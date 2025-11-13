Almanacco del 13 Novembre, oggi si festeggia San Diego. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 13 Novembre è il 317º giorno dell’anno (318º negli anni bisestili) e mancano 48 giorni alla fine del calendario gregoriano. In questa data si sono verificati eventi storici di rilievo, sono nati e morti personaggi importanti, e si celebra una giornata mondiale dedicata alla gentilezza.
Santi celebrati il 13 Novembre
- Sant’Omobono Tucenghi, patrono dei sarti e degli imprenditori
- San Diego di Alcalà, religioso francescano
- San Brizio di Tours, vescovo
- San Dalmazio di Rodez, vescovo
- San Niccolò I, papa
- San Quinziano, vescovo
- Sant’Agostina Pietrantoni, religiosa
Nati il 13 Novembre (italiani e stranieri)
- Alberto Lattuada (1914), regista e sceneggiatore italiano
- Whoopi Goldberg (1955), attrice e conduttrice statunitense
- Gérard De Nerval (1808), poeta e scrittore francese
- Jimmy Kimmel (1967), conduttore televisivo statunitense
- Jean Seberg (1938), attrice statunitense
- Ayaan Hirsi Ali (1969), attivista e politica somala-naturalizzata olandese
- Monique Coleman (1980), attrice statunitense
Morti il 13 Novembre
- Sant’Omobono Tucenghi (1197), mercante e santo italiano
- Vittorio De Sica (1974), regista e attore italiano
- Camille Saint-Saëns (1921), compositore francese
- Carl Sagan (1996), astrofisico e divulgatore scientifico statunitense
Eventi storici del 13 Novembre
- 1742: Papa Benedetto XIV pubblica l’enciclica “Certiores Effecti” sull’eucaristia
- 1775: Le forze americane di Ethan Allen conquistano Montréal durante la Guerra d’Indipendenza
- 1851: Il Denny Party sbarca ad Alki Point, fondando la futura Seattle
- 1887: “Domenica di sangue” a Londra, scontri tra manifestanti e polizia
- 1940: Esce nelle sale il film “Fantasia” di Walt Disney
- 2015: Attentati terroristici a Parigi, con oltre 130 vittime
Giornata mondiale
Il 13 Novembre si celebra la Giornata mondiale della gentilezza, istituita per promuovere atti di cortesia, empatia e solidarietà tra le persone.
Curiosità sui nati il 13 Novembre
- Whoopi Goldberg è una delle poche artiste ad aver vinto un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award
- Alberto Lattuada fu tra i primi registi italiani a fondere cinema e letteratura, collaborando con Fellini
- Jimmy Kimmel ha iniziato la sua carriera come conduttore radiofonico prima di diventare volto noto della TV americana
Citazione del giorno
“La scienza è più che un corpo di conoscenze: è un modo di pensare.” — Carl Sagan
Programmi tv
Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi Podcast. Alle 20.40 Alessandra Pazzanese con Maestri del Fare ci porta a conoscere associazioni e figure del mondo del volontariato; a seguire, alle 21:15, City Live con Maria Emilia Cobucci e il suo filo diretto con i sindaci del territorio. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.