Almanacco del 12 Novembre: 22 anni fa la strage di Nassiriya. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 12 Novembre è il 316º giorno dell’anno (317º negli anni bisestili). Mancano 49 giorni alla fine dell’anno. In questa data si sono verificati eventi storici di rilievo, sono nati personaggi che hanno influenzato la cultura e la politica, e si ricordano tragici momenti che hanno segnato la storia recente.
Santi celebrati il 12 Novembre
San Giosafat Kuncewycz, vescovo e martire
San Livinio, martire
San Cuniberto di Colonia, vescovo
San Machar di Aberdeen, vescovo
San Margarito Flores Garcia, sacerdote e martire
San Nilo il Sinaita, confessore
Sant’Emiliano della Cogolla, monaco
Nati il 12 Novembre (italiani e stranieri)
Grace Kelly (1929), attrice e principessa di Monaco
Michael Ende (1929), scrittore tedesco, autore de “La storia infinita”
Nadia Comăneci (1961), ginnasta rumena, prima a ottenere il “10 perfetto”
Mietta (1969), cantante italiana
Anne Hathaway (1982), attrice statunitense
Ryan Gosling (1980), attore canadese
Neil Young (1945), cantautore canadese
Tonino Guerra (1920), poeta e sceneggiatore italiano
Morti il 12 Novembre (italiani e stranieri)
Alfréd Hajós (1955), nuotatore e architetto ungherese, primo campione olimpico
William Holden (1981), attore statunitense
Giulio Carlo Argan (1992), storico dell’arte e politico italiano
Henry B. Eyring (2023), leader religioso statunitense
Eventi storici del 12 Novembre
764: Le truppe tibetane occupano Chang’an, capitale della dinastia Tang
1028: Zoe Porfirogenita diventa imperatrice bizantina
1283: Gherardo III da Camino diventa signore di Treviso
1439: Plymouth diventa la prima città incorporata dal Parlamento inglese
1918: L’Austria diventa una repubblica
1927: Inaugurazione dell’Holland Tunnel tra New York e New Jersey
2003: Strage di Nassiriya, attentato alla base italiana in Iraq con 28 vittime, di cui 19 italiani
Giornata mondiale
Il 12 Novembre si celebra la Giornata mondiale contro la polmonite, istituita per sensibilizzare sull’impatto globale di questa malattia, in particolare nei bambini.
Curiosità sui nati il 12 Novembre
Grace Kelly abbandonò la carriera cinematografica per diventare principessa di Monaco, incarnando il sogno hollywoodiano di una favola reale
Michael Ende scrisse “La storia infinita”, romanzo che ha influenzato generazioni di lettori e ispirato film e serie
Nadia Comăneci fu la prima ginnasta a ottenere il punteggio perfetto di 10 alle Olimpiadi di Montreal nel 1976, cambiando per sempre la storia della ginnastica
Citazione del giorno
“È difficile uccidere una creatura una volta che ti ha fatto vedere la sua coscienza.” — Carl Sagan