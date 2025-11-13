Almanacco del 13 Novembre, oggi si festeggia San Diego. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

San Diego

Il 13 Novembre è il 317º giorno dell’anno (318º negli anni bisestili) e mancano 48 giorni alla fine del calendario gregoriano. In questa data si sono verificati eventi storici di rilievo, sono nati e morti personaggi importanti, e si celebra una giornata mondiale dedicata alla gentilezza.

Santi celebrati il 13 Novembre

  • Sant’Omobono Tucenghi, patrono dei sarti e degli imprenditori
  • San Diego di Alcalà, religioso francescano
  • San Brizio di Tours, vescovo
  • San Dalmazio di Rodez, vescovo
  • San Niccolò I, papa
  • San Quinziano, vescovo
  • Sant’Agostina Pietrantoni, religiosa

Nati il 13 Novembre (italiani e stranieri)

  • Alberto Lattuada (1914), regista e sceneggiatore italiano
  • Whoopi Goldberg (1955), attrice e conduttrice statunitense
  • Gérard De Nerval (1808), poeta e scrittore francese
  • Jimmy Kimmel (1967), conduttore televisivo statunitense
  • Jean Seberg (1938), attrice statunitense
  • Ayaan Hirsi Ali (1969), attivista e politica somala-naturalizzata olandese
  • Monique Coleman (1980), attrice statunitense

Morti il 13 Novembre

  • Sant’Omobono Tucenghi (1197), mercante e santo italiano
  • Vittorio De Sica (1974), regista e attore italiano
  • Camille Saint-Saëns (1921), compositore francese
  • Carl Sagan (1996), astrofisico e divulgatore scientifico statunitense

Eventi storici del 13 Novembre

  • 1742: Papa Benedetto XIV pubblica l’enciclica “Certiores Effecti” sull’eucaristia
  • 1775: Le forze americane di Ethan Allen conquistano Montréal durante la Guerra d’Indipendenza
  • 1851: Il Denny Party sbarca ad Alki Point, fondando la futura Seattle
  • 1887: “Domenica di sangue” a Londra, scontri tra manifestanti e polizia
  • 1940: Esce nelle sale il film “Fantasia” di Walt Disney
  • 2015: Attentati terroristici a Parigi, con oltre 130 vittime

Giornata mondiale

Il 13 Novembre si celebra la Giornata mondiale della gentilezza, istituita per promuovere atti di cortesia, empatia e solidarietà tra le persone.

Curiosità sui nati il 13 Novembre

  • Whoopi Goldberg è una delle poche artiste ad aver vinto un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award
  • Alberto Lattuada fu tra i primi registi italiani a fondere cinema e letteratura, collaborando con Fellini
  • Jimmy Kimmel ha iniziato la sua carriera come conduttore radiofonico prima di diventare volto noto della TV americana

Citazione del giorno

“La scienza è più che un corpo di conoscenze: è un modo di pensare.” — Carl Sagan

Programmi tv

