Almanacco del 12 Novembre: 22 anni fa la strage di Nassiriya. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 12 Novembre è il 316º giorno dell’anno (317º negli anni bisestili). Mancano 49 giorni alla fine dell’anno. In questa data si sono verificati eventi storici di rilievo, sono nati personaggi che hanno influenzato la cultura e la politica, e si ricordano tragici momenti che hanno segnato la storia recente.

Santi celebrati il 12 Novembre

San Giosafat Kuncewycz, vescovo e martire

San Livinio, martire

San Cuniberto di Colonia, vescovo

San Machar di Aberdeen, vescovo

San Margarito Flores Garcia, sacerdote e martire

San Nilo il Sinaita, confessore

Sant’Emiliano della Cogolla, monaco

Nati il 12 Novembre (italiani e stranieri)

Grace Kelly (1929), attrice e principessa di Monaco

Michael Ende (1929), scrittore tedesco, autore de “La storia infinita”

Nadia Comăneci (1961), ginnasta rumena, prima a ottenere il “10 perfetto”

Mietta (1969), cantante italiana

Anne Hathaway (1982), attrice statunitense

Ryan Gosling (1980), attore canadese

Neil Young (1945), cantautore canadese

Tonino Guerra (1920), poeta e sceneggiatore italiano

Morti il 12 Novembre (italiani e stranieri)

Alfréd Hajós (1955), nuotatore e architetto ungherese, primo campione olimpico

William Holden (1981), attore statunitense

Giulio Carlo Argan (1992), storico dell’arte e politico italiano

Henry B. Eyring (2023), leader religioso statunitense

Eventi storici del 12 Novembre

764: Le truppe tibetane occupano Chang’an, capitale della dinastia Tang

1028: Zoe Porfirogenita diventa imperatrice bizantina

1283: Gherardo III da Camino diventa signore di Treviso

1439: Plymouth diventa la prima città incorporata dal Parlamento inglese

1918: L’Austria diventa una repubblica

1927: Inaugurazione dell’Holland Tunnel tra New York e New Jersey

2003: Strage di Nassiriya, attentato alla base italiana in Iraq con 28 vittime, di cui 19 italiani

Giornata mondiale

Il 12 Novembre si celebra la Giornata mondiale contro la polmonite, istituita per sensibilizzare sull’impatto globale di questa malattia, in particolare nei bambini.

Curiosità sui nati il 12 Novembre

Grace Kelly abbandonò la carriera cinematografica per diventare principessa di Monaco, incarnando il sogno hollywoodiano di una favola reale

Michael Ende scrisse “La storia infinita”, romanzo che ha influenzato generazioni di lettori e ispirato film e serie

Nadia Comăneci fu la prima ginnasta a ottenere il punteggio perfetto di 10 alle Olimpiadi di Montreal nel 1976, cambiando per sempre la storia della ginnastica

Citazione del giorno

“È difficile uccidere una creatura una volta che ti ha fatto vedere la sua coscienza.” — Carl Sagan