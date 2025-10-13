Almanacco del 13 Ottobre. Oggi si celebra Sant’Edoardo. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 13 Ottobre è una data che attraversa secoli di storia, tra incoronazioni, arresti clamorosi e fondazioni memorabili. Dalla fine tragica di Gioacchino Murat all’apparizione mariana di Fátima, questo giorno racchiude eventi che hanno lasciato un segno profondo nella cultura, nella religione e nella politica mondiale.
Santi celebrati
- San Edoardo il Confessore, re d’Inghilterra
- Sant’Ambrogio Francesco Ferro, sacerdote e martire
- Beato Alexandru Rusu, vescovo e martire
Nati il 13 Ottobre
- Margaret Thatcher (1925), politica britannica, prima donna Primo Ministro del Regno Unito
- Paul Simon (1941), cantautore statunitense
- Marie Osmond (1959), cantante e attrice statunitense
- Sacha Baron Cohen (1971), attore e comico britannico
- Ian Thorpe (1982), nuotatore australiano
- Giuseppe Verdi (1813), compositore italiano (nato il 10 ottobre, ma commemorato anche il 13 in alcune celebrazioni)
- Demetrio Albertini (1971), calciatore italiano
Morti il 13 Ottobre
- Claudio (54), imperatore romano, avvelenato
- Gioacchino Murat (1815), re di Napoli, fucilato a Pizzo Calabro
- Ed Sullivan (1974), conduttore televisivo statunitense
- Kishore Kumar (1987), cantante e attore indiano
- Antonio Cifariello (1968), attore italiano
Eventi storici del 13 Ottobre
- 1307: I Cavalieri Templari vengono arrestati in Francia per ordine di Filippo il Bello con l’accusa di eresia.
- 1399: Enrico di Bolingbroke è incoronato re d’Inghilterra con il nome di Enrico IV.
- 1792: A Washington viene posata la prima pietra della Casa Bianca.
- 1815: Gioacchino Murat viene fucilato nel castello di Pizzo Calabro.
- 1820: Silvio Pellico è arrestato a Milano per affiliazione alla Carboneria.
- 1917: A Fátima, in Portogallo, si verifica la cosiddetta “danza del sole”, ultima delle apparizioni mariane.
- 1885: Fondazione del Georgia Institute of Technology ad Atlanta.
- 1887: Prima rappresentazione dell’Otello di Verdi alla Scala di Milano.
Giornata mondiale
- Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali
Curiosità sui nati il 13 Ottobre
- Margaret Thatcher, soprannominata “la Lady di ferro”, ha governato il Regno Unito per undici anni, segnando profondamente la politica britannica.
- Sacha Baron Cohen è noto per i suoi personaggi provocatori come Borat e Ali G, che hanno rivoluzionato la satira contemporanea.
- Ian Thorpe, detto “Thorpedo”, ha vinto cinque medaglie d’oro olimpiche, diventando uno dei nuotatori più decorati della storia.
Citazione
“Essere potenti è come essere una signora. Se devi dirlo, non lo sei.” — Margaret Thatcher
