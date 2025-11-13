Almanacco del 13 Novembre, oggi si festeggia San Diego. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 13 Novembre è il 317º giorno dell’anno (318º negli anni bisestili) e mancano 48 giorni alla fine del calendario gregoriano. In questa data si sono verificati eventi storici di rilievo, sono nati e morti personaggi importanti, e si celebra una giornata mondiale dedicata alla gentilezza.

Santi celebrati il 13 Novembre

Sant’Omobono Tucenghi, patrono dei sarti e degli imprenditori

San Diego di Alcalà, religioso francescano

San Brizio di Tours, vescovo

San Dalmazio di Rodez, vescovo

San Niccolò I, papa

San Quinziano, vescovo

Sant’Agostina Pietrantoni, religiosa

Nati il 13 Novembre (italiani e stranieri)

Alberto Lattuada (1914), regista e sceneggiatore italiano

Whoopi Goldberg (1955), attrice e conduttrice statunitense

Gérard De Nerval (1808), poeta e scrittore francese

Jimmy Kimmel (1967), conduttore televisivo statunitense

Jean Seberg (1938), attrice statunitense

Ayaan Hirsi Ali (1969), attivista e politica somala-naturalizzata olandese

Monique Coleman (1980), attrice statunitense

Morti il 13 Novembre

Sant’Omobono Tucenghi (1197), mercante e santo italiano

Vittorio De Sica (1974), regista e attore italiano

Camille Saint-Saëns (1921), compositore francese

Carl Sagan (1996), astrofisico e divulgatore scientifico statunitense

Eventi storici del 13 Novembre

1742: Papa Benedetto XIV pubblica l’enciclica “Certiores Effecti” sull’eucaristia

1775: Le forze americane di Ethan Allen conquistano Montréal durante la Guerra d’Indipendenza

1851: Il Denny Party sbarca ad Alki Point, fondando la futura Seattle

1887: “Domenica di sangue” a Londra, scontri tra manifestanti e polizia

1940: Esce nelle sale il film “Fantasia” di Walt Disney

2015: Attentati terroristici a Parigi, con oltre 130 vittime

Giornata mondiale

Il 13 Novembre si celebra la Giornata mondiale della gentilezza, istituita per promuovere atti di cortesia, empatia e solidarietà tra le persone.

Curiosità sui nati il 13 Novembre

Whoopi Goldberg è una delle poche artiste ad aver vinto un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award

Alberto Lattuada fu tra i primi registi italiani a fondere cinema e letteratura, collaborando con Fellini

Jimmy Kimmel ha iniziato la sua carriera come conduttore radiofonico prima di diventare volto noto della TV americana

Citazione del giorno

“La scienza è più che un corpo di conoscenze: è un modo di pensare.” — Carl Sagan

