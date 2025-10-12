Almanacco del 12 Ottobre: Cristoforo Colombo scoprì l’America

Il 12 Ottobre è una data che ha segnato svolte epocali nella storia mondiale, dalla scoperta del Nuovo Mondo alla fondazione di istituzioni che hanno plasmato la società moderna. È anche un giorno ricco di ricorrenze religiose, nascite illustri e eventi memorabili che meritano di essere ricordati.

Santi celebrati

San Serafino da Montegranaro, frate cappuccino

San Felice IV, papa

San Edisto, martire

Nati il 12 Ottobre

Luciano Pavarotti (1935), tenore italiano

Hugh Jackman (1968), attore australiano

Giuseppe Verdi (1813), compositore italiano (nato il 10 ottobre, ma celebrato il 12 in alcune commemorazioni)

Kirk Cameron (1970), attore statunitense

Josh Hutcherson (1992), attore statunitense

Marion Jones (1975), atleta statunitense

Aleksei Leonov (1934), cosmonauta russo

Roberto Baggio (1967), calciatore italiano

Morti il 12 Ottobre

Edith Cavell (1915), infermiera britannica giustiziata dai tedeschi

John Denver (1997), cantautore statunitense, morto in un incidente aereo

Anatole France (1924), scrittore francese, premio Nobel

Tomás de Torquemada (1498), inquisitore spagnolo

Eventi storici del 12 Ottobre

1492: Cristoforo Colombo approda sull’isola di Guanahani, battezzata San Salvador, segnando l’inizio della scoperta dell’America.

1792: Prima celebrazione del Columbus Day a New York.

1810: Si tiene il primo Oktoberfest a Monaco di Baviera.

1847: Fondazione della Siemens & Halske da parte di Werner von Siemens.

1931: Guglielmo Marconi illumina il Cristo Redentore di Rio de Janeiro con un segnale radio da Roma.

1946: L’Italia adotta l’Inno di Mameli come inno nazionale provvisorio.

1960: Nikita Chruščёv protesta all’ONU battendo la scarpa sul tavolo.

1928: Primo utilizzo del polmone d’acciaio al Children’s Hospital di Boston.

Giornata mondiale

Giornata mondiale contro l’artrite reumatoide

Curiosità sui nati il 12 Ottobre

Hugh Jackman, noto per il ruolo di Wolverine, ha anche una formazione da cantante e ballerino, e ha condotto gli Oscar.

Aleksei Leonov fu il primo uomo a compiere una passeggiata spaziale nel 1965.

Roberto Baggio, soprannominato “il Divin Codino”, è considerato uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi.

Citazione