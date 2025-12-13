Almanacco del 13 Dicembre, oggi si festeggia Santa Lucia

Il 13 dicembre è il 347º giorno del calendario gregoriano (il 348º negli anni bisestili) e mancano 18 giorni alla fine dell’anno. È una data avvolta da un’aura di magia e tradizione popolare, legata indissolubilmente alla figura di Santa Lucia. Sebbene il solstizio d’inverno astronomico cada qualche giorno dopo, il proverbio popolare ricorda questo giorno come “il più corto che ci sia”, retaggio del vecchio calendario giuliano. È una giornata che unisce fede, storia dell’arte e importanti svolte geopolitiche contemporanee.

I santi celebrati il 13 dicembre

La Chiesa cattolica venera oggi Santa Lucia, vergine e martire siracusana, patrona della vista, degli occhi, degli elettricisti e degli oculisti. La sua festa è molto sentita in Italia, specialmente a Siracusa, Verona e Bergamo, dove porta doni ai bambini. Si ricordano inoltre:

Sant’Antioco di Sulcis , martire, patrono della Sardegna.

Sant'Ottilia di Hohenburg , badessa, invocata per le malattie degli occhi.

Sant'Aristone , martire.

, martire. Sant’Eustrazio, martire.

I principali nati il 13 dicembre

In questo elenco sono riportati i personaggi storici e le celebrità italiane e straniere nate oggi:

Enrico IV di Francia (1553), re di Francia, primo monarca del ramo Borbone, noto per l’Editto di Nantes.

Heinrich Heine (1797), poeta tedesco, uno dei più importanti scrittori della transizione tra romanticismo e realismo.

Werner von Siemens (1816), imprenditore e ingegnere tedesco, fondatore della celebre azienda elettrotecnica.

Dick Van Dyke (1925), attore e comico statunitense, indimenticabile protagonista di "Mary Poppins" e "Un detective in corsia".

Christopher Plummer (1929), attore canadese, premio Oscar, noto per la sua eleganza e versatilità in teatro e al cinema.

Steve Buscemi (1957), attore e regista statunitense, icona del cinema indipendente e volto noto dei film dei fratelli Coen.

Jamie Foxx (1967), attore e cantante statunitense, premio Oscar per l'interpretazione di Ray Charles nel film "Ray".

Elisa Di Francisca (1982), schermitrice italiana, campionessa olimpica specializzata nel fioretto.

(1982), schermitrice italiana, campionessa olimpica specializzata nel fioretto. Taylor Swift (1989), cantautrice statunitense, popstar di fama globale e figura influente nell’industria musicale.

I principali morti il 13 dicembre

Si ricordano oggi le scomparsi di illustri personalità italiane e internazionali:

Donatello (1466), scultore, orafo e disegnatore italiano, uno dei padri del Rinascimento fiorentino.

Samuel Johnson (1784), critico letterario, poeta e saggista britannico, autore del primo grande dizionario della lingua inglese.

Vassily Kandinsky (1944), pittore russo naturalizzato francese, creatore della pittura astratta.

Grandma Moses (1961), pittrice statunitense, celebre esponente dell'arte naïf, divenuta famosa in tarda età.

(1961), pittrice statunitense, celebre esponente dell’arte naïf, divenuta famosa in tarda età. Paul Samuelson (2009), economista statunitense, premio Nobel per l’economia nel 1970.

I principali eventi del 13 dicembre

Ecco una selezione dei fatti storici accaduti in questa data:

1294 : Celestino V (Pietro da Morrone) legge la formula della sua rinuncia al papato. È il famoso “Gran Rifiuto” citato da Dante Alighieri, che apre la strada all’elezione di Bonifacio VIII.

Si apre ufficialmente il Concilio di Trento, indetto da Papa Paolo III, evento cruciale per la Controriforma cattolica in risposta alla Riforma protestante.

L'esploratore olandese Abel Tasman avvista per la prima volta la Nuova Zelanda.

Battaglia del Rio de la Plata, il primo grande scontro navale della Seconda guerra mondiale tra la Royal Navy britannica e la corazzata tedesca Admiral Graf Spee.

Malta diventa una repubblica all'interno del Commonwealth, sostituendo la regina Elisabetta II con un presidente come capo di stato.

Durante l'operazione "Alba Rossa", le forze speciali statunitensi catturano l'ex dittatore iracheno Saddam Hussein, trovato nascosto in una buca vicino alla sua città natale, Tikrit.

: Durante l’operazione “Alba Rossa”, le forze speciali statunitensi catturano l’ex dittatore iracheno Saddam Hussein, trovato nascosto in una buca vicino alla sua città natale, Tikrit. 2011: Strage di Liegi. In Belgio, un uomo lancia granate e spara sulla folla in Piazza Saint-Lambert, uccidendo 6 persone e ferendone oltre 120 prima di suicidarsi.

Giornata mondiale

In Italia, in concomitanza con la festa della patrona della vista, si celebra la Giornata nazionale del cieco. La ricorrenza mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle problematiche, le necessità e i diritti delle persone non vedenti e ipovedenti, promuovendo l’integrazione sociale e la prevenzione delle patologie oculari.

Curiosità

Il numero fortunato : Taylor Swift, nata il 13 dicembre, ha un rapporto speciale con il numero 13, spesso considerato sfortunato. Lei lo considera il suo portafortuna assoluto: è nata il 13, ha compiuto 13 anni di venerdì 13, il suo primo album è diventato disco d’oro in 13 settimane e spesso si disegna il numero 13 sulla mano prima dei concerti.

L'eroe silenzioso: L'attore Steve Buscemi, nato oggi, prima di diventare famoso era un vigile del fuoco a New York. Dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, tornò alla sua vecchia caserma, la Engine 55, e lavorò per diversi giorni turni di 12 ore scavando tra le macerie del World Trade Center alla ricerca di sopravvissuti, rifiutando interviste e foto per non distogliere l'attenzione dalla tragedia.

Citazione del giorno