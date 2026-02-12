Almanacco del 12 novembre: moriva oggi Charles Schulz, creatore di Snoopy

Il 12 febbraio è una data che attraversa i secoli unendo la scienza, la politica e la letteratura. È il quarantatreesimo giorno del calendario gregoriano e segna spesso un momento di transizione verso la fine dell’inverno, caratterizzato storicamente da scoperte che hanno cambiato la nostra visione del mondo e da nascite di figure monumentali per la storia moderna.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora diversi santi e martiri tra cui i Santi Martiri di Abitina, un gruppo di cristiani che nel 304 d.C. sfidarono il divieto dell’imperatore Diocleziano di celebrare l’eucaristia. Si ricorda inoltre San Benedetto d’Aniane, riformatore della vita monastica, e Sant’Eulalia di Barcellona, giovane martire e patrona della città spagnola.

Nati celebri del 12 febbraio

Charles Darwin (1809): naturalista britannico, celebre per la teoria dell’evoluzione.

Abraham Lincoln (1809): 16° Presidente degli Stati Uniti d’America, guidò il Paese durante la Guerra Civile.

Franco Zeffirelli (1923): regista, sceneggiatore e politico italiano, noto per le sue produzioni liriche e cinematografiche.

Christina Ricci (1980): attrice statunitense, famosa fin da giovanissima per il ruolo di Mercoledì Addams.

Anna Pavlova (1881): leggendaria ballerina russa, considerata una delle più grandi di tutti i tempi.

Emanuele Filiberto di Savoia (1528): duca di Savoia, detto Testa di Ferro, protagonista della riscossa sabauda.

Morti celebri del 12 febbraio

Immanuel Kant (1804): filosofo tedesco, esponente di punta dell’Illuminismo.

Elio Vittorini (1966): scrittore e critico letterario italiano, autore di Conversazione in Sicilia.

Jean Renoir (1979): regista e sceneggiatore francese, tra i maestri del cinema mondiale.

Lady Jane Grey (1554): conosciuta come la regina dei nove giorni, giustiziata nella Torre di Londra.

Charles M. Schulz (2000): fumettista statunitense, creatore dei celebri Peanuts.

Eventi storici principali

1554: Lady Jane Grey viene decapitata per alto tradimento a soli 16 anni, dopo aver regnato sull’Inghilterra per poco più di una settimana.

1818: Il Cile dichiara formalmente l’indipendenza dalla Spagna.

1912: L’ultimo imperatore della Cina, il giovanissimo Pu Yi, abdica in seguito alla rivoluzione Xinhai, ponendo fine a millenni di dominio imperiale e dando vita alla Repubblica di Cina.

1924: George Gershwin esegue per la prima volta Rhapsody in Blue alla Aeolian Hall di New York.

2001: La sonda spaziale NEAR Shoemaker atterra sull’asteroide 433 Eros, diventando il primo manufatto umano a posarsi su un corpo celeste di questo tipo.

Giornata mondiale

Il 12 febbraio si celebra il Darwin Day, una ricorrenza istituita per onorare la nascita di Charles Darwin e promuovere i valori della scienza, della curiosità intellettuale e del pensiero razionale. In parallelo, ricorre la Giornata mondiale contro l’uso dei bambini soldato, nota anche come Red Hand Day, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma dei minori coinvolti nei conflitti armati.

Curiosità sui nati in questo giorno

Il 12 febbraio 1809 è considerato un giorno statisticamente prodigioso per la storia dell’umanità, poiché nello stesso giorno e nello stesso anno nacquero due delle figure più influenti del XIX secolo: Charles Darwin e Abraham Lincoln. Nonostante le origini e i percorsi di vita diametralmente opposti, entrambi hanno contribuito a ridefinire il concetto di libertà e dignità, l’uno in ambito scientifico e l’altro in quello sociale e politico.

Una citazione per la giornata

Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva al cambiamento. (Attribuita a Charles Darwin)