Almanacco del 12 Ottobre: Cristoforo Colombo scoprì l’America

Il 12 Ottobre segna la scoperta dell’America, l’inizio dell’Oktoberfest e la nascita di grandi personalità. Scopri tutti i fatti storici e le curiosità.

Cristofoto Colombo

Il 12 Ottobre è una data che ha segnato svolte epocali nella storia mondiale, dalla scoperta del Nuovo Mondo alla fondazione di istituzioni che hanno plasmato la società moderna. È anche un giorno ricco di ricorrenze religiose, nascite illustri e eventi memorabili che meritano di essere ricordati.

Santi celebrati

  • San Serafino da Montegranaro, frate cappuccino
  • San Felice IV, papa
  • San Edisto, martire

Nati il 12 Ottobre

  • Luciano Pavarotti (1935), tenore italiano
  • Hugh Jackman (1968), attore australiano
  • Giuseppe Verdi (1813), compositore italiano (nato il 10 ottobre, ma celebrato il 12 in alcune commemorazioni)
  • Kirk Cameron (1970), attore statunitense
  • Josh Hutcherson (1992), attore statunitense
  • Marion Jones (1975), atleta statunitense
  • Aleksei Leonov (1934), cosmonauta russo
  • Roberto Baggio (1967), calciatore italiano

Morti il 12 Ottobre

  • Edith Cavell (1915), infermiera britannica giustiziata dai tedeschi
  • John Denver (1997), cantautore statunitense, morto in un incidente aereo
  • Anatole France (1924), scrittore francese, premio Nobel
  • Tomás de Torquemada (1498), inquisitore spagnolo

Eventi storici del 12 Ottobre

  • 1492: Cristoforo Colombo approda sull’isola di Guanahani, battezzata San Salvador, segnando l’inizio della scoperta dell’America.
  • 1792: Prima celebrazione del Columbus Day a New York.
  • 1810: Si tiene il primo Oktoberfest a Monaco di Baviera.
  • 1847: Fondazione della Siemens & Halske da parte di Werner von Siemens.
  • 1931: Guglielmo Marconi illumina il Cristo Redentore di Rio de Janeiro con un segnale radio da Roma.
  • 1946: L’Italia adotta l’Inno di Mameli come inno nazionale provvisorio.
  • 1960: Nikita Chruščёv protesta all’ONU battendo la scarpa sul tavolo.
  • 1928: Primo utilizzo del polmone d’acciaio al Children’s Hospital di Boston.

Giornata mondiale

  • Giornata mondiale contro l’artrite reumatoide

Curiosità sui nati il 12 Ottobre

  • Hugh Jackman, noto per il ruolo di Wolverine, ha anche una formazione da cantante e ballerino, e ha condotto gli Oscar.
  • Aleksei Leonov fu il primo uomo a compiere una passeggiata spaziale nel 1965.
  • Roberto Baggio, soprannominato “il Divin Codino”, è considerato uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi.

Citazione

“La scoperta consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e nel pensare ciò che nessuno ha pensato.” — Albert Szent-Györgyi

