Almanacco del 12 Dicembre: arriva il primo segnale telegrafico. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 12 dicembre è il 346º giorno del calendario gregoriano (il 347º negli anni bisestili) e mancano 19 giorni alla fine dell’anno. È una data che evoca eventi di grande portata storica e scientifica, dalle conquiste tecnologiche che hanno unito il mondo alle pagine più drammatiche della storia italiana recente, passando per il recupero di capolavori dell’arte.

I santi celebrati il 12 dicembre

La Chiesa cattolica celebra oggi la Beata Vergine Maria di Guadalupe, patrona delle Americhe, la cui apparizione in Messico nel 1531 a San Juan Diego è uno degli eventi mariani più venerati al mondo. Si ricordano inoltre:

San Spiridione , vescovo di Tremithoussa, taumaturgo e difensore della fede.

, vescovo di Tremithoussa, taumaturgo e difensore della fede. San Finnian di Clonard , abate e vescovo irlandese.

, abate e vescovo irlandese. San Vicelino, vescovo di Oldenburg.

I principali nati il 12 dicembre

In questo elenco sono riportati i personaggi storici e le celebrità italiane e straniere nate oggi:

Gustave Flaubert (1821), scrittore francese, maestro del realismo e autore del celebre romanzo “Madame Bovary”.

(1821), scrittore francese, maestro del realismo e autore del celebre romanzo “Madame Bovary”. Edvard Munch (1863), pittore norvegese, precursore dell’espressionismo e autore de “L’urlo”.

(1863), pittore norvegese, precursore dell’espressionismo e autore de “L’urlo”. Frank Sinatra (1915), cantante e attore statunitense, soprannominato “The Voice”, icona della musica mondiale del XX secolo.

(1915), cantante e attore statunitense, soprannominato “The Voice”, icona della musica mondiale del XX secolo. Dionne Warwick (1940), cantante statunitense, una delle voci più celebri del soul e del pop.

(1940), cantante statunitense, una delle voci più celebri del soul e del pop. Emerson Fittipaldi (1946), ex pilota automobilistico brasiliano, due volte campione del mondo di Formula 1.

(1946), ex pilota automobilistico brasiliano, due volte campione del mondo di Formula 1. Susanna Tamaro (1957), scrittrice italiana, autrice del best seller internazionale “Va’ dove ti porta il cuore”.

(1957), scrittrice italiana, autrice del best seller internazionale “Va’ dove ti porta il cuore”. Jennifer Connelly (1970), attrice statunitense, vincitrice del Premio Oscar per “A Beautiful Mind”.

I principali morti il 12 dicembre

Si ricordano oggi le scomparsi di illustri personalità italiane e internazionali:

Robert Browning (1889), poeta e drammaturgo britannico, una delle figure più importanti della letteratura vittoriana.

(1889), poeta e drammaturgo britannico, una delle figure più importanti della letteratura vittoriana. Douglas Fairbanks (1939), attore e produttore cinematografico statunitense, noto per i suoi ruoli nei film di cappa e spada e per essere stato uno dei fondatori della United Artists.

(1939), attore e produttore cinematografico statunitense, noto per i suoi ruoli nei film di cappa e spada e per essere stato uno dei fondatori della United Artists. Joseph Heller (1999), scrittore statunitense, autore del romanzo satirico antimilitarista “Comma 22”.

(1999), scrittore statunitense, autore del romanzo satirico antimilitarista “Comma 22”. Ike Turner (2007), musicista e produttore discografico statunitense, pioniere del rock and roll e del soul.

(2007), musicista e produttore discografico statunitense, pioniere del rock and roll e del soul. John Le Carré (2020), scrittore britannico, maestro indiscusso del romanzo di spionaggio autore di “La talpa”.

I principali eventi del 12 dicembre

Ecco una selezione dei fatti storici accaduti in questa data:

1901 : Guglielmo Marconi riceve a San Giovanni di Terranova il primo segnale radio transoceanico inviato da Poldhu, in Cornovaglia. La lettera “S” in codice Morse viaggia per oltre 3.000 chilometri, dimostrando che le onde radio non sono bloccate dalla curvatura terrestre.

: Guglielmo Marconi riceve a San Giovanni di Terranova il primo segnale radio transoceanico inviato da Poldhu, in Cornovaglia. La lettera “S” in codice Morse viaggia per oltre 3.000 chilometri, dimostrando che le onde radio non sono bloccate dalla curvatura terrestre. 1913 : A Firenze viene recuperata la Gioconda di Leonardo da Vinci, rubata dal Museo del Louvre due anni prima. Il responsabile del furto, l’imbianchino italiano Vincenzo Peruggia, tentò di venderla a un antiquario fiorentino.

: A Firenze viene recuperata la Gioconda di Leonardo da Vinci, rubata dal Museo del Louvre due anni prima. Il responsabile del furto, l’imbianchino italiano Vincenzo Peruggia, tentò di venderla a un antiquario fiorentino. 1969 : Strage di Piazza Fontana a Milano. Una bomba esplode nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura provocando 17 morti e 88 feriti. È considerato l’inizio della “strategia della tensione” e degli Anni di piombo in Italia.

: Strage di Piazza Fontana a Milano. Una bomba esplode nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura provocando 17 morti e 88 feriti. È considerato l’inizio della “strategia della tensione” e degli Anni di piombo in Italia. 1996 : Uday Hussein, figlio del dittatore iracheno Saddam Hussein, viene gravemente ferito in un agguato a Baghdad.

: Uday Hussein, figlio del dittatore iracheno Saddam Hussein, viene gravemente ferito in un agguato a Baghdad. 2000 : La Corte Suprema degli Stati Uniti emette la sentenza nel caso Bush contro Gore, fermando il riconteggio dei voti in Florida e consegnando di fatto la presidenza a George W. Bush.

: La Corte Suprema degli Stati Uniti emette la sentenza nel caso Bush contro Gore, fermando il riconteggio dei voti in Florida e consegnando di fatto la presidenza a George W. Bush. 2015: Nell’ambito della COP21, 196 paesi firmano l’Accordo di Parigi, il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima per limitare il riscaldamento globale.

Giornata mondiale

Oggi si celebra la Giornata internazionale della copertura sanitaria universale, promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull’importanza di garantire a tutti l’accesso a servizi sanitari di qualità senza dover affrontare difficoltà finanziarie. Si ricorda anche la Giornata internazionale della neutralità.

Curiosità

Gli occhi di The Voice : Frank Sinatra era famoso per i suoi magnetici occhi azzurri, che gli valsero il soprannome “Ol’ Blue Eyes”. Tuttavia, la sua nascita fu traumatica: il parto difficile causò danni permanenti al timpano e cicatrici sul collo e sulla guancia, che lui cercò sempre di nascondere nelle fotografie.

: Frank Sinatra era famoso per i suoi magnetici occhi azzurri, che gli valsero il soprannome “Ol’ Blue Eyes”. Tuttavia, la sua nascita fu traumatica: il parto difficile causò danni permanenti al timpano e cicatrici sul collo e sulla guancia, che lui cercò sempre di nascondere nelle fotografie. L’urlo della natura: Edvard Munch scrisse nel suo diario che l’ispirazione per il suo quadro più famoso, “L’urlo”, gli venne mentre camminava al tramonto su un fiordo. Sentì “un urlo infinito che attraversava la natura” mentre il cielo diventava rosso sangue. Esistono quattro versioni dell’opera realizzate tra il 1893 e il 1910.

Citazione del giorno

“Non leggete come fanno i bambini per divertirvi, o come fanno gli ambiziosi per istruirvi. No, leggete per vivere.” (Gustave Flaubert)

Programmi tv

