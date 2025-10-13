Almanacco del 13 Ottobre. Oggi si celebra Sant’Edoardo. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 13 Ottobre segna l'arresto dei Templari, la fucilazione di Murat e l'apparizione di Fátima. Scopri eventi, nascite e curiosità di questa data storica.

Sant'Edoardo

Il 13 Ottobre è una data che attraversa secoli di storia, tra incoronazioni, arresti clamorosi e fondazioni memorabili. Dalla fine tragica di Gioacchino Murat all’apparizione mariana di Fátima, questo giorno racchiude eventi che hanno lasciato un segno profondo nella cultura, nella religione e nella politica mondiale.

Santi celebrati

  • San Edoardo il Confessore, re d’Inghilterra
  • Sant’Ambrogio Francesco Ferro, sacerdote e martire
  • Beato Alexandru Rusu, vescovo e martire

Nati il 13 Ottobre

  • Margaret Thatcher (1925), politica britannica, prima donna Primo Ministro del Regno Unito
  • Paul Simon (1941), cantautore statunitense
  • Marie Osmond (1959), cantante e attrice statunitense
  • Sacha Baron Cohen (1971), attore e comico britannico
  • Ian Thorpe (1982), nuotatore australiano
  • Giuseppe Verdi (1813), compositore italiano (nato il 10 ottobre, ma commemorato anche il 13 in alcune celebrazioni)
  • Demetrio Albertini (1971), calciatore italiano

Morti il 13 Ottobre

  • Claudio (54), imperatore romano, avvelenato
  • Gioacchino Murat (1815), re di Napoli, fucilato a Pizzo Calabro
  • Ed Sullivan (1974), conduttore televisivo statunitense
  • Kishore Kumar (1987), cantante e attore indiano
  • Antonio Cifariello (1968), attore italiano

Eventi storici del 13 Ottobre

  • 1307: I Cavalieri Templari vengono arrestati in Francia per ordine di Filippo il Bello con l’accusa di eresia.
  • 1399: Enrico di Bolingbroke è incoronato re d’Inghilterra con il nome di Enrico IV.
  • 1792: A Washington viene posata la prima pietra della Casa Bianca.
  • 1815: Gioacchino Murat viene fucilato nel castello di Pizzo Calabro.
  • 1820: Silvio Pellico è arrestato a Milano per affiliazione alla Carboneria.
  • 1917: A Fátima, in Portogallo, si verifica la cosiddetta “danza del sole”, ultima delle apparizioni mariane.
  • 1885: Fondazione del Georgia Institute of Technology ad Atlanta.
  • 1887: Prima rappresentazione dell’Otello di Verdi alla Scala di Milano.

Giornata mondiale

  • Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali

Curiosità sui nati il 13 Ottobre

  • Margaret Thatcher, soprannominata “la Lady di ferro”, ha governato il Regno Unito per undici anni, segnando profondamente la politica britannica.
  • Sacha Baron Cohen è noto per i suoi personaggi provocatori come Borat e Ali G, che hanno rivoluzionato la satira contemporanea.
  • Ian Thorpe, detto “Thorpedo”, ha vinto cinque medaglie d’oro olimpiche, diventando uno dei nuotatori più decorati della storia.

Citazione

“Essere potenti è come essere una signora. Se devi dirlo, non lo sei.” — Margaret Thatcher

