima sonda a farlo
- 2001: Microsoft lancia la console Xbox negli Stati Uniti
Giornata mondiale
Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della gestione della malattia.
Curiosità sui nati il 14 Novembre
- Claude Monet dipinse il celebre “Impression, soleil levant” nel 1872, dando il nome al movimento impressionista
- Nellie Bly completò il suo giro del mondo in soli 72 giorni, battendo il record immaginario del romanzo di Verne
- Jawaharlal Nehru è celebrato in India anche come “Children’s Day”, poiché amava profondamente i bambini
Citazione
“Non c’è nulla di più potente di un’idea il cui tempo è giunto.” — Victor Hugo
