Almanacco del 10 ottobre: nasce Giuseppe Verdi. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Giuseppe Verdi

Il 10 ottobre è il 283º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 82 giorni alla fine dell’anno. Questa data è segnata da eventi storici di rilievo, nascite di figure artistiche e politiche, e dalla celebrazione di una delle tematiche più urgenti del nostro tempo: la salute mentale.

Santi del giorno

  • San Daniele Comboni, vescovo e missionario, fondatore dei Comboniani.
  • San Giovanni Leonardi, sacerdote lucchese, fondatore dell’Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio.
  • San Cerbonio di Populonia, vescovo toscano del VI secolo.
  • San Gereone e compagni, martiri cristiani.
  • Santi Eulampio ed Eulampia, martiri dell’epoca romana.

Nati il 10 ottobre

  • Giuseppe Verdi (1813), compositore italiano, autore di opere immortali come “La Traviata” e “Aida”.
  • Andrea Zanzotto (1921), poeta italiano, tra i maggiori del Novecento.
  • Antonio Albanese (1964), attore e comico italiano, noto per personaggi come Cetto La Qualunque.
  • Harold Pinter (1930), drammaturgo britannico, Nobel per la letteratura.
  • Roberto Fico (1974), politico italiano, ex presidente della Camera dei Deputati.
  • Alberto Cisolla (1977), pallavolista italiano.
  • Edoardo Reja (1945), allenatore e calciatore italiano.
  • Motta (1986), cantautore italiano.
  • Manila Nazzaro (1977), ex Miss Italia e conduttrice.

Morti il 10 ottobre

  • Édith Piaf (1963), cantante francese, simbolo della chanson.
  • Orson Welles (1985), regista e attore statunitense, autore di “Quarto potere”.
  • Yul Brynner (1985), attore russo-americano, celebre per “Il re ed io”.

Eventi storici del 10 ottobre

  • 1906 – Giosuè Carducci riceve il Premio Nobel per la Letteratura, primo italiano a ottenere il riconoscimento.
  • 1800 – Napoleone Bonaparte scampa a un attentato al Théâtre de la République.
  • 1868 – Inizio della Guerra dei Dieci Anni a Cuba, contro il dominio spagnolo.
  • 1911 – Rivolta di Wuchang, che porterà alla fine della dinastia Qing e alla nascita della Repubblica Cinese.
  • 1846 – Scoperta di Tritone, luna di Nettuno, da parte dell’astronomo William Lassell.
  • 1970 – Prima puntata di Canzonissima, condotta da Corrado e Raffaella Carrà.
  • 2010 – L’Italvolley chiude al quarto posto i Mondiali, dopo anni di successi.

Giornata mondiale

  • Giornata mondiale della salute mentale, istituita dall’OMS per sensibilizzare sull’importanza del benessere psicologico.

Curiosità sui nati

  • Giuseppe Verdi nacque lo stesso giorno in cui, nel 1582, il calendario gregoriano saltò dieci giorni, rendendo il 10 ottobre inesistente in quell’anno.
  • Antonio Albanese ha interpretato personaggi che incarnano stereotipi politici, diventando simbolo della satira italiana.
  • Harold Pinter, noto per i suoi silenzi drammatici, ha coniato il termine “pausa pinteriana”, oggi usato nel teatro.

Citazione

“Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato, ama il tuo peccato.” — Édith Piaf

Programmi tv

