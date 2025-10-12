Almanacco del 12 Ottobre: Cristoforo Colombo scoprì l’America

Il 12 Ottobre è una data che ha segnato svolte epocali nella storia mondiale, dalla scoperta del Nuovo Mondo alla fondazione di istituzioni che hanno plasmato la società moderna. È anche un giorno ricco di ricorrenze religiose, nascite illustri e eventi memorabili che meritano di essere ricordati.
Santi celebrati
- San Serafino da Montegranaro, frate cappuccino
- San Felice IV, papa
- San Edisto, martire
Nati il 12 Ottobre
- Luciano Pavarotti (1935), tenore italiano
- Hugh Jackman (1968), attore australiano
- Giuseppe Verdi (1813), compositore italiano (nato il 10 ottobre, ma celebrato il 12 in alcune commemorazioni)
- Kirk Cameron (1970), attore statunitense
- Josh Hutcherson (1992), attore statunitense
- Marion Jones (1975), atleta statunitense
- Aleksei Leonov (1934), cosmonauta russo
- Roberto Baggio (1967), calciatore italiano
Morti il 12 Ottobre
- Edith Cavell (1915), infermiera britannica giustiziata dai tedeschi
- John Denver (1997), cantautore statunitense, morto in un incidente aereo
- Anatole France (1924), scrittore francese, premio Nobel
- Tomás de Torquemada (1498), inquisitore spagnolo
Eventi storici del 12 Ottobre
- 1492: Cristoforo Colombo approda sull’isola di Guanahani, battezzata San Salvador, segnando l’inizio della scoperta dell’America.
- 1792: Prima celebrazione del Columbus Day a New York.
- 1810: Si tiene il primo Oktoberfest a Monaco di Baviera.
- 1847: Fondazione della Siemens & Halske da parte di Werner von Siemens.
- 1931: Guglielmo Marconi illumina il Cristo Redentore di Rio de Janeiro con un segnale radio da Roma.
- 1946: L’Italia adotta l’Inno di Mameli come inno nazionale provvisorio.
- 1960: Nikita Chruščёv protesta all’ONU battendo la scarpa sul tavolo.
- 1928: Primo utilizzo del polmone d’acciaio al Children’s Hospital di Boston.
Giornata mondiale
- Giornata mondiale contro l’artrite reumatoide
Curiosità sui nati il 12 Ottobre
- Hugh Jackman, noto per il ruolo di Wolverine, ha anche una formazione da cantante e ballerino, e ha condotto gli Oscar.
- Aleksei Leonov fu il primo uomo a compiere una passeggiata spaziale nel 1965.
- Roberto Baggio, soprannominato “il Divin Codino”, è considerato uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi.
Citazione
“La scoperta consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e nel pensare ciò che nessuno ha pensato.” — Albert Szent-Györgyi