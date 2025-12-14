Almanacco del 14 dicembre. Oggi si festeggia San Giovanni della Croce

Il 14 dicembre è il 348º giorno del calendario gregoriano (il 349º negli anni bisestili) e mancano 17 giorni alla fine dell’anno. È una data che segna pietre miliari fondamentali per la scienza e l’esplorazione: dalla nascita della fisica quantistica alla conquista dei confini più remoti della Terra e dello spazio. Per l’Italia, rappresenta anche un momento storico di ingresso nella comunità internazionale moderna.

I santi celebrati il 14 dicembre

La Chiesa cattolica venera oggi San Giovanni della Croce (Juan de la Cruz), sacerdote e dottore della Chiesa, co-fondatore dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi insieme a Santa Teresa d’Avila e figura somma della mistica cristiana. Si ricordano inoltre:

San Venanzio Fortunato , vescovo e poeta, autore di celebri inni sacri.

, vescovo e poeta, autore di celebri inni sacri. San Matroniano , eremita.

, eremita. Santi Erone, Ateo, Isidoro e Dioscuro , martiri in Egitto.

, martiri in Egitto. San Pompeo, vescovo.

I principali nati il 14 dicembre

In questo elenco sono riportati i personaggi storici e le celebrità italiane e straniere nate oggi:

Nostradamus (1503), astrologo, scrittore e farmacista francese, famoso in tutto il mondo per le sue criptiche profezie.

(1503), astrologo, scrittore e farmacista francese, famoso in tutto il mondo per le sue criptiche profezie. Tycho Brahe (1546), astronomo danese, le cui osservazioni precise dei moti planetari posero le basi per le scoperte di Keplero.

(1546), astronomo danese, le cui osservazioni precise dei moti planetari posero le basi per le scoperte di Keplero. Giorgio VI del Regno Unito (1895), re britannico, padre della regina Elisabetta II, noto per aver guidato il paese durante la Seconda guerra mondiale e simbolo di resilienza.

(1895), re britannico, padre della regina Elisabetta II, noto per aver guidato il paese durante la Seconda guerra mondiale e simbolo di resilienza. Ave Ninchi (1915), attrice e conduttrice televisiva italiana, caratterista amata per la sua simpatia e verve.

(1915), attrice e conduttrice televisiva italiana, caratterista amata per la sua simpatia e verve. Remo Girone (1948), attore italiano, celebre per il ruolo di Tano Cariddi nella serie “La piovra”.

(1948), attore italiano, celebre per il ruolo di Tano Cariddi nella serie “La piovra”. Vinicio Capossela (1965), cantautore, polistrumentista e scrittore italiano, artista dallo stile eclettico e visionario.

(1965), cantautore, polistrumentista e scrittore italiano, artista dallo stile eclettico e visionario. Michael Owen (1979), ex calciatore inglese, vincitore del Pallone d’oro nel 2001.

(1979), ex calciatore inglese, vincitore del Pallone d’oro nel 2001. Vanessa Hudgens (1988), attrice e cantante statunitense, divenuta famosa con il film “High School Musical”.

I principali morti il 14 dicembre

Si ricordano oggi le scomparsi di illustri personalità italiane e internazionali:

Papa Adriano II (872), 106º pontefice della Chiesa cattolica.

(872), 106º pontefice della Chiesa cattolica. George Washington (1799), politico e generale statunitense, primo Presidente degli Stati Uniti d’America e “padre fondatore” della nazione.

(1799), politico e generale statunitense, primo Presidente degli Stati Uniti d’America e “padre fondatore” della nazione. Andrej Sacharov (1989), fisico sovietico e attivista per i diritti umani, Premio Nobel per la pace nel 1975 per la sua opposizione al regime e alla proliferazione nucleare.

(1989), fisico sovietico e attivista per i diritti umani, Premio Nobel per la pace nel 1975 per la sua opposizione al regime e alla proliferazione nucleare. Friedrich Dürrenmatt (1990), scrittore e drammaturgo svizzero, autore di opere come “La visita della vecchia signora” e “La promessa”.

(1990), scrittore e drammaturgo svizzero, autore di opere come “La visita della vecchia signora” e “La promessa”. Peter O’Toole (2013), attore irlandese, leggendario interprete di “Lawrence d’Arabia”, noto per il suo talento shakespeariano e la sua vita sregolata.

I principali eventi del 14 dicembre

Ecco una selezione dei fatti storici accaduti in questa data:

1900 : Il fisico tedesco Max Planck presenta alla Società Tedesca di Fisica la sua teoria sui quanti, formulando la legge sulla radiazione del corpo nero. È considerata la data di nascita della meccanica quantistica.

: Il fisico tedesco Max Planck presenta alla Società Tedesca di Fisica la sua teoria sui quanti, formulando la legge sulla radiazione del corpo nero. È considerata la data di nascita della meccanica quantistica. 1911 : L’esploratore norvegese Roald Amundsen, insieme a quattro compagni, è il primo uomo a raggiungere il Polo Sud geografico, battendo la spedizione britannica di Robert Falcon Scott.

: L’esploratore norvegese Roald Amundsen, insieme a quattro compagni, è il primo uomo a raggiungere il Polo Sud geografico, battendo la spedizione britannica di Robert Falcon Scott. 1955 : L’Italia viene ufficialmente ammessa nell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), segnando il pieno reinserimento del Paese nella comunità internazionale dopo la Seconda guerra mondiale.

: L’Italia viene ufficialmente ammessa nell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), segnando il pieno reinserimento del Paese nella comunità internazionale dopo la Seconda guerra mondiale. 1972 : L’astronauta Eugene Cernan risale sul modulo lunare dell’Apollo 17, lasciando le ultime impronte umane sulla superficie della Luna del XX secolo.

: L’astronauta Eugene Cernan risale sul modulo lunare dell’Apollo 17, lasciando le ultime impronte umane sulla superficie della Luna del XX secolo. 1995 : A Parigi vengono firmati ufficialmente gli Accordi di Dayton, che pongono fine alla guerra in Bosnia ed Erzegovina.

: A Parigi vengono firmati ufficialmente gli Accordi di Dayton, che pongono fine alla guerra in Bosnia ed Erzegovina. 2003 : A Venezia riapre il Teatro La Fenice con un concerto diretto da Riccardo Muti, dopo la ricostruzione seguita al devastante incendio del 1996.

: A Venezia riapre il Teatro La Fenice con un concerto diretto da Riccardo Muti, dopo la ricostruzione seguita al devastante incendio del 1996. 2004: Viene inaugurato in Francia il viadotto di Millau, il ponte veicolare più alto del mondo, capolavoro di ingegneria progettato da Norman Foster.

Giornata mondiale

Sebbene non ci sia una giornata ufficiale ONU di primo piano, il 14 dicembre è conosciuto popolarmente come il Monkey Day (Giornata mondiale della scimmia). Nata nel 2000 in modo non ufficiale, la ricorrenza si è diffusa a livello internazionale per celebrare i primati e sensibilizzare sulle minacce alla loro conservazione e sul benessere degli animali.

Curiosità

La corsa al Polo : Quando Roald Amundsen arrivò al Polo Sud il 14 dicembre 1911, piantò la bandiera norvegese e lasciò una tenda con una lettera indirizzata al Re di Norvegia e una nota per il rivale Scott, nel caso non fosse riuscito a tornare indietro. Scott arrivò sul posto 35 giorni dopo, trovando la prova della sua sconfitta.

: Quando Roald Amundsen arrivò al Polo Sud il 14 dicembre 1911, piantò la bandiera norvegese e lasciò una tenda con una lettera indirizzata al Re di Norvegia e una nota per il rivale Scott, nel caso non fosse riuscito a tornare indietro. Scott arrivò sul posto 35 giorni dopo, trovando la prova della sua sconfitta. L’oracolo di Salon: Michel de Nostredame, noto come Nostradamus, iniziò la sua carriera come medico, distinguendosi nella lotta contro la peste. Le sue celebri “Centurie” furono scritte in quartine rimate e in un linguaggio volutamente oscuro, mescolando francese, latino, greco e provenzale per evitare l’accusa di stregoneria.

