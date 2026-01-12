Almanacco del 12 gennaio, un terremoto di magnitudo 7.0 devasta Haiti

Il 12 gennaio è il dodicesimo giorno del calendario gregoriano e segna l’inizio della seconda decade dell’anno. Si tratta di una data densa di trasformazioni storiche e culturali, situata nel cuore dell’inverno boreale, che ha visto il susseguirsi di incoronazioni, scoperte scientifiche e svolte politiche fondamentali per la storia europea e mondiale.

I santi del giorno

La Chiesa cattolica commemora oggi San Bernardo da Corleone, religioso dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, noto per la sua vita di penitenza. Si celebrano inoltre Sant’Arcadio di Cesarea di Mauritania, martire, e San Benedetto Biscop, abate ed erudito inglese che fondò i monasteri di Wearmouth e Jarrow.

Nati celebri il 12 gennaio

Jan van Goyen (1596): Pittore olandese, maestro del paesaggio barocco.

Johann Heinrich Pestalozzi (1746): Pedagogista e riformatore educativo svizzero.

Jack London (1876): Scrittore statunitense, autore di capolavori come Il richiamo della foresta.

Ferruccio Parri (1890): Politico e antifascista italiano, primo Presidente del Consiglio dell’Italia liberata.

Hermann Göring (1893): Politico e generale tedesco, figura chiave del regime nazista.

Joe Frazier (1944): Pugile statunitense, leggendario campione dei pesi massimi.

Haruki Murakami (1949): Scrittore e saggista giapponese di fama internazionale.

Jeff Bezos (1964): Imprenditore statunitense e fondatore di Amazon.

Zayn Malik (1993): Cantante britannico, ex membro della band One Direction.

Morti celebri il 12 gennaio

Massimiliano I d’Asburgo (1519): Imperatore del Sacro Romano Impero.

Giacomo Carissimi (1674): Compositore italiano, esponente della scuola romana.

Agatha Christie (1976): Scrittrice britannica, la regina del giallo e creatrice di Hercule Poirot.

Giulio Andreotti (2013): Politico e scrittore italiano, più volte Presidente del Consiglio.

Fabrizio De André (1999): Cantautore e poeta italiano, tra i più influenti della musica italiana.

Principali eventi storici

1848: A Palermo scoppia la rivolta contro i Borbone, dando inizio alla serie di moti rivoluzionari del 1848 in Europa.

1908: Per la prima volta un messaggio radio a lunga distanza viene inviato dalla Torre Eiffel a Parigi.

1969: I Led Zeppelin pubblicano il loro omonimo album di debutto negli Stati Uniti.

1991: Il Congresso degli Stati Uniti autorizza l’uso della forza militare per liberare il Kuwait, aprendo la strada all’operazione Desert Storm.

2010: Un devastante terremoto di magnitudo 7.0 colpisce Haiti, causando oltre 200.000 vittime e distruggendo la capitale Port-au-Prince.

Giornata mondiale

Il 12 gennaio non è associato a una singola giornata mondiale istituita dall’ONU, tuttavia in India si celebra la Giornata Nazionale della Gioventù (National Youth Day), in onore della nascita del filosofo e mistico Swami Vivekananda.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 12 gennaio appartiene al segno del Capricorno. Si dice che i nati in questa data possiedano una combinazione unica di disciplina ferrea e visione creativa. Spesso dimostrano una precoce attitudine al comando e una notevole resistenza alle difficoltà, caratteristiche evidenti in figure come Jeff Bezos o Jack London. Tendono a essere perfezionisti e a cercare costantemente nuove sfide per testare i propri limiti.

Citazione del giorno

L’uomo è stato creato perché l’uomo è stato creato. Questo è l’unico motivo della sua esistenza. (Jack London)