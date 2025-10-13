Almanacco del 13 Ottobre. Oggi si celebra Sant’Edoardo. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 13 Ottobre è una data che attraversa secoli di storia, tra incoronazioni, arresti clamorosi e fondazioni memorabili. Dalla fine tragica di Gioacchino Murat all’apparizione mariana di Fátima, questo giorno racchiude eventi che hanno lasciato un segno profondo nella cultura, nella religione e nella politica mondiale.

Santi celebrati

San Edoardo il Confessore, re d’Inghilterra

Sant’Ambrogio Francesco Ferro, sacerdote e martire

Beato Alexandru Rusu, vescovo e martire

Nati il 13 Ottobre

Margaret Thatcher (1925), politica britannica, prima donna Primo Ministro del Regno Unito

Paul Simon (1941), cantautore statunitense

Marie Osmond (1959), cantante e attrice statunitense

Sacha Baron Cohen (1971), attore e comico britannico

Ian Thorpe (1982), nuotatore australiano

Giuseppe Verdi (1813), compositore italiano (nato il 10 ottobre, ma commemorato anche il 13 in alcune celebrazioni)

Demetrio Albertini (1971), calciatore italiano

Morti il 13 Ottobre

Claudio (54), imperatore romano, avvelenato

Gioacchino Murat (1815), re di Napoli, fucilato a Pizzo Calabro

Ed Sullivan (1974), conduttore televisivo statunitense

Kishore Kumar (1987), cantante e attore indiano

Antonio Cifariello (1968), attore italiano

Eventi storici del 13 Ottobre

1307: I Cavalieri Templari vengono arrestati in Francia per ordine di Filippo il Bello con l’accusa di eresia.

1399: Enrico di Bolingbroke è incoronato re d’Inghilterra con il nome di Enrico IV.

1792: A Washington viene posata la prima pietra della Casa Bianca.

1815: Gioacchino Murat viene fucilato nel castello di Pizzo Calabro.

1820: Silvio Pellico è arrestato a Milano per affiliazione alla Carboneria.

1917: A Fátima, in Portogallo, si verifica la cosiddetta “danza del sole”, ultima delle apparizioni mariane.

1885: Fondazione del Georgia Institute of Technology ad Atlanta.

1887: Prima rappresentazione dell’Otello di Verdi alla Scala di Milano.

Giornata mondiale

Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali

Curiosità sui nati il 13 Ottobre

Margaret Thatcher, soprannominata “la Lady di ferro”, ha governato il Regno Unito per undici anni, segnando profondamente la politica britannica.

Sacha Baron Cohen è noto per i suoi personaggi provocatori come Borat e Ali G, che hanno rivoluzionato la satira contemporanea.

Ian Thorpe, detto “Thorpedo”, ha vinto cinque medaglie d’oro olimpiche, diventando uno dei nuotatori più decorati della storia.

Citazione

“Essere potenti è come essere una signora. Se devi dirlo, non lo sei.” — Margaret Thatcher

