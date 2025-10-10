Almanacco del 10 ottobre: nasce Giuseppe Verdi. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 10 ottobre è il 283º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 82 giorni alla fine dell’anno. Questa data è segnata da eventi storici di rilievo, nascite di figure artistiche e politiche, e dalla celebrazione di una delle tematiche più urgenti del nostro tempo: la salute mentale.

Santi del giorno

San Daniele Comboni, vescovo e missionario, fondatore dei Comboniani.

San Giovanni Leonardi, sacerdote lucchese, fondatore dell’Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio.

San Cerbonio di Populonia, vescovo toscano del VI secolo.

San Gereone e compagni, martiri cristiani.

Santi Eulampio ed Eulampia, martiri dell’epoca romana.

Nati il 10 ottobre

Giuseppe Verdi (1813), compositore italiano, autore di opere immortali come “La Traviata” e “Aida”.

Andrea Zanzotto (1921), poeta italiano, tra i maggiori del Novecento.

Antonio Albanese (1964), attore e comico italiano, noto per personaggi come Cetto La Qualunque.

Harold Pinter (1930), drammaturgo britannico, Nobel per la letteratura.

Roberto Fico (1974), politico italiano, ex presidente della Camera dei Deputati.

Alberto Cisolla (1977), pallavolista italiano.

Edoardo Reja (1945), allenatore e calciatore italiano.

Motta (1986), cantautore italiano.

Manila Nazzaro (1977), ex Miss Italia e conduttrice.

Morti il 10 ottobre

Édith Piaf (1963), cantante francese, simbolo della chanson.

Orson Welles (1985), regista e attore statunitense, autore di “Quarto potere”.

Yul Brynner (1985), attore russo-americano, celebre per “Il re ed io”.

Eventi storici del 10 ottobre

1906 – Giosuè Carducci riceve il Premio Nobel per la Letteratura, primo italiano a ottenere il riconoscimento.

1800 – Napoleone Bonaparte scampa a un attentato al Théâtre de la République.

1868 – Inizio della Guerra dei Dieci Anni a Cuba, contro il dominio spagnolo.

1911 – Rivolta di Wuchang, che porterà alla fine della dinastia Qing e alla nascita della Repubblica Cinese.

1846 – Scoperta di Tritone, luna di Nettuno, da parte dell’astronomo William Lassell.

1970 – Prima puntata di Canzonissima, condotta da Corrado e Raffaella Carrà.

2010 – L’Italvolley chiude al quarto posto i Mondiali, dopo anni di successi.

Giornata mondiale

Giornata mondiale della salute mentale, istituita dall’OMS per sensibilizzare sull’importanza del benessere psicologico.

Curiosità sui nati

Giuseppe Verdi nacque lo stesso giorno in cui, nel 1582, il calendario gregoriano saltò dieci giorni, rendendo il 10 ottobre inesistente in quell’anno.

Antonio Albanese ha interpretato personaggi che incarnano stereotipi politici, diventando simbolo della satira italiana.

Harold Pinter, noto per i suoi silenzi drammatici, ha coniato il termine “pausa pinteriana”, oggi usato nel teatro.

Citazione

“Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato, ama il tuo peccato.” — Édith Piaf

