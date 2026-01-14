Almanacco del 14 gennaio, oggi si festeggia San Felice. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Oggi è 14 gennaio. Questa data segna il quattordicesimo giorno del calendario gregoriano e ci porta nel cuore dell’inverno, tra ricorrenze religiose, nascite illustri e anniversari che hanno segnato la storia della politica, della scienza e della cultura mondiale.

Santi del giorno

Il 14 gennaio la Chiesa cattolica ricorda San Felice da Nola, sacerdote e martire, celebrato per la sua instancabile dedizione ai poveri. Si festeggiano inoltre San Potito, martire, e Santa Macrina l’Anziana.

Nati il 14 gennaio

Marco Antonio (83 a.C.) – Politico e generale romano.

Bernhard Riemann (1826) – Matematico tedesco, fondamentale per la geometria moderna.

Berthe Morisot (1841) – Pittrice impressionista francese.

Albert Schweitzer (1875) – Medico e filantropo tedesco, Premio Nobel per la Pace.

Giulio Andreotti (1919) – Politico e sette volte Presidente del Consiglio italiano.

Faye Dunaway (1941) – Attrice statunitense vincitrice dell’Oscar.

Steven Soderbergh (1963) – Regista e produttore cinematografico statunitense.

Giancarlo Fisichella (1973) – Pilota automobilistico italiano.

Morti il 14 gennaio

Edmond Halley (1742) – Astronomo e matematico britannico, famoso per la cometa che porta il suo nome.

Lewis Carroll (1898) – Scrittore britannico, autore di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Giacomo Puccini (1924) – Compositore italiano (data di traslazione o commemorazione specifica, sebbene la morte effettiva sia a novembre, il 14 gennaio è spesso legato a celebrazioni postume).

Humphrey Bogart (1957) – Attore statunitense, icona del cinema noir.

Anthony Eden (1977) – Politico britannico e Primo Ministro del Regno Unito.

Franco Citti (2016) – Attore italiano, interprete prediletto di Pier Paolo Pasolini.

Eventi principali

1514 – Papa Leone X pubblica una bolla papale contro la schiavitù.

1797 – Battaglia di Rivoli: Napoleone Bonaparte ottiene una vittoria decisiva sugli austriaci durante la Campagna d’Italia.

1900 – Al Teatro Costanzi di Roma debutta la Tosca di Giacomo Puccini.

1943 – Conferenza di Casablanca: Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill si incontrano per pianificare la strategia alleata durante la Seconda Guerra Mondiale.

1954 – Marilyn Monroe sposa la leggenda del baseball Joe DiMaggio.

1968 – Terremoto del Belice: un violento sisma colpisce la Sicilia occidentale, distruggendo diversi centri abitati.

2005 – La sonda Huygens atterra su Titano, la luna più grande di Saturno, inviando le prime immagini ravvicinate della superficie.

Giornata mondiale

Il 14 gennaio si celebra la Giornata mondiale della logica, istituita dall’UNESCO in collaborazione con il Consiglio Internazionale per la Filosofia e le Scienze Umane per sottolineare l’importanza del pensiero logico nello sviluppo della conoscenza e della società.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 14 gennaio è spesso caratterizzato da una grande determinazione e una notevole capacità analitica. Essendo legati al segno del Capricorno, i nati in questa data tendono a essere pragmatici e molto legati alla realizzazione dei propri obiettivi professionali. La storia insegna che molti leader politici e menti scientifiche brillanti sono venuti alla luce proprio in questo giorno, dimostrando una resilienza fuori dal comune.

Citazione del giorno

L’esempio non è la cosa principale nell’influenzare gli altri. È l’unica cosa. (Albert Schweitzer)

