Almanacco del 14 Novembre: nasce la Xbox. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 14 novembre è il 318º giorno dell’anno (319º negli anni bisestili), con soli 47 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi memorabili, la nascita di figure influenti e la celebrazione di importanti ricorrenze internazionali.

Santi celebrati

San Lorenzo O’Toole, arcivescovo irlandese del XII secolo, noto per la sua opera di mediazione durante le invasioni normanne

San Giuseppe Pignatelli, sacerdote gesuita spagnolo, restauratore della Compagnia di Gesù

Nati il 14 Novembre

Jawaharlal Nehru (1889), primo Primo Ministro dell’India indipendente

Claude Monet (1840), pittore francese, padre dell’Impressionismo

Nellie Bly (1864), giornalista americana, pioniera del reportage investigativo

Condoleezza Rice (1954), politica e accademica statunitense

Carlo Emilio Gadda (1893), scrittore e ingegnere italiano

Giancarlo Giannini (1942), attore e regista italiano

Patrick Warburton (1964), attore statunitense

Morti il 14 Novembre

Gioachino Rossini (1868), compositore italiano, autore del “Barbiere di Siviglia”

Frederick Banting (1941), medico canadese, co-scopritore dell’insulina

Michelangelo Antonioni (2007), regista italiano, noto per “Blow-Up” e “L’eclisse”

Ernst Mach (1916), fisico e filosofo austriaco

Eventi storici del 14 Novembre

1851: Pubblicazione del romanzo “Moby Dick” di Herman Melville

1889: Nellie Bly parte per il giro del mondo in meno di 80 giorni, ispirata da Jules Verne

1922: La BBC inizia le trasmissioni radiofoniche nel Regno Unito

1969: La NASA lancia Apollo 12, seconda missione con allunaggio

1971: Mariner 9 entra in orbita attorno a Marte, prima sonda a farlo

2001: Microsoft lancia la console Xbox negli Stati Uniti

Giornata mondiale

Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della gestione della malattia.

Curiosità sui nati il 14 Novembre

Claude Monet dipinse il celebre “Impression, soleil levant” nel 1872, dando il nome al movimento impressionista

Nellie Bly completò il suo giro del mondo in soli 72 giorni, battendo il record immaginario del romanzo di Verne

Jawaharlal Nehru è celebrato in India anche come “Children’s Day”, poiché amava profondamente i bambini

Citazione

“Non c’è nulla di più potente di un’idea il cui tempo è giunto.” — Victor Hugo

