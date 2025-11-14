Almanacco del 14 Novembre: nasce la Xbox. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 14 novembre segna la nascita della BBC, il lancio di Apollo 12, la Giornata Mondiale del Diabete e il viaggio di Nellie Bly intorno al mondo.

Xbox

Il 14 novembre è il 318º giorno dell’anno (319º negli anni bisestili), con soli 47 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi memorabili, la nascita di figure influenti e la celebrazione di importanti ricorrenze internazionali.

Santi celebrati

  • San Lorenzo O’Toole, arcivescovo irlandese del XII secolo, noto per la sua opera di mediazione durante le invasioni normanne
  • San Giuseppe Pignatelli, sacerdote gesuita spagnolo, restauratore della Compagnia di Gesù

Nati il 14 Novembre

  • Jawaharlal Nehru (1889), primo Primo Ministro dell’India indipendente
  • Claude Monet (1840), pittore francese, padre dell’Impressionismo
  • Nellie Bly (1864), giornalista americana, pioniera del reportage investigativo
  • Condoleezza Rice (1954), politica e accademica statunitense
  • Carlo Emilio Gadda (1893), scrittore e ingegnere italiano
  • Giancarlo Giannini (1942), attore e regista italiano
  • Patrick Warburton (1964), attore statunitense

Morti il 14 Novembre

  • Gioachino Rossini (1868), compositore italiano, autore del “Barbiere di Siviglia”
  • Frederick Banting (1941), medico canadese, co-scopritore dell’insulina
  • Michelangelo Antonioni (2007), regista italiano, noto per “Blow-Up” e “L’eclisse”
  • Ernst Mach (1916), fisico e filosofo austriaco

Eventi storici del 14 Novembre

  • 1851: Pubblicazione del romanzo “Moby Dick” di Herman Melville
  • 1889: Nellie Bly parte per il giro del mondo in meno di 80 giorni, ispirata da Jules Verne
  • 1922: La BBC inizia le trasmissioni radiofoniche nel Regno Unito
  • 1969: La NASA lancia Apollo 12, seconda missione con allunaggio
  • 1971: Mariner 9 entra in orbita attorno a Marte, prima sonda a farlo
  • 2001: Microsoft lancia la console Xbox negli Stati Uniti

Giornata mondiale

Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, istituita per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della gestione della malattia.

Curiosità sui nati il 14 Novembre

  • Claude Monet dipinse il celebre “Impression, soleil levant” nel 1872, dando il nome al movimento impressionista
  • Nellie Bly completò il suo giro del mondo in soli 72 giorni, battendo il record immaginario del romanzo di Verne
  • Jawaharlal Nehru è celebrato in India anche come “Children’s Day”, poiché amava profondamente i bambini

Citazione

“Non c’è nulla di più potente di un’idea il cui tempo è giunto.” — Victor Hugo

Programmi tv

